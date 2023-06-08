ПСЖ планирует приобрести летом минимум 7 футболистов

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вчера, 17:13

ПСЖ летом хочет усилить состав команды.

Сообщается, что парижане намерены подписать минимум 7 игроков, приоритет при этом будет отдан свободным агентам. Это связано с тем, что 60 миллионов евро клуб потратит на покупку полузащитника «Спортинга» Мануэля Угарте.