Гальтье уйдёт из ПСЖ в конце сезона

Кристоф Гальтье покинет пост главного тренера ПСЖ по окончании текущего сезона. Контракт, который действует ещё год, будет расторгнут досрочно.
Таким образом, матч против «Клермона» в 38-м туре Лиги 1 станет для него последним у руля ПСЖ.
Под руководством Гальтье в этом сезоне ПСЖ выиграл чемпионат Франции. В Лиге чемпионов и Кубке Франции парижская команда проиграла в плей-офф.
Соболева уже не спасти,как и второе место.
Вам удачи в Лиге Чемпионов))
Соболева уже не спасти,как и второе место.
Вам удачи в Лиге Чемпионов))
Удачи...в вечерней делёжке 2-го места....
Одно жаль....
Что Соболев натренированный жест конкурентам в случае взятия серебра раньше применил...не вытерпел...за 2 тура до финиша...))
Удачи...в вечерней делёжке 2-го места....
Одно жаль....
Что Соболев натренированный жест конкурентам в случае взятия серебра раньше применил...не вытерпел...за 2 тура до финиша...))
При плохой игре кого угодно можно выставить виноватым.....даже некоего спонсора...
В 2017-м Газпрома не существовало что ли???
Не Абаскаль ли по весне растерял всё что можно пропустив ЦСКА вперёд???
Выиграв всего 3 матча в последних 13-ти играх......
При плохой игре кого угодно можно выставить виноватым.....даже некоего спонсора...
В 2017-м Газпрома не существовало что ли???
Не Абаскаль ли по весне растерял всё что можно пропустив ЦСКА вперёд???
Выиграв всего 3 матча в последних 13-ти играх......
И к тому серебру имеет косвенное отношение...
И к тому серебру имеет косвенное отношение...
Во-вторых, какое мне дело до того, что скажут перечисленные тобой футболисты? Это сугубо мое мнение. Мне футбол Моуриньо противен, я считаю этого тренера переоцененным. Его автобус сработал всего несколько раз за карьеру, он вспышками чего-то добивался, но на длинной дистанции он не показывает результат. Он нигде надолго не задержался. Его команды могут что-то показать сезон, потом к его футболу адаптируются и все, команда не может закрепить свой результат.
Во-вторых, какое мне дело до того, что скажут перечисленные тобой футболисты? Это сугубо мое мнение. Мне футбол Моуриньо противен, я считаю этого тренера переоцененным. Его автобус сработал всего несколько раз за карьеру, он вспышками чего-то добивался, но на длинной дистанции он не показывает результат. Он нигде надолго не задержался. Его команды могут что-то показать сезон, потом к его футболу адаптируются и все, команда не может закрепить свой результат.
На твоё "профессиональное мнение" о Моуриньо, им бы нашлось, что ответить.
На твоё "профессиональное мнение" о Моуриньо, им бы нашлось, что ответить.
Хотя я думаю он врядли выиграет лч с ПСЖ
Хотя я думаю он врядли выиграет лч с ПСЖ
))) Ну наконец то! Теперь, путём несложной аналогии, ты сам подвёл к выводу о том,
К т о и Ч т о есть по значимости Серёжа Семак для ФК Зенит.
))) Ну наконец то! Теперь, путём несложной аналогии, ты сам подвёл к выводу о том,
К т о и Ч т о есть по значимости Серёжа Семак для ФК Зенит.
И будет ПСЖ процветать...долго и сильно...
Ну если Гальтьезаменителя в нефтеклуб найти не сложно....возьми любого - будет не хуже....
Но игроков....таких пафосных - проблема...
И будет ПСЖ процветать...долго и сильно...
Ну если Гальтьезаменителя в нефтеклуб найти не сложно....возьми любого - будет не хуже....
Но игроков....таких пафосных - проблема...