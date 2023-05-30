Стало известно, сколько Месси может заработать в Саудовской Аравии

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вчера, 08:32

Нападающий близок к переходу из ПСЖ в «Аль-Хиляль».

Аргентинец также может вернуться в «Барселону», однако вариант с саудовским клубом его тоже интересует. В «Аль-Хиляле» футболист получит 1,2 млрд евро за 2 года, это сделает его самым высокооплачиваемым спортсменом мира. Отец и брат игрока, которые представляют его интересы, получат крупнейшие комиссионные в истории футбола.

Окружение Месси уже приняло предложение саудовского коллектива, сам футболист ждет ответа со стороны «Барселоны».