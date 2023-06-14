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«Наполи» рассматривает трёх кандидатов на пост главного тренера

вчера, 08:59

«Наполи» продолжает поиски нового главного тренера после ухода Лучано Спаллетти.

По информации источника, президент клуба Аурелио Де Лаурентис рассматривает в данный момент трёх кандидатов на этот пост. В список входят Паулу Соуза из «Фулхэма», Кристоф Гальтье, который, скорее всего, покинет ПСЖ, а также Руди Гарсия, уволенный в апреле из «Аль-Насра».

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Все комментарии
milint
milint
вчера в 15:46
Лучший вариант это тренер Фиорентины Винченцо Итальяне , по манере игры очень подходит , играют в высокий прессинг, контроль мяча и т.д, для южных команд само то что надо
A.S.A
A.S.A
вчера в 12:35
Возьмите Раньери! Дядька очень опытный, опыт больших побед имеет. Вывел Кальяри в Серию Б, принял команду в декабре когда она шла на 14 месте! Думаю Наполи ему впооне по зубам....
А так, из перечисленных можно взять любого, думаю каждый из них будет рад поработать с чемпионом СерииА и поработать в команде уровня ЛЧ
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 11:23
Паулу хороший тренер, но ЛЧ вряд ли потянет
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 09:52
Да неприятная получилась история со Спаллетти. Президент должен был выяснить все разногласия с тренером. Так как разногласия пошли со стороны руководства. Но они увы решили по другому, и во что это выльется для команды и не результатов покажет лишь время. Тяжело на данный момент будет подобрать достойную кандидатуру. Следующий сезон интересный будет со стороны Неаполи!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:32
Спагетти ушёл победителем, что принесут новые тренеры?...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 09:27
Галатье Наполи точно не нужен, он уже накосячил в ПСЖ.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 09:12
Что то не очень все кандидаты рвуться в тренерское кресло Наполи)
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
вчера в 09:11
Наполи в новом сезоне ждет откат. Максимум, за что будут бороться - 3 место.
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