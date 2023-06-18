Стало известно, при каком условии ПСЖ продаст Мбаппе в «Ман Юнайтед» .

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе может перейти в «Манчестер Юнайтед».
Катарский шейх Джассим бин Хамад Аль Тани может в ближайшее время стать новым владельцем МЮ.
Если сделка по продаже «Манчестер Юнайтед» Джассиму окажется успешной, ПСЖ будет готов продать Мбаппе в манчестерский клуб.
Опять нашёлся какой-то инсайдер, который не даёт своим фантазиям покоя. Какой вообще может быть Манчестер Юнайтед, какой там шейх?! Мбаппе уже достаточно загрёб бабла у ПСЖ, хотя понятно что бабла как говорится много не бывает. Но уже теперь на Олимп выходят мысли Мбаппе на завоевания титулов в виде кубка Лиги Чемпионов и мечты играть за Реал. И именно с Реалом может всё это случится.
Ну а при всём уважении к Манчестер Юнайтед, завоевание чемпионского титула в АПЛ, не говоря уже о Лиги Чемпионов, это на ближайшее будущее просто не возможно. Так что все эти вбросы про Мбаппе и МЮ просто не имеют под собой никаких оснований.
Опять нашёлся какой-то инсайдер, который не даёт своим фантазиям покоя. Какой вообще может быть Манчестер Юнайтед, какой там шейх?! Мбаппе уже достаточно загрёб бабла у ПСЖ, хотя понятно что бабла как говорится много не бывает. Но уже теперь на Олимп выходят мысли Мбаппе на завоевания титулов в виде кубка Лиги Чемпионов и мечты играть за Реал. И именно с Реалом может всё это случится.
Ну а при всём уважении к Манчестер Юнайтед, завоевание чемпионского титула в АПЛ, не говоря уже о Лиги Чемпионов, это на ближайшее будущее просто не возможно. Так что все эти вбросы про Мбаппе и МЮ просто не имеют под собой никаких оснований.