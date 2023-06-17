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ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиФранция. Лига 1 2022/2023

Нагельсманн не будет работать в ПСЖ

вчера, 08:13

Экс-тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн не возглавит ПСЖ.

Стороны провели переговоры, но договориться о будущем сотрудничестве они не смогли. Парижане продолжают поиск нового рулевого, на следующей неделе парижский клуб планирует завершить данный процесс.

Ранее другой специалист отказался от работы в ПСЖ.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 13:00, ред.
1000%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Супер, в самую девятку!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:56
Улучшенный клон Тедеско?
Capral
Capral
вчера в 12:53
После увольнения из Баварии, Нагель думал, что его вИхватят!!! Ну да, конечно- размечтался. Заурядный, самый обыкновенный тренер, до сих пор в поисках работы...
Grizly88
Grizly88
вчера в 11:28
Нормальный тренер не будет там работать в лиге фермеров где один чемпион
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 09:26
Странный он чутка…с Челси не договорился (оно и к лучшему, не хотел видеть в роли тренера 35 летнего, проходили уже), с Тоттенхэмом аналогично, теперь и с ПСЖ…
Incredulous
Incredulous
вчера в 09:24
ПСЖ сами себе создали репутацию ненадёжно для тренерской работы клуба. Тренеру не дают работать в полную силу, сильно ограничивают контроль над командой, не допускают к трансферам, ставят авторитет некоторых игроков выше авторитета тренера, в следствии чего в команде полностью отсутствует такое понятие как дисциплина. А после неудач и провалов всех собак вешают именно на тренера. Теперь не один уважающий себя тренер не пойдет на заведомо провальную работу, осознано портя себе тренерскую репутацию. Останутся лишь те, кто деньги ставит выше собственных успехов.
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 09:12, ред.
Ну и правильно сделал. Он сравнил все плюсы и минусы, и на его мнение минусов оказалось больше чем плюсов. И вырисовывается какая-то тенденция что доходит дело до приглашение пригласить топ тренера как они в большинстве то ли долго думают или отказываются.

Каждый уважаемый тренер прекрасно осознаёт какая на него падает ответственность, и даже они думают не о ответственности, а о пути в паутину которую они попадают. ПСЖ специфический клуб с которым мало кто хочет сплетаться, особенно среди тренеров!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:36
Хорошо бы увидеть список тех, кто НЕ согласился работать с ПСЖ...
shlomo2
shlomo2
вчера в 08:25
Думаю, что он правильно поступил. Наверняка у него будут более достойные предложения и не будут игроки которые решат в клубе почти все.
Ironigor
Ironigor
вчера в 08:23
ПСЖ становится как болото , в которое не хочет вступать нога человека !)
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