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В «Спартаке» отреагировали на тюремный срок для Промеса

вчера, 11:11

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал решение суда Амстердама приговорить нападающего Квинси Промеса к 18 месяцам лишения свободы.

Решение суда не вступило в силу, и у футболиста есть время на обжалование. Полагаем, что сторона Промеса воспользуется этим правом.

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Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 19:20
Решение суда по делу о нападении может повлиять на возможное получение российского гражданства нидерландским футболистом московского "Спартака" Квинси Промесом, заявила юрист "красно-белых" Татьяна Завьялова.
альсато
альсато ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 14:39
а ты думал, у нас у азиатов, глаза только раскосые , что ли?)))))
Сп62
Сп62 ответ альсато (раскрыть)
вчера в 14:24
Заметно.
Станислав Фанат Спартака
Станислав Фанат Спартака
вчера в 14:07
Все что ни делается, все к лучшему. Теперь чтобы не экстрадировали, Промес будет рвать и метать на поле. Зенит в следующем сезоне будет ходить с разорванными очечами :)
pbb8u6a3xgy9
pbb8u6a3xgy9
вчера в 13:55
Промесу надо залечь на дно и отсидеться
альсато
альсато ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 13:23
да уже глаза-НА ВЫКАТ, когда про Спартак!))))))
альсато
альсато
вчера в 13:21
во всей этой истории с (двоюродным) братаном, мне не понятен мотив ))))..ну вынул ножик из кармана, ну продемонстрировал владением холодного оружия перед родственниками)))))...кто подал в СУД?)))))
Сп62
Сп62 ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 13:18
Смотри шире.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 13:02
Промес уже просил российское гражданство, но ему отказали из-за того, что на него открыты уголовные дела.
Теперь же российское гражданство Промесу не светит от слова совсем, тем более Промес не просто преступник, а ещё и наркоторговец. Думаю получения срока за наркоторговлю делом времени.
Экстрадиция?
Ну во первых между Россией и Нидерландами нет договора на экстрадицию преступников, а во вторых отношения в последнее время ухудшились.
Да голландцы могут конечно попросить об экстрадиции, но думаю и они это вряд ли будут делать.
Другое дело, что Промеса могут попросту попросить уехать из России или даже потребовать это сделать. Особенно если докажут участие в наркоторговле.
Возможно Промес будет искать возможные выходы из ситуации и в скором времени сбежит из России.
Политика политикой, но наркоторговцы не нужны никому, даже если это знаменитые люди.
adekvat
adekvat
вчера в 12:40
Раньше беглые зеки в глуши тарились, теперь в Спартаке.
нечитайло
нечитайло
вчера в 12:32
Посмотрим как на этот раз выкрутится
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:57, ред.
Ну вот у всех отпуск как отпуск, а Квинси "головняк" ...)
Futurista
Futurista
вчера в 11:54
Rattlehead
Rattlehead ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 11:32
Ничего. В лучшем случае запросит российское гражданство, да и без него Нидерланды вряд ли добьются экстрадиции, учитывая нынешние отношения РФ и Европы.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 11:25
Интересно посмотреть что будет, когда приговор вступит в законную силу.
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