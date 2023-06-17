Нагельсманн не будет работать в ПСЖ

Экс-тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн не возглавит ПСЖ.
Стороны провели переговоры, но договориться о будущем сотрудничестве они не смогли. Парижане продолжают поиск нового рулевого, на следующей неделе парижский клуб планирует завершить данный процесс.
Ранее другой специалист отказался от работы в ПСЖ.
Каждый уважаемый тренер прекрасно осознаёт какая на него падает ответственность, и даже они думают не о ответственности, а о пути в паутину которую они попадают. ПСЖ специфический клуб с которым мало кто хочет сплетаться, особенно среди тренеров!
Каждый уважаемый тренер прекрасно осознаёт какая на него падает ответственность, и даже они думают не о ответственности, а о пути в паутину которую они попадают. ПСЖ специфический клуб с которым мало кто хочет сплетаться, особенно среди тренеров!