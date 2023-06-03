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«Вест Хэм» может уволить Мойеса, если команда не выиграет Лигу Конференций

вчера, 09:43

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес может быть отправлен в отставку в случае поражения в финале Лиги Конференций, сообщает The Guardian.

По информации источника, ещё на прошлой неделе руководство «молотобойцев» положительно оценивало будущее специалиста в команде, но после того, как коллектив занял 14-е место в АПЛ по итогам сезона, появились новые сомнения. В начале сезона наставник уже был под угрозой увольнения в связи с результатами. Окончательное решение о будущем шотландца ещё не принято.

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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 17:23
После поражения, Мойес: ну что меня теперь уволят.
- Ты ведь прекрасно понимаешь что это был шантаж и мотивация )
youtomee
youtomee
вчера в 13:48
"ещё на прошлой неделе руководство «молотобойцев» положительно оценивало будущее специалиста в команде, но после того, как коллектив занял 14-е место в АПЛ по итогам сезона"

А на прошлой неделе они что были в лидерах АПЛ?
BDA8181
BDA8181
вчера в 11:23
Даже если выиграет его нужно убирать. Не ужели не найти нормального тренера.
58bqw8t6x2km
58bqw8t6x2km
вчера в 10:28
Значит можно уже сейчас шотландскому физручку билеты домой заказывать
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 09:50
Чушь какая то...
Обычный кадровый шантаж...."уволим при таком то раскладе".....

"Ещё на прошлой неделе руководство «молотобойцев» положительно оценивало будущее специалиста в команде"
Можно подумать он за неделю с лигочемпионского второго места упал на ниочёмышное 14-е....))
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 09:49
Здравствуйте. Напишите, пожалуйста, с какого устройства заходите на мобильную версию, и его операционную систему.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:46
Сурово они с ним...
Гость
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