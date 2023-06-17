ПСЖ и «Тоттенхэм» — без Нагельсманна, Спаллетти уходит в отпуск. Топ-тренеры без работы

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вчера, 13:29

Кто-то открыт для новых предложений.

Нагельсманн – в поисках нового вызова

Немецкий менеджер остался без работы этой весной – от него отказались в «Баварии». При этом из ЛЧ коллектив вылетел уже с Томасом Тухелем, на вторую строчку Бундеслиги (пусть и временно) опустился тоже при новом тренере. К слову, карма быстро настигла руководство клуба – по итогам сезона были уволены генеральный директор Оливер Кан и спортивный директор Хасан Салихамиджич.

Сам 35-летний менеджер в это время приступил к поиску новой команды. На первых порах сообщалось о выборе между «Челси» и «Тоттенхэмом» — оба гранда отказались от своих наставников и подходили к финишу чемпионата на ужасной ноте. Юлиан предпочитал договориться со «шпорами», поэтому «аристократы» быстро вышли из переговоров. Однако из этого ничего не вышло – «Тоттенхэм» тоже решил выбрать другого специалиста, а Нагельсманну пришлось ждать завершения кампании.

Летом основным вариантом Юлиана стал «Пари Сен-Жермен». Парижане не готовы продолжать сотрудничество с Гальтье, плюс покинуть команду может ряд ключевых игроков – ситуация сложная. Стороны уже контактировали на предмет условий контракта, но переговоры не дали результата. По всей видимости, 35-летнего немца за работой мы увидим не скоро.

Спаллетти свободен, но хочет отдохнуть

Минувший сезон для экс-наставника нового чемпиона Италии выдался довольно энергозатратным. Неаполитанцы выдерживали крайне высокий ритм, держались подальше от конкурентов на вершине Серии А. Кроме того, пробились в плей-офф ЛЧ и даже дошли до четвертьфинала – там уже не повезло сойтись с «Миланом».

Еще в начале мая говорилось, что стороны договариваются об условиях нового соглашения. Но вот чуть позднее начали появляться тревожные вести – у менеджера испортились отношения с президентом «Наполи» Аурелио Де Лаурентисом, Лучано склоняется к уходу из команды. Так в итоге и произошло – но тренер, говоря о причинах расставания, отмечал:

Уйти сейчас – это настоящее проявление любви. Я отдал все, что у меня было. У меня больше нет сил продолжать любимую работу.

После настолько яркой кампании у Спаллетти вряд ли будут проблемы с трудоустройством, но сам итальянец предпочитает взять паузу – вероятно, в игру он вернется лишь следующим летом.

Зидан снова в режиме ожидания

Экс-менеджер мадридского «Реала» находится во вполне привычном для себя положении. Что в 2018 году, что в 2021-м Зинедин не торопится искать себе команду после ухода из «галактикос». Вариант с ПСЖ появился еще в прошлом году – тогда 50-летний специалист мечтал о сборной Франции и был сконцентрирован на переговорах с «синими». Поэтому возглавить парижан был готов лишь в том случае, если те разрешат ему совмещать клубную деятельность с работой в сборной.

К слову, текущим летом французский гранд предпринял очередную попытку подписать звездного тренера. Все-таки вариант с работой в сборной сорвался. Несмотря на то, что ПСЖ был готов сделать Зидана одним из самых высокооплачиваемых наставников мира, Зинедин ответил отказом.

Сейчас это больше похоже на то, что француз ждет очередного назначения в «Реал» — «сливочные» добиваются успеха либо с Зиданом, либо с Анчелотти. Цикл последнего может подойти к концу в следующем сезоне.

Гальтье в подвешенном состоянии

Оценивать завершившийся сезон парижан можно разве что в негативном ключе. Очередной провал в ЛЧ , неуверенное чемпионство, вылет из национального Кубка, возобновившиеся инсайды о внутренних конфликтах. Кампуш и Гальтье не справились с задачей отрезвить звезд клуба – хотя начинали ударно и даже на классе прошли групповую стадию главного еврокубка.

Ситуация вышла из-под контроля ближе к весне. Тогда парижане начали проигрывать в Лиге 1, сразу всплыл конфликт Неймара со спортивным директором Луишем Кампушем – они поссорились после поражения от «Монако», затем, после вылета от «Баварии» из 1/8 финала ЛЧ бразилец был обнаружен на покерном турнире. В мае уже Лионель Месси без предупреждения отправился в Саудовскую Аравию. И Кристоф ничего не мог сделать с навалившимися проблемами. Уже тогда было ясно, что в клубе тренер вряд ли останется. По последним данным, специалист уже был проинформирован об отставке, но официального заявления от клуба еще не было.

В качестве одного из кандидатов на пост главного тренера Гальтье рассматривал «Наполи» — однако неаполитанцы выбрали Руди Гарсию, уволенного из «Аль-Насра». Сейчас у Кристофа нет предложений о работе.

Антонио Конте ищет новую жертву

Если парижане хотят привить игрокам дисциплину, стоит рассмотреть Антонио Конте. Итальянец – амбициозный тренер, что мешает выстраивать отношения с руководством клуба. Однако результат он дать способен. Работая в «Тоттенхэме», менеджер убедил боссов в необходимости усиления ради борьбы за трофеи. Выстрел получился вхолостую – лондонцы оставались на окраине первой пятерки АПЛ , вылетели из плей-офф ЛЧ . После упущенной победы над «Саутгемптоном» (вели 3:1, в итоге – 3:3) в 28-м туре чемпионата Конте прошелся и по своим подопечным, и по руководству клуба – после резких высказываний было ясно, что все мосты сожжены.

Возможно, итальянскому менеджеру тоже стоит взять паузу – за 12 лет работы с топ-клубами («Юве», сборная Италии, «Челси», «Интер», «Тоттенхэм») он уходил в отпуск лишь на год. Заодно получится осмыслить рынок и выбрать лучший вариант из возможных.