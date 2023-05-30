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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2022/2023

Месси определится со своим будущим в ближайшие дни

сегодня, 00:08

Нападающий ПСЖ Лионель Месси раздумывает над вариантами продолжения карьеры.

По данным источника, Лео хочет принять решение о своем будущем в ближайшие дни. Это не гарантирует, что Месси объявит о своем новом клубе через несколько дней, но хочет выбрать будущую команду как можно скорее.

«Барселона» еще не делала аргентинцу официальных предложений из-за финансового фейр-плей, а предложение «Аль-Хиляля» остаётся неизменным с апреля.

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Все комментарии
Снеговик 2
Снеговик 2
сегодня в 10:21, ред.
Гном подражает Рону. Всю жизнь за ним бегает. Как собачëнка. Теперь в СА
cska1948
cska1948
сегодня в 09:58, ред.
Не раздумывает Месси, а темноту гоняет! Папа уже давно выбор сделал и его выбор очевиден: Барса хорошо, но деньги лучше! Но почему-то многие поклонники Месси считают своего кумира сумасшедшим и поэтому думают, что Лео деньгам предпочтёт очередной титул. ХА-ХА-ХА!!!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:11
Скоро все разрешится,давай опять в Барселону!!!
112910415
112910415
сегодня в 08:10
вот-вот узнаем
и дружно начнём комментировать, что так и знали ! )
ДСА
ДСА
сегодня в 06:59
Выбор у него весьма ограничен.
skt5757j2duz
skt5757j2duz
сегодня в 06:54
Как папа скажет, так оно и будет
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 06:53
Бабло победит. Пора уже на старость (пивко, гольф по выходным, рыбалка с динамитом) откладывать. А где деньги взять? Да вот же, "Аль-Хиляль". Так что Лионель никого не удивит выбором в сторону арабов.
ОПС
ОПС
сегодня в 05:38
Как бы он не думал, а деньги должны брать верх. Все таки окончание карьеры не за горами и лучше что бы эти самые деньги были на всю оставшуюся жизнь. Значит, кто больше предложит, туда и пойдет. Впрочем, поживем - увидим.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 04:27
Да пора , уже и определиться - народ хочет знать!
Rupertt
Rupertt
сегодня в 04:24
Манчестер Сити, Интер Майами, Аль-Хиляль.
wshuspsvxy43
wshuspsvxy43
сегодня в 03:59
Опять что-то темнит дномяра
alexgurzan
alexgurzan ответ протон (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 00:40
Глянул на счёт лучших, да и в принципе могу поручится на счёт других модераторов в плане качества работы. Не только я ставлю, может половина и на мою долю выпадает, но это зависит от многих факторов и оценок, времени работы и т.п. Некоторые комменты не проходят по причине копипаста или низкой уникальности, к тому же начисление очков доступно лишь до определённого времени или ограничено количественно на одной ветке. Так что без обид, никто и не гарантирует попадание комментов в лучшие, но работа в этом направлении идёт практически беспрерывно.
sova147
sova147
сегодня в 00:12
Столько ждали, ещё несколько дней подождём
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