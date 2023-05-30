Месси определится со своим будущим в ближайшие дни

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сегодня, 00:08

Нападающий ПСЖ раздумывает над вариантами продолжения карьеры.

По данным источника, Лео хочет принять решение о своем будущем в ближайшие дни. Это не гарантирует, что Месси объявит о своем новом клубе через несколько дней, но хочет выбрать будущую команду как можно скорее.

«Барселона» еще не делала аргентинцу официальных предложений из-за финансового фейр-плей, а предложение «Аль-Хиляля» остаётся неизменным с апреля.