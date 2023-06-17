Кержаков стал тренером «Спартака» из Сербии

Экс-нападающий «Зенита» Александр Кержаков стал главным тренером «Спартака» из Суботицы.
Соглашение специалиста с сербским коллективом подписано по схеме «1+1». В прошедшем сезоне команда заняла 10-е место в чемпионате Сербии.
Экс-нападающий «Зенита» Александр Кержаков стал главным тренером «Спартака» из Суботицы.
Соглашение специалиста с сербским коллективом подписано по схеме «1+1». В прошедшем сезоне команда заняла 10-е место в чемпионате Сербии.
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