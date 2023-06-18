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Стало известно, при каком условии ПСЖ продаст Мбаппе в «Ман Юнайтед»

вчера, 10:02

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе может перейти в «Манчестер Юнайтед».

Катарский шейх Джассим бин Хамад Аль Тани может в ближайшее время стать новым владельцем МЮ.

Если сделка по продаже «Манчестер Юнайтед» Джассиму окажется успешной, ПСЖ будет готов продать Мбаппе в манчестерский клуб.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 13:16
больше загадок - хороших и разных !
Ironigor
Ironigor ответ протон (раскрыть)
вчера в 16:23
Перейдёт, вообще без проблем.
Ironigor
Ironigor ответ протон (раскрыть)
вчера в 16:22
Мечтал скорее всего совершенно не он , а его агент и папа ! А его мечта играть в Реале и кубок Лиги Чемпионов !)
протон
протон
вчера в 16:10
– Мбаппе, у тебя есть мечта?
– Есть.
– Какая?
– Играть в Реале.
– Так переходи.
– Да? А как потом жить без мечты?
протон
протон ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 16:08
пока вся его карьера говорит о том, что он больше о деньгах мечтал
протон
протон
вчера в 16:08
"Переход Мбаппе в «МЮ» из «ПСЖ» исключен. Форвард мечтает о «Реале» с детства"
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Если он мечтал с детства, то почему перешел в Псж? Ответ очевиден: деньги и родители.

Когда понял что ситуация в ПСЖ изменилась вспомнил мечту, а как же Макрон?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:59
Не будет Кирюха играть за МЮ, это не его уровень,ему нужна команда где он уже в первый год станет чемпионом!
25процентный клоун
25процентный клоун ответ andrewheat (раскрыть)
вчера в 13:52
Безусловно, круто. Пожалуй, наилучший вариант, чтобы сказать слово в истории футбола.
Единственное, что там есть Фернандеш, он португалец жадный, Из-за него Роналду в сборной сдал и в МЮ, не видит партнеров
andrewheat
andrewheat ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 12:57
Было бы круто, если бы Мбаппе перешёл в МЮ и затащил бы его на первую строчку. Думаю, с Рэшфордом в атаке интересно бы получилось. Это было бы весомым аргументом в заочном споре с Холландом по части влияния на игру новой команды.
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 12:56
Если шейх станет владельцем МЮ, то ПСЖ надеется на хорошую сделку, в надежде, что шейх не пожалеет крупную сумму. Но ещё неизвестно, станет ли шейх разбрасываться деньгами, зная о нежелании Мбаппе переходить в МЮ. Тем более, что самого Мбаппе деньгами не соблазнишь, их у него предостаточно, ему нужна ЛЧ, а МЮ, скорее всего, ЛЧ не видать.
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:52, ред.
Стало известно, при каком условии ПСЖ продаст Мбаппе в «Ман Юнайтед» .

Опять нашёлся какой-то инсайдер, который не даёт своим фантазиям покоя. Какой вообще может быть Манчестер Юнайтед, какой там шейх?! Мбаппе уже достаточно загрёб бабла у ПСЖ, хотя понятно что бабла как говорится много не бывает. Но уже теперь на Олимп выходят мысли Мбаппе на завоевания титулов в виде кубка Лиги Чемпионов и мечты играть за Реал. И именно с Реалом может всё это случится.

Ну а при всём уважении к Манчестер Юнайтед, завоевание чемпионского титула в АПЛ, не говоря уже о Лиги Чемпионов, это на ближайшее будущее просто не возможно. Так что все эти вбросы про Мбаппе и МЮ просто не имеют под собой никаких оснований.
Rupertt
Rupertt
вчера в 11:51
Переходи в Ман Ю, сдался тебе тот Реал М, на 4 года в Ман Ю потом уже к сливочным.
ssspartak
ssspartak
вчера в 11:43
Намечается еще один переход галактического уровня. Шейхи денежными мешками бодаются)) чтож, запасаемся попкорном)) одно ясно, Мбаппе останется в Европе.
3nyb7vd7x5sq
3nyb7vd7x5sq
вчера в 11:35
Удивительно что самого Килиана уже никто не спрашивает, надо ему в МЮ или нет
Grizly88
Grizly88
вчера в 11:16
Мбаппе не пойдёт туда только Реал перейдёт
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 11:09
Было бы очень круто, ведь тягаться в ла лиге против слабой барсы и матрасов это не серьёзно
Джексон 8
Джексон 8 ответ Elliada (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 11:01
    Elliada
    Elliada ответ Incredulous (раскрыть)
    вчера в 10:58
    Деньги ему и в ПСЖ дают. Вряд ли новый босс МЮ предложит больше 200 млн в год
    Джексон 8
    Джексон 8 ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 10:57
      Incredulous
      Incredulous ответ Elliada (раскрыть)
      вчера в 10:50
      Все верно сказано, но есть одно "но", мы не знаем что это за новый шейх, и сколько мешков с денежными знаками он готов предложить Мбапее, а как мы знаем денежки француз очень любит.
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      вчера в 10:37
      Оба Манчестера станут клубами шейхов. Забавная ситуация...
      Elliada
      Elliada
      вчера в 10:29
      Мбаппе не согласится на переход в МЮ. Во-первых, МЮ не видать ЛЧ, а это главная причина, почему Мбаппе уходит из ПСЖ. Во-вторых, он явно проиграет соперничество Холанну, как по трофеям, так и по личной статистике, потому что Холанн играет в более сильной команде.
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