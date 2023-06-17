Луис Энрике в ближайшее время возглавит ПСЖ

Экс-тренер сборной Испании Луис Энрике близок к переходу в ПСЖ.
В ближайшие часы специалист прилетит в Париж. Ранее от работы в этом клубе отказался экс-рулевой «Баварии».
По итогам прошлого сезона Лиги 1 парижане стали чемпионами Франции.
Экс-тренер сборной Испании Луис Энрике близок к переходу в ПСЖ.
В ближайшие часы специалист прилетит в Париж. Ранее от работы в этом клубе отказался экс-рулевой «Баварии».
По итогам прошлого сезона Лиги 1 парижане стали чемпионами Франции.
Ну а так что, Усё, Мбаппе нужно бежать уже сейчас из ПСЖ, Энрике же играет в футбол по схеме 3-7-0, почти все игроки в центре поля, нападающего не нужно и катаем бесконечно мячик туда-сюда чтоб соперник уснул, будут бить антирекорды по результативности в новом сезоне....
Ну а так что, Усё, Мбаппе нужно бежать уже сейчас из ПСЖ, Энрике же играет в футбол по схеме 3-7-0, почти все игроки в центре поля, нападающего не нужно и катаем бесконечно мячик туда-сюда чтоб соперник уснул, будут бить антирекорды по результативности в новом сезоне....