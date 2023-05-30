Тен Хаг намекнул, что Гринвуд может остаться в «Манчестер Юнайтед»

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вчера, 09:34

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» ответил на вопрос о возможном будущем нападающего . Зимой с футболиста сняли все обвинения по делу об изнасиловании и угрозах убийством, но клуб пока что не объявил о возвращении игрока в команду.

В прошлом он показал, что способен забивать голы. Нам нужен еще один игрок, помимо Маркуса Рэшфорда, который способен быть опасным в атаке. Такого исполнителя мы либо найдем в команде, либо подпишем.

По слухам, Гринвуд может продолжить карьеру в Италии.