Фанаты МЮ устали от ошибок де Хеа. Клуб безуспешно ищет нового Шмейхеля

1687072261

вчера, 10:11

Тен Хаг должен выслушать легенд клуба.

Де Хеа зовут в Саудовскую Аравию

Гарри Невилла не назвать сильным экспертом. И тренером он оказался ужасным. Но бывший защитник МЮ точно любит родной клуб, от чистого сердца напомнил о футбольной базе:

Начать надо с центрального нападающего и вратаря. Когда у вас нет этих двух фиксированных позиций в команде, то начинаются проблемы. У МЮ трудности, особенно в атаке, но пришло время подписать хотя бы вратаря. Финал Кубка всё объяснил. Не люблю повторять это, но во втором случае мяч не должен был пересекать линию ворот.

У Де Хеа «Золотая перчатка» в АПЛ из-за количества «сухарей», но это не равно титулу для клуба. Варан и Мартинес помогли. Каземиро оказался полезным дополнением к схемам тен Хага, пускай Эрик и соблазнил бразильца свободой, которой у опорного хавбека не было в «Реале» в силу стихий с фамилиями Кроос и Модрич.

Но удачная игра МЮ дома сочеталась с ужасными гостевыми выступлениями. А крутые матчи Де Хеа чередуются с явными голевыми ошибками. Конечно, если вы «Тоттенхэм», то можно много лет играть с Льорисом, который тоже то спасал, то чудил, но тен Хаг не хочет довольствоваться статусом «Спартака» из АПЛ .

МЮ нужна борьба за титул. Значит, нужен новый первый номер. Разговоры о продлении контракта с Де Хеа ведут полгода, но сезон закончился, а бумаги не подписаны. Давид понимает, что может оказаться на скамейке. И это не инсайды от Романо, а прямая речь Эрика тен Хага:

Де Хеа останется, но я не могу сказать, что он всегда будет главным кандидатом на роль основного голкипера команды.

Зачем Давиду унижаться? Ему точно предложат меньше денег по новому контракту, ведь открыто говорят о резерве. Также важным фактором могут стать шейхи. И катарский, который планирует купить МЮ и вряд ли видит первым номером Де Хеа после всех злоключений, и монархи из Саудовской Аравии, ведь они приглашают Де Хеа в одни из своих команд.

Планируют взять два десятка элитных игроков. Точно найдут тренера, который запросит именно звездного голкипера, надеясь улучшить линию обороны.

Идеальные кандидаты откажут МЮ

Де Хеа проводил ранее более неоднозначные сезоны. Давид больше не первый номер сборной Испании, которая сегодня сыграет в финале Лиги Наций. Потерял влияние на защитников МЮ , результаты Магуайра или Лисандро от формы голкипера не зависят. Лидерских качеств Де Хеа не хватает. Психологические проблемы точно были. Не исключено, что голкипер работал с психологами, ему могут сниться кошмары по мотивам реальных событий.

В МЮ не пойдут самые лучшие кандидаты на роль нового Шмейхеля. Например, Доннарумма вряд ли согласиться. Два года назад рассказывали, что англичане договорились с Джанлуиджи. А дальше выбрал ПСЖ . Вряд ли счастлив, но в Париже в команде без тренера и порядка можно выигрывать хотя бы чемпионат Франции. В Манчестере рискует остаться без «золота». А вот Облак, который тоже отказывал «Юнайтед», стал чемпионом Испании.

Бывший голкипер «Атлетико» Де Хеа был первым с Фергюсоном. Неизбежный уход Давида из клуба – если откажется от Саудовской Аравии, то год посидит на лавке, может стать окончательным символом перерождения. Летом МЮ могут покинуть последние чемпионы АПЛ десятилетней давности. Фила Джонса проводили, 31-летний защитник лишь числился в команде из-за серии травмы. Осталось поставить точку в мучениях Де Хеа, который не стал великим.

Давид как-то сказал, что считает команду МЮ проклятой. В эти сказки нет смысла верить. Странно бояться проклятий, играя за «красных дьяволов». Но в МЮ настолько долго не решались выставить Де Хеа на трансфер, что потеряли возможность заполучить голкиперов, способных изменить клуб. Эдерсон, Доннарумма, Облак и Куртуа не пришли.

Среди целей нет элитного голкипера

В трансферных новостях о МЮ фигурируют замечательные голкиперы. Но их сложно поставить в один ряд со старшим Шмейхелем и ван дер Саром. В эпоху Фергюсона вратари были невероятно важными звеньями. Разумеется, шотландец даже в случае с Роналду не строил команду вокруг талантов одного человека. Вспомните, что Криштиану далеко не сразу стал машиной по сбору голов. Но сэр Алекс понимал, как важно угадать с вратарем. Именно угадать, ведь у него самого были неоднозначные попытки.

МЮ максимум получит нового Бартеза? И это не худший вариант. Можно ведь поставить на еще одного Боснича. Вряд ли Пикфорд и Меньян будут показывать трибунам нацистские приветствия и употреблять кокаин, как делал австралиец. Но есть ведь вопрос класса. Давно Джордан или Майк стали великими голкиперами? Пикфорд основной вратарь сборной Англии. Есть минус – крошечные ладошки, но если шуток британских фанатов, то это добротный голкипер. «Эвертон» не вылетел и благодаря его работе.

Давно заслужил шанс, но это выбор перестраховщика, а не шаг к поискам нового вратаря для чемпионской команды и финала Лиги чемпионов. Тот же эффект будет от Меньяна, нового основного вратаря сборной Франции. Или от приглашения в МЮ скандального, но хорошо знакомого тен Хагу камерунца Онана. Еще один вариант того же порядка – португалец Кошта. Меньян как Менди из «Челси», может выдать короткий крутой отрезок. Пикфорду не хватает фактуры, чтобы стать скалой в великом клубе.