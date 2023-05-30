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Стало известно, сколько Месси может заработать в Саудовской Аравии

вчера, 08:32

Нападающий Лионель Месси близок к переходу из ПСЖ в «Аль-Хиляль».

Аргентинец также может вернуться в «Барселону», однако вариант с саудовским клубом его тоже интересует. В «Аль-Хиляле» футболист получит 1,2 млрд евро за 2 года, это сделает его самым высокооплачиваемым спортсменом мира. Отец и брат игрока, которые представляют его интересы, получат крупнейшие комиссионные в истории футбола.

Окружение Месси уже приняло предложение саудовского коллектива, сам футболист ждет ответа со стороны «Барселоны».

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Все комментарии
Мessi 10
Мessi 10 ответ FenixSL (раскрыть)
вчера в 20:34
Да, как вариант. Верблюдов кормить и так уже есть кому)
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 18:33
Нисколько!!!!!!!
👏👏👏👏👏👏👏👏👍👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:16
Спасибо...вы немного преувеличиваете)...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 17:13
Лучшего редактора чем Вы- на Соккере нет и не будет!!!!!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:58
Отец и брат уговорят играть в Саудовской Аравии.
ermak6848
ermak6848
вчера в 14:05
Папа Месси - знает, что делать..
FenixSL
FenixSL ответ Мessi 10 (раскрыть)
вчера в 14:03
еще пару раз выиграть лигу Франции?
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
вчера в 13:59
Месси уже всем и все доказал, бери контракт и на пенсию!!!
112910415
112910415
вчера в 13:48
Весьма интересно, как будет выглядеть развязка
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 13:14
Надеюсь что не согласится. Месси может еще многого достичь в Европе на высоком уровне
R. Carlos
R. Carlos
вчера в 13:02
Зачем им пешеход - балласт ?
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 12:37
Я симпатизирую роналду но я не говорю в каждоц новости про месси плохие коменты.

А факты ты приводишь тоже смешные. Особенно то что псж заработал все деньги за год благодаря месси.
Elliada
Elliada ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
вчера в 12:07
Конкретных примеров то есть нет? Ну, ок. К твоему сведению, я пишу развернутые комментарии с фактами и примерами, а хейтеры просто оскорбляют и бросаются словами. Не видишь разницы, объяснять не буду. Мнишь себя объективным, но судя по твоим комментариям, ты явно симпатизируешь Роналду.
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 12:06
Да, соблазн высок. За такие деньги любой может свалить и забыть про Европу...
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 11:46
Все новости. Про роналду было столько слухов тут за этот год и ты в каждом отписывался пытаясь раскрутить этот слух. Я же говорю ты такой же хейтер как те про которых ты говорил ранее про хейтеров месси.
Futurista
Futurista
вчера в 11:04
Отец и брат и Месси в пути за комиссионными...
Elliada
Elliada ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 10:56
Я уже сказал, что отдача была гораздо больше, чем требовал Месси. Не нужно выставлять Барселону жертвой. Никто их не заставлял соглашаться на его условия. Они могли бы поступить, как Реал с Роналду - просто выгнать и всё. Ну раз уж соглашались, значит, как я уже сказал, Месси приносил больше выгоды.

Делать вывод, что Месси волнует больше деньги, чем футбол, исходя из того, что он просил повышение оклада за свой вклад это неправильно. У всех есть выбор. Посмотри, чего достиг Месси. Разве можно достичь таких высот, ставя деньги выше футбола?
cska1948
cska1948 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 10:38, ред.
Отец Месси никогда не заключал договор с Барсой более чем на год! И каждый год, перед подписанием нового контракта шантажировал Барсу, как и Рон шантажировал Реал, уходом сына из клуба. Барса предлагала больше денег и этим всё заканчивалось. И так из года в год. Вот это мне даёт право говорить, что для семьи Месс вначале деньги, а потом футбол.
Elliada
Elliada ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 10:28
Что конкретно говорит, что для семьи Месси главное деньги??? Если про контракт в 100 млн, который он подписал с Барселоной, то тут несколько уточнений. Во-первых, он подписал этот контракт в 2017 году, когда ему было 30 лет и когда он выиграл для Барселоны все трофеи и не один раз. Он же не Мбаппе, которому 200 млн в год платят авансом, а ЛЧ всё не видно. Во-вторых, была финансовая отдача. На Месси Барселона заработала гораздо больше, чем платила.

В 2021 году Месси был готов сократить зарплату в 2 раза, чтобы остаться. Так что говорить, что он разорил Барселону или то, что ему деньги важны это неправильно.

Стал бы ты и другие, кто говорит, что Месси волнуют только деньги, работать за меньшие деньги, когда ты приносишь для работодателя огромную прибыль?? Хейтеры говорят, что в ПСЖ Месси провалился, а ПСЖ всё равно хочет его сохранить. Если от Месси нет выгоды, зачем шейхам это?
adekvat
adekvat
вчера в 10:16
За такие бабки любой поедет.
cska1948
cska1948 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 10:15
Лично я Месси не обвиняю в алчности. Но меня коробит, когда такие как вы говорят, что для него деньги НЕ главное. ВСЯ его карьера во главе с его отцом говорит о том, что для семьи Месси вначале деньги, а потом футбол. Вас удивляет, почему Барса не предлагает Месси контракт? А что она может ему предложить, кроме своей любви, глядя на то, СКОЛЬКО денег ему предложили в СА?
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 10:09
Если это правда, то за такие деньги надо идти... Тут и обсуждать нечего... За два года получить столько, как за прошедшие двадцать лет карьеры - это причина не остаться в Европе и закончить в песках... После выигранного ЧМ это - тем более причина... Каждый из нас бы согласился... Но мы не знаем, что в голове у человека, который явно не "простой смертный"... Если это очередной фэйк, то и обсуждать нечего... Скоро всё узнаем... Возможно, желающие на Месси ещё появятся...
Elliada
Elliada ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 10:08
Месси ждет любого предложения, чтобы рассмотреть его. Пока Барселона ничего ему не предложила.
wtc3962dyexf
wtc3962dyexf
вчера в 10:07
Если поделить сумму на сантиметр роста, то этот рекордный показатель никто никогда не превзойдёт
рже
рже
вчера в 10:03
Сколько
cska1948
cska1948
вчера в 10:03
Что, Месси ждёт от Барсы предложение превышающие предложение от Аль-Хиляль? Может хватит людей смешить?
Elliada
Elliada ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
вчера в 10:03
Серьезно? Ну какие, например, я слухи про Роналду воспринимал, как правду?
ОПС
ОПС
вчера в 09:45
Скорей всего Месси уже принял для себя решение. Просто держит паузу. Конечно он хочет в Барселону, но родственники и деньги должны взять верх. А закончить карьеру он еще сможет в Барселоне, хотя бы сыграв прощальный матч.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 09:40
Месси 36 а не 38 и месси не так сдал как роналду. Так что тут все логично.

Ненавижу хейтеров причем всех. Ты точно также воспринимал слухи про роналду. Такие как вы любите обсуждать новость без подтверждения. Я например вообще стараюсь не комментировать новости про месси пока более или менее кто то не подтвердит
Vadik
Vadik
вчера в 09:39
Тут вопрос что для Месси важнее: играть в Европе или сидеть на деньгах? Я понимаю, что последнее слово за папой, но... Как говорил Куц: "Самое главное в спорте - это вовремя уйти". Так что лучше для Лео - это ехать к саудитам!
Гость
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