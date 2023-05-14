Игрок клуба Лиги 2 отказался надевать футболку радужного цвета

Защитник «Генгама» Донасьен Гомис отказался от участия в кампании против гомофобии.
Футболист не захотел надевать специальную футболку радужного цвета. По этой причине его не было в составе команды на матч 35-го тура Лиги 2 с «Сошо», который прошёл 13 мая.
В прошлом сезоне подобную футболку также отказался надевать полузащитник Идрисса Гейе, тогда выступавший за ПСЖ.
Радужные футболки...
Лет через 10 голышом играть заставят...
Радужные футболки...
Лет через 10 голышом играть заставят...
Фамилия бунтаря на фоне расслабляет мозг и даёт стакан сметаны).
Фамилия бунтаря на фоне расслабляет мозг и даёт стакан сметаны).