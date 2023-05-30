Месси определится со своим будущим в ближайшие дни

Нападающий ПСЖ Лионель Месси раздумывает над вариантами продолжения карьеры.
По данным источника, Лео хочет принять решение о своем будущем в ближайшие дни. Это не гарантирует, что Месси объявит о своем новом клубе через несколько дней, но хочет выбрать будущую команду как можно скорее.
«Барселона» еще не делала аргентинцу официальных предложений из-за финансового фейр-плей, а предложение «Аль-Хиляля» остаётся неизменным с апреля.
и дружно начнём комментировать, что так и знали ! )
и дружно начнём комментировать, что так и знали ! )