Игрок клуба Лиги 2 отказался надевать футболку радужного цвета

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сегодня, 01:21

Защитник «Генгама» отказался от участия в кампании против гомофобии.

Футболист не захотел надевать специальную футболку радужного цвета. По этой причине его не было в составе команды на матч 35-го тура Лиги 2 с «Сошо», который прошёл 13 мая.