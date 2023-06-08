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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2022/2023

ПСЖ планирует приобрести летом минимум 7 футболистов

вчера, 17:13

ПСЖ летом хочет усилить состав команды.

Сообщается, что парижане намерены подписать минимум 7 игроков, приоритет при этом будет отдан свободным агентам. Это связано с тем, что 60 миллионов евро клуб потратит на покупку полузащитника «Спортинга» Мануэля Угарте.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 04:51
есть у ПСЖ определённый потолок ...
хоть что делай, выше не прыгнуть
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:16, ред.
Шейхи объявили о новой стратегии клуба и якобы решают строить новый проект на молодых игроках.....интересно будет на это посмотреть....
Вообще, из академии ПСЖ в недавнем прошлом были вполне приличные молодые игроки вратарь Ареоля, вингир Диаби который нынче зажигает в Байере, один из лучших игроков в Бундеслиге Кристофер Нкунку (правда теперь уже игрок Челси), Адриан Рабьё, нападающий Тимоти Веа, Джонатан Иконе,который отлично показывал себя в Лилле, Одсон Эдуард гигант который провел шикарный сезон в Селтике,а сейчас играет в Кристал Пэласе, был еще такой защитник Сабали, который в свое время в Бордо отдали а он там дорос до игрока сборной правда Сенегала.... так вот, в свое время Шейхи упустили все эти таланты лишь потому,что строили проект на уже именитых игроках,которые ехали в Париж на заработки, да, были удачные покупки молодых игроков в лице Мбаппе или Верратти но это были единичные попадания.....
Сейчас если Шейхи решили сделать акцент на молодых игроках, то можно переманить к себе нападающих Коло Муани, Марккса Тюрама, отличный центральный защитник Лоик Баде, вингер из КП Майкл Олисе, Кефрен Тюрам, Энцо Ле Фи....я бы еще доьавил Вильяма Салиба,но как болельщик Арсенала я бы не хотел терять такого игрока)))....все это молодые игроки которые уже проявили себя! А вот кто будет тренировать новый ПСЖ тут тоже интересный вопрос! Гальтье,который отлично работает с молодыми игроками из Парижа уволили....а кто теперь придет!? Поглядим
drug01
drug01 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 18:25
Видно не весь футбол можно купить
Шуnя771
Шуnя771 ответ Expert soccer (раскрыть)
вчера в 18:25
Слышите пила шуршит что то пилит, деньги везде разные, а инструмент один, действие одно....
Elliada
Elliada ответ Expert soccer (раскрыть)
вчера в 18:24
Его никто не покупал. Он пришел бесплатно. Зарплата была третьей в команде, но прибыль он принес гораздо больше. По версии Marca - это 700 млн евро. По статистике он был равен Мбаппе.
Expert soccer
Expert soccer ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 18:12
Зачем Месси вообще покупали кроме рекламного пшика...???Деньги на ветер.
d7va77ee2px5
d7va77ee2px5
вчера в 17:55
Сколько не покупай, всё равно в четвертьфинале из ЛЧ выкинут
Elliada
Elliada
вчера в 17:54
Тут многие рьяно доказывали, что проблема была в Месси. Он ушел. Зачем тогда покупать 7 футболистов? Неужели Витиньи, Экитике, Руиса, Солера недостаточно, чтобы выиграть ЛЧ? Тем более, что в составе есть великий Мбаппе, который в одиночку тащит Париж. Месси ему мешать больше не будет.
Baggio R.
Baggio R. ответ протон (раскрыть)
вчера в 17:36
Была уже новость, что они меняют приоритет в трансферной политике и будут делать ставку на молодых игроков.
протон
протон
вчера в 17:34
Нужно нанимать хорошего тренера на долгосрочный период, и дать ему время. Нужно покупать игроков, которых он просит, и не ждать результата прямо здесь и сейчас. Вся проблема ПСЖ - в их владельцах.
Катарцы после Чемпионата Мира из ПСЖ сейчас второй Анжи сделают, т.к видимо он им больше не нужен
Один сезон еще кое как профинансируют, потом уйдет бесплатно Мбаппе и команду отдадут за 1евро какому ни-будь французскому бизнесмену и будет ПСЖ опять середняком
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:33
Пока все сыграются,будут торчать на 5-6 месте!
протон
протон
вчера в 17:32
Видимо Катар готовится сократить траты на ПСЖ. Они заняты продвижением страны в мире и поэтому думаю будут разворачиваться в АПЛ, но могу ошибаться .
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:31
Очередная перестройка ПСЖ - следующий сезон покажет во , что это выльется.
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