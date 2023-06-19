В «Спартаке» отреагировали на тюремный срок для Промеса

Глава пресс-службы «Спартака» прокомментировал решение суда Амстердама приговорить нападающего к 18 месяцам лишения свободы.

Решение суда не вступило в силу, и у футболиста есть время на обжалование. Полагаем, что сторона Промеса воспользуется этим правом.