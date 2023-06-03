«Вест Хэм» может уволить Мойеса, если команда не выиграет Лигу Конференций

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес может быть отправлен в отставку в случае поражения в финале Лиги Конференций, сообщает The Guardian.
По информации источника, ещё на прошлой неделе руководство «молотобойцев» положительно оценивало будущее специалиста в команде, но после того, как коллектив занял 14-е место в АПЛ по итогам сезона, появились новые сомнения. В начале сезона наставник уже был под угрозой увольнения в связи с результатами. Окончательное решение о будущем шотландца ещё не принято.
- Ты ведь прекрасно понимаешь что это был шантаж и мотивация )
- Ты ведь прекрасно понимаешь что это был шантаж и мотивация )
А на прошлой неделе они что были в лидерах АПЛ?
А на прошлой неделе они что были в лидерах АПЛ?
Обычный кадровый шантаж...."уволим при таком то раскладе".....
"Ещё на прошлой неделе руководство «молотобойцев» положительно оценивало будущее специалиста в команде"
Можно подумать он за неделю с лигочемпионского второго места упал на ниочёмышное 14-е....))
Обычный кадровый шантаж...."уволим при таком то раскладе".....
"Ещё на прошлой неделе руководство «молотобойцев» положительно оценивало будущее специалиста в команде"
Можно подумать он за неделю с лигочемпионского второго места упал на ниочёмышное 14-е....))