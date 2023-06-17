Луис Энрике в ближайшее время возглавит ПСЖ

1686992039

вчера, 11:53

Экс-тренер сборной Испании близок к переходу в ПСЖ .

В ближайшие часы специалист прилетит в Париж. Ранее от работы в этом клубе отказался экс-рулевой «Баварии».

По итогам прошлого сезона Лиги 1 парижане стали чемпионами Франции.