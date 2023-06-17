Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиСербия. Суперлига 2022/2023

Кержаков стал тренером «Спартака» из Сербии

Сортировать
Все комментарии
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Lexx1k (раскрыть)
сегодня в 16:31
    Lexx1k
    Lexx1k ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
    сегодня в 15:33
    с чем его можно поздравить.
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    сегодня в 14:26
    Ссыкун свалил подальше от СВО . )))
    vyishenka
    vyishenka
    сегодня в 14:11
    Кержаков НАШ!
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    сегодня в 12:17
    Всегда знал, что Керж хочет отправить "Спартак" в пердив, но никогда он не был так близок к этому, как сейчас.
    Напрасный труд
    Напрасный труд
    сегодня в 12:11
    Блуждает пО миру и блудит.Блуждает и блудит...Отправьте его на передовую,для исправления мозгов.Хоть коноводом.
    альсато
    альсато ответ Сп62 (раскрыть)
    сегодня в 10:58
    ну во первых-он едет туда не ВРАЩАТЬСЯ. а РАБОТАТЬ!))))...и чем "настоящий " футбол -отличается от того, который Ты имел ввиду?))))
    Сп62
    Сп62
    сегодня в 09:18
    По крайней мере, в настоящем футболе повращается.
    VeniaminS
    VeniaminS
    сегодня в 08:31
    Удачи на новом месте работы и чтобы все было ОК !
    Vadik
    Vadik
    сегодня в 08:00
    Удачи Александру!!! Пусть у него всё получится!
    ОПС
    ОПС
    сегодня в 07:37
    Конечно, почему то слабо верится в успех, но пожелаем ему удачи. Хотя бы потому что все таки наш представитель.
    nwdcej2787s5
    nwdcej2787s5
    сегодня в 06:23
    У Сани получиться, мы в него верим!
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 01:25
    Куда катится этот мир....
    Аршавин уходит из Зенита....
    Кержаков теперь будет кричать "Спартак-Чемпион"....
    BDA8181
    BDA8181
    сегодня в 01:22
    Просто пожелаю удачи Сане. Нужно пробовать и доказывать свою состоятельность.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 01:08
    И научит их кержаковить свои голевые моменты?
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     