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Павар хочет уйти из «Баварии»

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96wxqbgjvwm6
96wxqbgjvwm6
вчера в 16:59
Интересно...
Capral
Capral
вчера в 16:57, ред.
Вобщем, О.Кан уволен без конкретной формулировки.
Л.Маттеус высказался, как всегда категорично: "Кан не создал коллектив единомышленников и не построил крепкую команду!"
Также прошeлся Маттеус и по Сали- упрекнув его в том, что Сали не умеет убеждать людей, и нормально с ними общаться. Упрекнул также, что во многом из-за необдуманных решений Салихамиджича был уволен Флик.
Capral
Capral
вчера в 12:54
В клубе, как известно- готовится большая чистка. Крысы бегут с корабля. Видимо, те, кто был на стороне Нагеля- с новым ГТ работать не хотят. Это очевидно...
CATALONSKY
CATALONSKY
вчера в 12:30
Надо брать
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:26
Рыба ищет где глубже, человек где лучше...
Гость
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