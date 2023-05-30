Павар хочет уйти из «Баварии»

Защитник Бенжамен Павар намерен покинуть «Баварию».
Футболист хочет перейти в другую команду уже ближайшим летом, его контракт с мюнхенским клубом действует до 2024 года.
Французом интересуются европейские топ-клубы.
Защитник Бенжамен Павар намерен покинуть «Баварию».
Футболист хочет перейти в другую команду уже ближайшим летом, его контракт с мюнхенским клубом действует до 2024 года.
Французом интересуются европейские топ-клубы.
Л.Маттеус высказался, как всегда категорично: "Кан не создал коллектив единомышленников и не построил крепкую команду!"
Также прошeлся Маттеус и по Сали- упрекнув его в том, что Сали не умеет убеждать людей, и нормально с ними общаться. Упрекнул также, что во многом из-за необдуманных решений Салихамиджича был уволен Флик.
Л.Маттеус высказался, как всегда категорично: "Кан не создал коллектив единомышленников и не построил крепкую команду!"
Также прошeлся Маттеус и по Сали- упрекнув его в том, что Сали не умеет убеждать людей, и нормально с ними общаться. Упрекнул также, что во многом из-за необдуманных решений Салихамиджича был уволен Флик.