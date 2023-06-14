«Наполи» рассматривает трёх кандидатов на пост главного тренера

«Наполи» продолжает поиски нового главного тренера после ухода Лучано Спаллетти.
По информации источника, президент клуба Аурелио Де Лаурентис рассматривает в данный момент трёх кандидатов на этот пост. В список входят Паулу Соуза из «Фулхэма», Кристоф Гальтье, который, скорее всего, покинет ПСЖ, а также Руди Гарсия, уволенный в апреле из «Аль-Насра».
А так, из перечисленных можно взять любого, думаю каждый из них будет рад поработать с чемпионом СерииА и поработать в команде уровня ЛЧ
А так, из перечисленных можно взять любого, думаю каждый из них будет рад поработать с чемпионом СерииА и поработать в команде уровня ЛЧ