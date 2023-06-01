«Севилья» остановила Моуриньо. Финал ЛЕ – снова за ней

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сегодня, 03:17

На этот раз – через кровь, пот и серию пенальти.

Один из главных вопросов футбольной современности решен. Магия «Севильи» оказалась сильнее магии Жозе Моуриньо в финалах. Как минимум в Лиге Европы. На других турнирах еще нужно проверять. «Севилья» вышла в свой седьмой финал этого турнира и выиграла его в седьмой же раз. Для Моуриньо, который противостоял испанцам с «Ромой», это был шестой еврокубковый финал. В пяти предыдущих он победил. Но тут пришлось капитулировать. Хотя битва получилась знатной.

Римский натиск

С самого начала встречи можно было ожидать такой ситуации, при которой «Севилья» начнет давить, а «Рома» сделает ставку на контратаки и глубокую оборону. Так было бы более свойственно для этих команд в их нынешнем состоянии. Но мы увидели другую картину. В ней «Севилья» начала как-то неуверенно и не могла толком подобраться к воротам Руя Патрисиу.

В целом процент точных передач в первой части встречи был невысок у обеих команд. Сказывалось обилие борьбы, единоборств на поле, что стало одним из главных сюжетов всего матча. Как следствие – очень много желтых карточек, эмоциональных реакций, которые приводили к регулярным предупреждениям персонажей даже на скамейках запасных, а также безумное количество компенсированного времени к каждому тайму. Забегая вперед, скажем, что за четыре тайма только в виде компенсированного времени команды наиграли 25 минут – это почти два полноценных овертайма. Не удивительно, что к концу встречи многие валились с ног.

Но вернемся к стартовому отрезку. Его венчал эффектный гол «Ромы», сделанный отбором Кристанте в центре поля, умнейшим пасом Манчини и великолепной реализацией Дибалы. Пауло вообще был хорош, хотя его ждали скорее в качестве выходящего на замену, поскольку сил на всю игру у аргентинца еще нет. Но свои 60 с лишним минут, выйдя со старта, он отработал прекрасно.

К отсечке с голом Дибалы «Рома» подошла с явным превосходством по игре. Она передавила «Севилью», нанесла два точных удара, позволив испанцам исполнить лишь один неточный за 35 минут.

Леверкузенский сценарий не сработал

Но за последние минуты первого тайма стало понятно, что так просто эту «Севилью» не потопить. У нее внезапно нашлись силы на повышение скорости движения, мяч уже уверенно гулял в ногах севильцев, которые ловко уворачивались от прессинга римлян и создавали остроту. Нанеся за 35минут один удар, до конца тайма «Севилья» пробила еще четыре раза, причем могла сравнять счет еще до перерыва – звонко в штангу попал дальним ударом Ракитич.

В перерыве Мендилибар провел четкую перестановку, сделал две замены, которые сделали более устойчивой креативную компоненту игры «Севильи». Сусо и Ламела ощутимо лучше вписались в поединок, чем начавшие его Торрес и Хиль. А «Рома» с начала второго тайма откровенно скатилась в повтор ответного полуфинала с «Байером». Тогда, напомним, римляне весь матч отсидели в глухой обороне и каким-то чудом не пропустили, сохранив минимальный перевес, добытый в домашнем поединке.

Но «Севилья» не повторила ошибок «Байера» и уже на 55-й минуте счет сравняла. Скатившуюся уже к этому моменту к банальным выносам без попыток зацепиться впереди «Рому» испанцы легко свернули к ее воротам, заставив прижиматься, что и вылилось в итоге в автогол Манчини после прострела Наваса.

Отрезок между голами выглядит ужасающе для «Ромы». 8:0 по ударам в пользу «Севильи», 79 процентов владения мячом у испанцев при точности в 84 процента, а у «Ромы» менее половины передач оказывались точными.

Сражение на зубах

Обычно тяжело после такого возвращаться к прежней манере игры, но «Рома» попыталась. Римляне действительно снова включили прессинг, стали интенсивнее ходить в атаку. С другой стороны, «Севилья» уже укрепила свою игру, морально и технически, она не собиралась возвращаться к той модели, с которой начала встречу.

И этот наскок косы на камень высекал на поле искры. Началась уже битва на выживание, поскольку игра получилась долгой, изнурительной, крайне затратной физически и эмоционально. Каждый стык не только причинял боль, но и выхолащивал психологически, поскольку все они бурно встречались с обеих сторон и бурно обсуждались.

Поле было усеяно желтыми карточками, а воздух в Будапеште был пронизан воплями футболистов и гулом переполненных трибун, на которые фанаты пришли уже «разогретыми» битвой в городе. Замены уже делались не столько для внесения тактического разнообразия и корректировок, как это было в первом перерыве у «Севильи», а для того, чтобы освежить состав, чтобы подменить тех, кто не выдерживает. Это больше напоминало забег на длинную дистанцию двух совершенно равных соперников, двух чемпионов, каждый из которых делает все, лишь бы не останавливаться, он готов даже в бессознательном состоянии двигаться вперед, но только бы пройти дальше противника.

Непоследовательный Тэйлор и быстрый ВАР

В этой встрече мог сыграть судейский фактор. Английский арбитр Энтони Тэйлор кого-то мог и раздражать своей манерой работы. Поначалу он позволял вести единоборства, потом вдруг стал срываться на частые желтые карточки, поняв, что градус борьбы слишком высок. Но ровно по той же причине в какой-то момент отказывался от этой планки. Такой не самый последовательный подход мог вызывать вопросы. И по некоторым фолам они наверняка остались у сторон.

Однако удалений, как ни странно, не случилось. Никто не попал под россыпь желтых карточек дважды за игру. И в паре ключевых эпизодов, где стоял вопрос о пенальти, четко сработал ВАР. Мы даже не будем брать моменты с высоко поднятой ногой Гуделя в борьбе с Абрахамом или с попаданием мяча в руку Фернандо в штрафной. Важным эпизодом было назначение пенальти в ворота «Ромы», которое Тэйлор отменил после вмешательства ВАР. На назначение, общение с ВАР, поход к монитору и отмену решения арбитру потребовалось чуть больше минуты. Непостижимая скорость не только для судейства в РПЛ , но и в других лигах.

Еще один важный эпизод – выход Патрисиу с ленточки ворот до удара Монтиэля во время серии пенальти. Руй отразил удар аргентинца, сохранив было надежду «Ромы», но оказалось, что нарушил правила. И перебил Монтиэль уже качественнее, принеся «Севилье» победу.

Серия пенальти

Да, именно одиннадцатиметровые в итоге решили судьбу трофея. У кого-то возникнут вопросы к Моуриньо по выбору тех, кто исполнял удары. Для Манчини и Ибаньеса, например, это были их первые пенальти. И они не забили. К тому же они явно устали сильнее многих, отпахав этот безумно долгий и тяжелый матч от стартового свистка.

Но в таких случаях тренер отталкивается не только от свежести игроков и каких-то чисто статистических показателей. Важен настрой и психологическая готовность. С этим получше оказалось у «Севильи». В ее составе Окампос, Ламела, Ракитич и Монтиэль реализовали свои попытки. У «Ромы» таким оказался только Кристанте.