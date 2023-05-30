Тен Хаг намекнул, что Гринвуд может остаться в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос о возможном будущем нападающего Мэйсона Гринвуда. Зимой с футболиста сняли все обвинения по делу об изнасиловании и угрозах убийством, но клуб пока что не объявил о возвращении игрока в команду.
В прошлом он показал, что способен забивать голы. Нам нужен еще один игрок, помимо Маркуса Рэшфорда, который способен быть опасным в атаке. Такого исполнителя мы либо найдем в команде, либо подпишем.
По слухам, Гринвуд может продолжить карьеру в Италии.