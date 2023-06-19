В «Спартаке» отреагировали на тюремный срок для Промеса

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал решение суда Амстердама приговорить нападающего Квинси Промеса к 18 месяцам лишения свободы.
Решение суда не вступило в силу, и у футболиста есть время на обжалование. Полагаем, что сторона Промеса воспользуется этим правом.
Теперь же российское гражданство Промесу не светит от слова совсем, тем более Промес не просто преступник, а ещё и наркоторговец. Думаю получения срока за наркоторговлю делом времени.
Экстрадиция?
Ну во первых между Россией и Нидерландами нет договора на экстрадицию преступников, а во вторых отношения в последнее время ухудшились.
Да голландцы могут конечно попросить об экстрадиции, но думаю и они это вряд ли будут делать.
Другое дело, что Промеса могут попросту попросить уехать из России или даже потребовать это сделать. Особенно если докажут участие в наркоторговле.
Возможно Промес будет искать возможные выходы из ситуации и в скором времени сбежит из России.
Политика политикой, но наркоторговцы не нужны никому, даже если это знаменитые люди.
Теперь же российское гражданство Промесу не светит от слова совсем, тем более Промес не просто преступник, а ещё и наркоторговец. Думаю получения срока за наркоторговлю делом времени.
Экстрадиция?
Ну во первых между Россией и Нидерландами нет договора на экстрадицию преступников, а во вторых отношения в последнее время ухудшились.
Да голландцы могут конечно попросить об экстрадиции, но думаю и они это вряд ли будут делать.
Другое дело, что Промеса могут попросту попросить уехать из России или даже потребовать это сделать. Особенно если докажут участие в наркоторговле.
Возможно Промес будет искать возможные выходы из ситуации и в скором времени сбежит из России.
Политика политикой, но наркоторговцы не нужны никому, даже если это знаменитые люди.