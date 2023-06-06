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БК «Мелбет» наградила лучшего игрока мая Мелбет-Первой Лиги

вчера, 13:04

Нападающий казанского «Рубина» ганский футболист Джоэль Фамейе признан лучшим игроком Мелбет-Первой Лиги в мае.

В текущем сезоне Мелбет-Первой Лиги Джоэль Фамейе проявил лидерские качества и чьи навыки привлекли внимание болельщиков и экспертов. Он продемонстрировал отличное мастерство владения мячом и умение создавать голевые моменты для своей команды. За время сезона 2022/23 Мелбет-Первой Лиги Джоэль забил 4 гола, 2 из которых обеспечили «Рубину» выход в РПЛ.

В качестве поощрения титульный спонсор Мелбет-Первой Лиги, Букмекерская компания «Мелбет» вручила футболисту ценный приз — умную колонку Яндекс Станцию Макс и почетную награду. Эта награда подтверждает спортивные достижения Фамейе и его значительный вклад в выход «Рубина» в элиту российского футбола.

БК «Мелбет» наградила лучшего игрока мая Мелбет-Первой Лиги

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Источник: soccer.ru
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