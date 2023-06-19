Квинси Промес приговорён к 18 месяцам лишения свободы

1687160867

вчера, 10:47

Нападающий «Спартака» приговорён к 18 месяцам тюрьмы по решению суда Амстердама за нападение на двоюродного брата.

Прокуратура требовала посадить футболиста в тюрьму на 2 года. Он был обвинён также в том, что не присутствовал ни на одном из заседаний.

В июле 2020 года Промес с ножом напал на своего двоюродного брата, нанёс ему несколько ран. Изначально Квинси хотели привлечь к ответственности за покушение на убийство, но обвинение было ослаблено до нападения при отягчающих обстоятельствах.