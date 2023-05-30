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Тен Хаг намекнул, что Гринвуд может остаться в «Манчестер Юнайтед»

вчера, 09:34

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос о возможном будущем нападающего Мэйсона Гринвуда. Зимой с футболиста сняли все обвинения по делу об изнасиловании и угрозах убийством, но клуб пока что не объявил о возвращении игрока в команду.

В прошлом он показал, что способен забивать голы. Нам нужен еще один игрок, помимо Маркуса Рэшфорда, который способен быть опасным в атаке. Такого исполнителя мы либо найдем в команде, либо подпишем.

По слухам, Гринвуд может продолжить карьеру в Италии.

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Все комментарии
galem72
galem72 ответ CATALONSKY (раскрыть)
вчера в 20:49
    CATALONSKY
    CATALONSKY ответ galem72 (раскрыть)
    вчера в 20:23
    В данном случае репутационные издержки дороже того, что может привнести Гринвуд в атаку МЮ. Без него хватает исполнителей, тот же АнтониСпин. Полсезона все равно на банке будет сидеть. Насчет клейма "уголовника" оно же все равно не смывается, хоть ты и отвертелся. Взять хотя бы Промеса, совершил два тяжких преступления, а сейчас на свободе. Для меня он как и был "уголовником" , так и останется. То что оправдали какие-то там инстанции для меня и для некоторого большинства людей ничего не значит. То же самое можно сказать про футболистов, они вообще говоря не сильно шарят в законах, ибо так глупо бы не попадались, особенно на налогах. Если, допустим, представить, что условный там Неймар или Кейн захочет перейти в МЮ, а там в старте такой вот чебурек выходит, то для него это тоже репутационные риски. И не дай бог репортеры поймают их в одном кадре мол Неймар дружит с насильником, потом пойдут слухи и тд. Рукуводство МЮ если на это пойдет, то потери будут колоссальные. Короче Гринвуд и в МЮ будет теперь белой вороной
    galem72
    galem72 ответ CATALONSKY (раскрыть)
    вчера в 14:00
    Можно поподробнее, когда это Гринвуд стал уголовником и по какой статье?
    CATALONSKY
    CATALONSKY
    вчера в 11:52
    Видимо коуч совсем уж потерял веру в Антони360 раз будет ставить в состав уголовника. Чем теперь МЮ лучше Спартака хейтеры?
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 11:43
    Намёк не очень понятен, какого такого Эрик ищет исполнителя , "способного быть опасным"..)
    ДСА
    ДСА
    вчера в 11:40
    После следственных действий он явно в спортивном плане потерял и будет бледной тенью себя самого.
    galem72
    galem72
    вчера в 11:27
    Было бы глупостью отпускать такой талант в другой клуб, тем более с него были сняты все обвинения. Посмотрим, возьмёт ли ЭтХ на летнюю подготовку Гриню.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 09:43
    Либо либо, может быть... . Вообщем новость не о чём.
    Гость
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