Гальтье уйдёт из ПСЖ в конце сезона

1685743832

сегодня, 01:10

покинет пост главного тренера ПСЖ по окончании текущего сезона. Контракт, который действует ещё год, будет расторгнут досрочно.

Таким образом, матч против «Клермона» в 38-м туре Лиги 1 станет для него последним у руля ПСЖ .