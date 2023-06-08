ПСЖ планирует приобрести летом минимум 7 футболистов

ПСЖ летом хочет усилить состав команды.
Сообщается, что парижане намерены подписать минимум 7 игроков, приоритет при этом будет отдан свободным агентам. Это связано с тем, что 60 миллионов евро клуб потратит на покупку полузащитника «Спортинга» Мануэля Угарте.
Вообще, из академии ПСЖ в недавнем прошлом были вполне приличные молодые игроки вратарь Ареоля, вингир Диаби который нынче зажигает в Байере, один из лучших игроков в Бундеслиге Кристофер Нкунку (правда теперь уже игрок Челси), Адриан Рабьё, нападающий Тимоти Веа, Джонатан Иконе,который отлично показывал себя в Лилле, Одсон Эдуард гигант который провел шикарный сезон в Селтике,а сейчас играет в Кристал Пэласе, был еще такой защитник Сабали, который в свое время в Бордо отдали а он там дорос до игрока сборной правда Сенегала.... так вот, в свое время Шейхи упустили все эти таланты лишь потому,что строили проект на уже именитых игроках,которые ехали в Париж на заработки, да, были удачные покупки молодых игроков в лице Мбаппе или Верратти но это были единичные попадания.....
Сейчас если Шейхи решили сделать акцент на молодых игроках, то можно переманить к себе нападающих Коло Муани, Марккса Тюрама, отличный центральный защитник Лоик Баде, вингер из КП Майкл Олисе, Кефрен Тюрам, Энцо Ле Фи....я бы еще доьавил Вильяма Салиба,но как болельщик Арсенала я бы не хотел терять такого игрока)))....все это молодые игроки которые уже проявили себя! А вот кто будет тренировать новый ПСЖ тут тоже интересный вопрос! Гальтье,который отлично работает с молодыми игроками из Парижа уволили....а кто теперь придет!? Поглядим
Вообще, из академии ПСЖ в недавнем прошлом были вполне приличные молодые игроки вратарь Ареоля, вингир Диаби который нынче зажигает в Байере, один из лучших игроков в Бундеслиге Кристофер Нкунку (правда теперь уже игрок Челси), Адриан Рабьё, нападающий Тимоти Веа, Джонатан Иконе,который отлично показывал себя в Лилле, Одсон Эдуард гигант который провел шикарный сезон в Селтике,а сейчас играет в Кристал Пэласе, был еще такой защитник Сабали, который в свое время в Бордо отдали а он там дорос до игрока сборной правда Сенегала.... так вот, в свое время Шейхи упустили все эти таланты лишь потому,что строили проект на уже именитых игроках,которые ехали в Париж на заработки, да, были удачные покупки молодых игроков в лице Мбаппе или Верратти но это были единичные попадания.....
Сейчас если Шейхи решили сделать акцент на молодых игроках, то можно переманить к себе нападающих Коло Муани, Марккса Тюрама, отличный центральный защитник Лоик Баде, вингер из КП Майкл Олисе, Кефрен Тюрам, Энцо Ле Фи....я бы еще доьавил Вильяма Салиба,но как болельщик Арсенала я бы не хотел терять такого игрока)))....все это молодые игроки которые уже проявили себя! А вот кто будет тренировать новый ПСЖ тут тоже интересный вопрос! Гальтье,который отлично работает с молодыми игроками из Парижа уволили....а кто теперь придет!? Поглядим