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ГлавнаяНовостиЗаграница: событияФранция. Лига 2 2022/2023

Игрок клуба Лиги 2 отказался надевать футболку радужного цвета

сегодня, 01:21

Защитник «Генгама» Донасьен Гомис отказался от участия в кампании против гомофобии.

Футболист не захотел надевать специальную футболку радужного цвета. По этой причине его не было в составе команды на матч 35-го тура Лиги 2 с «Сошо», который прошёл 13 мая.

В прошлом сезоне подобную футболку также отказался надевать полузащитник Идрисса Гейе, тогда выступавший за ПСЖ.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 04:49
Правильно сделал. Если бы все так в европе сделали, то глядишь и эта гадость не прошла.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 04:38
Есть ещё мужики нормальные
mvny74kxs6b7
mvny74kxs6b7
сегодня в 04:37
Это что же, футболистов заставляют жить интересами 2астов? И только один отказался?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 03:13
О времена ...о нравы....

Радужные футболки...
Лет через 10 голышом играть заставят...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 01:35
Кто выкладывал новость у того с юмором все нормально).
Фамилия бунтаря на фоне расслабляет мозг и даёт стакан сметаны).
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:31
Всё таки есть ещё здравомыслие в некоторых людях запада . Молодец паренёк, респект тебе !
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:31, ред.
Ну , что тут скажешь - Мужик! ( не смотря на фамилию)...)))
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