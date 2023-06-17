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Луис Энрике в ближайшее время возглавит ПСЖ

вчера, 11:53

Экс-тренер сборной Испании Луис Энрике близок к переходу в ПСЖ.

В ближайшие часы специалист прилетит в Париж. Ранее от работы в этом клубе отказался экс-рулевой «Баварии».

По итогам прошлого сезона Лиги 1 парижане стали чемпионами Франции.

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Все комментарии
Nazi
Nazi ответ Gourcuff Yohanne (раскрыть)
вчера в 23:54
Да в этом вы абсолютно правы дорогой дружище... Мотта это уже просто насмешка над болельщиками. Но повторюсь Энрике это кошмар :)
Dima salev
Dima salev
вчера в 19:38
В Псж тренером должен быть Мебаппе , играющий тренер. Он серевно везде рулить либо ничего не выграеть Псж
альсато
альсато
вчера в 16:03
Тут собрались одни специалисты хранцузского клубного футбола!)))..мммм..мне тут делать нечего)))))
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne ответ Nazi (раскрыть)
вчера в 15:11
Но все же лучше Энрике чем Тьяго Мотта
Nazi
Nazi
вчера в 14:52
Даже в Галтье больше верилось... Жаль, Зизу не уговорили. Еще один год на свалку.
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
вчера в 14:46
ну чемпионат они и без тренера выиграют, а вот лч это совсем другое
Bom Bom
Bom Bom
вчера в 14:04
Интереснее было бы на него в Англии посмотреть
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 14:03
Зачем Энрике эта Санта-Мбапбарбара
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 13:54
да пофиг кто там этих ква ква тренировать будет
drug01
drug01 ответ 2qrsvfza47f2 (раскрыть)
вчера в 13:51
Он такой самоуверенный! Сможет ли справиться с такой командой??? Но всё равно желаю удачи!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:40
И этот провалится, можно не сомневаться.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:44
Как приедет, точно также и уедет !)
2qrsvfza47f2
2qrsvfza47f2
вчера в 12:40
Интересно посмотреть что получится от этого сотрудничества
shlomo
shlomo
вчера в 12:29
И сразу же можно начинать искать тренера на следующий сезон. У них так это работает... :))).. похоже ПСЖ решил выиграть чемпионат по владению мячом.Тут главное на какой срок пригласят, если будут требовать результата здесь и сейчас то ничего у Энрике не получится.. Удивительно повезло Энрике с МСН конечно. Тогда зацепил требл благодаря им и другим игрокам Барсы на пике и теперь везде котируется топовым тренером)

Ну а так что, Усё, Мбаппе нужно бежать уже сейчас из ПСЖ, Энрике же играет в футбол по схеме 3-7-0, почти все игроки в центре поля, нападающего не нужно и катаем бесконечно мячик туда-сюда чтоб соперник уснул, будут бить антирекорды по результативности в новом сезоне....
Grizly88
Grizly88
вчера в 12:19
Только Энрике пойдёт туда
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