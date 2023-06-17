Нагельсманн не будет работать в ПСЖ

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вчера, 08:13

Экс-тренер «Баварии» не возглавит ПСЖ .

Стороны провели переговоры, но договориться о будущем сотрудничестве они не смогли. Парижане продолжают поиск нового рулевого, на следующей неделе парижский клуб планирует завершить данный процесс.