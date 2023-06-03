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ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиФранция. Лига 1 2022/2023

Гальтье уйдёт из ПСЖ в конце сезона

сегодня, 01:10

Кристоф Гальтье покинет пост главного тренера ПСЖ по окончании текущего сезона. Контракт, который действует ещё год, будет расторгнут досрочно.

Таким образом, матч против «Клермона» в 38-м туре Лиги 1 станет для него последним у руля ПСЖ.

Под руководством Гальтье в этом сезоне ПСЖ выиграл чемпионат Франции. В Лиге чемпионов и Кубке Франции парижская команда проиграла в плей-офф.

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ПСЖ  Гальтье Кристоф
Перевод с lequipe.fr Фото: ПСЖ
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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 18:17
Нет уж,на Газпром арене давно так никто недоминировал,так что весну Абаскалю прощаю.
Соболева уже не спасти,как и второе место.
Вам удачи в Лиге Чемпионов))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 16:46, ред.
Может у тебя по телевизору весенние матчи 2017 показывают???..)))

Удачи...в вечерней делёжке 2-го места....

Одно жаль....
Что Соболев натренированный жест конкурентам в случае взятия серебра раньше применил...не вытерпел...за 2 тура до финиша...))
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 16:40
Чтобы ответить на эти вопросы достаточно лишь внимательно посмотреть весенние матчи, игра лучшая в лиге
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 16:22
А...понял...ты так завуалированно называешь РПЛ...
При плохой игре кого угодно можно выставить виноватым.....даже некоего спонсора...
В 2017-м Газпрома не существовало что ли???
Не Абаскаль ли по весне растерял всё что можно пропустив ЦСКА вперёд???
Выиграв всего 3 матча в последних 13-ти играх......
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 16:12
В чемпионате одной команды, точнее одного спонсора - в лиге Газпром.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 16:10, ред.
В Базеле тренером был Рахмен...Абаскаль вроде несколько матчей был И.О.....
И к тому серебру имеет косвенное отношение...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 15:45, ред.
Гильермо Абаскаль, который серебро взял в первом же сезоне. Сильнее Артеты
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 15:01
Кто у тебя на аватарке теперь???
Igo0rek
Igo0rek ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 14:18
Во-первых, Джон Терри не является лучшим защитником своего поколения, и даже АПЛ. Он безусловно один из лучших, но тот же Видич был лучше, это в рамках АПЛ, а так был еще Пуйоль, который по моему мнению действительно лучший защитник своего поколения.
Во-вторых, какое мне дело до того, что скажут перечисленные тобой футболисты? Это сугубо мое мнение. Мне футбол Моуриньо противен, я считаю этого тренера переоцененным. Его автобус сработал всего несколько раз за карьеру, он вспышками чего-то добивался, но на длинной дистанции он не показывает результат. Он нигде надолго не задержался. Его команды могут что-то показать сезон, потом к его футболу адаптируются и все, команда не может закрепить свой результат.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 13:31
Минус Месси это жирный плюс,если уж ты сминусовал минусом минус то получил плюс.И в школе это знают и в ПСЖ и в любом клубе ,кроме Интер Майами
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 13:29
Изза одного игрока проиграли почти все,как обычно,а уйдет тренер..... как это знакомо
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 13:18, ред.
Тебе бы этот вопрос адресовать некогда лучшему защитнику АПЛ и своего поколения Джону Терри и нагло лишённому ЗМ в 2010-м Уэсли Снайдеру..., не говоря про таких гуру футбола как Заннети, Лэмпард, Деку и еже с ними...

На твоё "профессиональное мнение" о Моуриньо, им бы нашлось, что ответить.
eleven LC
eleven LC ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 13:09, ред.
К Моуринью можно относиться по разному но то что он великий тренер отрицать глупо
Хотя я думаю он врядли выиграет лч с ПСЖ
Igo0rek
Igo0rek ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 12:47
Насколько же нужно ненавидеть футбол, чтобы назначать Моуриньо
eleven LC
eleven LC
сегодня в 12:39
Моуринью придет скорее всего
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 12:35, ред.
"Ну если Гальтьезаменителя в нефтеклуб найти не сложно....возьми любого - будет не хуже...."

))) Ну наконец то! Теперь, путём несложной аналогии, ты сам подвёл к выводу о том,
К т о и Ч т о есть по значимости Серёжа Семак для ФК Зенит.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:33, ред.
Минус Гальтье....минус Рамос....минус Месси...вскоре возможно минус Неймар...и Мбаппе....
И будет ПСЖ процветать...долго и сильно...

Ну если Гальтьезаменителя в нефтеклуб найти не сложно....возьми любого - будет не хуже....
Но игроков....таких пафосных - проблема...
Elliada
Elliada
сегодня в 08:04
До ЧМ ПСЖ играл хорошо. После не очень. Гальтье так и не смог настроить команду. Там даже Кампуш больше руководил, чем Кристоф. Чисто на бумаге тренер.
adekvat
adekvat
сегодня в 07:52
На днях делал объявление об уходе Месси, теперь объявили о его уходе.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 07:50
Так себе тренеришка !
4t5r5t9kzagk
4t5r5t9kzagk
сегодня в 02:13
    Гость
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