О «конце Моуриньо» пишут десять лет. За это время он выиграл шесть трофеев

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вчера, 11:55

Всегда тренировал не главных фаворитов.

Жозе точно не такой, каким кажется

Реальный Моуриньо и его социальная роль отличаются. Многие знаменитости надевают маски. Защитный механизм или привычка, разницы нет. Ибрагимович не такой дерзкий мужчина, как в роли Льва Златана. Гаттузо дома не ломает мебель, даже если на стадионе кричал и ругался. А Гиггз казался спокойным, одна красная карточка в более чем тысяче матчей за карьеру. Позже оказалось, что спал с женой брата и бил других женщин.

Важно оценивать не только образы, а поступки. Моуриньо бывал мерзким. Быть может, даже испортил Эль Класико, превратив его в войну. Или закалил «Реал» накануне великой серии побед в ЛЧ ? Главный тренер может быть провокатором по пути к успеху, а в жизни поступать иначе. Дело не в подаренных дорогих кроссовках для молодого игрока «Ромы». И даже не в непубличной раздаче пищи небогатым людям во время пандемии в Лондоне.

Тогда многие боялись из дома выйти, ведь на пике коронавирус унес много жизней, а Жозе рисковал здоровьем. Дело также не в звонке Гвардиоле после смерти матери. Но Моуриньо навсегда запомнил, что Хосеп утешал его по телефону после смерти отца. Но все такие поступки говорят о Жозе больше, чем очередная шутка на пресс-конференции. Португалец, разумеется, вредный дядька, энергичный, языкатый и легко заводится.

Зачастую прекрасно знает, зачем ему нужны провокации. А иногда заигрывался, поэтому не сыграл в финале с «Тоттенхэмом», Леви уволил его накануне. Жозе вспоминал тот случай. А после неудачной серии пенальти с непобедимой «Севильей» отдал медаль финалиста случайному мальчику на трибуне. Жозе остается собой, ему не нужны вторые места. За время, что тренера Моуриньо «хоронят», успел выиграть шесть трофеев, два еврокубка.

В «Роме» не получил поддержку клуба

Моуриньо устал работать без большой команды профессионалов в его клубе:

Мое будущее? В понедельник уйду в отпуск. Я сказал владельцам, что дам им знать о переговорах с другим клубом. Я им сообщал, когда в декабре меня позвали в сборную Португалии… На данный момент ни один другой клуб мне не звонил. Хочу остаться в «Роме», но мои игроки заслуживают большего. Я тоже заслуживаю большего. Устал быть менеджером, пресс-атташе и лицом клуба, когда нас грабят. Я хочу остаться, но с правильными условиями, чтобы выложить по полной.

Моуриньо получил в этом сезоне Челика и парочку свободных агентов с Дибалой во главе. И когда говорят, что футбол Жозе «устарел» и «его эпоха ушла», то забывают о цикличности футбольной моды и о возможностях «Порту», «Интера» и «Ромы». Это не фавориты европейских сезонов. «Рома» потратила 9 млн евро на новичков, а «Спартак» потратил шестнадцать.

Может, люди неправильно смотрят на футбол Жозе? «Челси» был скучным и рациональным не только потому, что так играет португалец. Может, это их естество? Команды Ди Маттео и Тухеля дрались за результат. Про «Реал» тоже можно смело сказать, что это команда борьбы, провокаций и контратак. Анчелотти работал с базой Жозе, а Зидан с «4-4-2» не сделал революцию.

«Реал» в финале против «Ливерпуля» год назад терпел удары соперника и судьбы, как и в плей-офф до этого. Моуриньо попадал в клубы, которые ставили «автобусы» без него. «Интер» Индзаги не про безудержную атаку. Неужели Моуриньо виноват, что не существует «Реала» с тики-такой, или что «Челси» благодаря безумным деньгам не превратился в аналог «Манчестер Сити»?

Всю карьеру Моуриньо или встречает невероятных соперников, как МЮ и «Барселону», или работает с такими клубами, как «Тоттенхэм», «Порту» и «Рома». Их международный успех это уже доказательство силы тренера. «Автобус» или нет, португалец выжимает максимум почти всегда. В «Реале» и МЮ есть его вина в неудачах, но в английском случае причина не в тренере.

ПСЖ нужно выжать максимум из нефти

Без денег шейхов им конец. Во Франции нет вечных чемпионов. Даже «Лион» давно забыл о великой серии. Парижане отдавали титулы «Монпелье», «Монако» и «Лиллю», будучи богатыми. В этом сезоне «Марсель» и «Ланс» не сковырнули Мбаппе с трона, но Гальтье играл с огнем. А когда появились подозрения, что дед ненавидит игроков за их религию, то стало понятно, что ПСЖ ищет нового наставника.

Доверят выбор стратегическому советнику клуба Кампушу, который имел наглость спускаться с трибун на бровку? ПСЖ нужен авторитетный наставник. Поскольку Кампуш и Моуриньо давно знакомы, то Жозе может недоговаривать. Наверное, неформальные контакты с ПСЖ у него были. Тем более, парижанам с Доннаруммой нужна надежная работа в обороне, а успешную защиту Моуриньо поставил даже в «Роме».

Также ему хватит мудрости не трогать Мбаппе, как не трогал Роналду, Снейдера и Дибалу. Жозе не мешает созидателям. Моуриньо это наставник из высшей лиги, в отличие от Гальтье. Вспомните, что Анчелотти недавно тренировал «Эвертон», его тоже списывали. А серия разговоров о «смерти тренера» Моуриньо стартовала десять лет назад после того, как «Боруссия» Д вынесла «Реал» с покером Левандовски.

Да, Жозе с тех времен не выигрывал больше Лигу чемпионов. Но знаете, у кого одна победа за 11 лет? У Лионеля Месси. Не всегда побеждают строго легенды. Моуриньо явно посвежел за пару лет в Риме. Возможно, разобрались с женой Матильдой, ведь Жозе выгоняли из дома, хотя он всегда возвращался. Вот это его девиз – всегда возвращаться. В декабре Моуриньо не согласился на сборную Португалии.

Получается, хочет еще одну попытку с фаворитом Лиги чемпионов. МЮ , «Тоттенхэм» и «Рома» к таковым не относятся. ПСЖ подходит, особенно с учетом, что марсельские корни Зидана мешают ему зайти в парижский клуб. Моуриньо работал с Роналду, теперь может тренировать фаната Криштиану, молодого Мбаппе. Осталось найти замену для Неймара, а также для Месси, завербованного другими шейхами.

Французы ошиблись, когда не дали больше времени Анчелотти. Но после ухода Карло ни разу не доверяли человеку с победами в Лиге чемпионов. Наверное, пришла очередь поставить на Жозе, если другие опции свежих чемпионов – Клопп, Тухель, Зидан и Анчелотти, пока вне зоны доступа.