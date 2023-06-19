Квинси Промес приговорён к 18 месяцам лишения свободы

Нападающий «Спартака» Квинси Промес приговорён к 18 месяцам тюрьмы по решению суда Амстердама за нападение на двоюродного брата.
Прокуратура требовала посадить футболиста в тюрьму на 2 года. Он был обвинён также в том, что не присутствовал ни на одном из заседаний.
В июле 2020 года Промес с ножом напал на своего двоюродного брата, нанёс ему несколько ран. Изначально Квинси хотели привлечь к ответственности за покушение на убийство, но обвинение было ослаблено до нападения при отягчающих обстоятельствах.
Получается по их мнению, если ты играешь за Спартак, то можешь совершать преступления, а в случае с торговлей наркотиками, так вообще учувствовать в убийствах и тебя не должны за это трогать. А в случае обвинения, то всё это надуманно ради...
А собственно ради чего это надуманно?
Первое дело завели ещё когда Промес играл в Голландии, а второе было выявлено в процессе прослушки по первому делу.
В Голландии хотят насолить русским? А не лучше выбрать объектом русского проживающего в Голландии сфабриковать дельце, арестовать и устроить шумиху? Да можно сделать многое, но не "прессовать" своего же гражданина из-за того, что он уехал играть в российский клуб.
Тем более Промесу отказали в гражданстве России как раз из-за того, что он находится под следствием.
Так, что всё надуманно как раз со стороны поклонников Промеса и не надо сюда втягивать политику, тут чистый криминал.
А преступник должен сидеть в тюрьме.
Ну, как тут не вспомнить недавнее негодование тех же спартачей игроком Урала Влутом, который так же был осужден голландским судом. А он же не за Спартак играет, а то так же был бы "оправдан" ими как Промес.
Получается по их мнению, если ты играешь за Спартак, то можешь совершать преступления, а в случае с торговлей наркотиками, так вообще учувствовать в убийствах и тебя не должны за это трогать. А в случае обвинения, то всё это надуманно ради...
А собственно ради чего это надуманно?
Первое дело завели ещё когда Промес играл в Голландии, а второе было выявлено в процессе прослушки по первому делу.
В Голландии хотят насолить русским? А не лучше выбрать объектом русского проживающего в Голландии сфабриковать дельце, арестовать и устроить шумиху? Да можно сделать многое, но не "прессовать" своего же гражданина из-за того, что он уехал играть в российский клуб.
Тем более Промесу отказали в гражданстве России как раз из-за того, что он находится под следствием.
Так, что всё надуманно как раз со стороны поклонников Промеса и не надо сюда втягивать политику, тут чистый криминал.
А преступник должен сидеть в тюрьме.
Ну, как тут не вспомнить недавнее негодование тех же спартачей игроком Урала Влутом, который так же был осужден голландским судом. А он же не за Спартак играет, а то так же был бы "оправдан" ими как Промес.
Тут говориться про конкретного человека, иностранца, который совершил преступления на своей Родине.
Или по вашей логике если кто то совершил преступление в Нидерландах, то достаточно сказать про депутатов в России и его должны по этому отпустить?
Преступник и особенно наркоторговец должен сидеть в тюрьме долго и очень долго, несмотря на национальность, гражданство, цвет кожи и прочие убеждения.
Тут говориться про конкретного человека, иностранца, который совершил преступления на своей Родине.
Или по вашей логике если кто то совершил преступление в Нидерландах, то достаточно сказать про депутатов в России и его должны по этому отпустить?
Преступник и особенно наркоторговец должен сидеть в тюрьме долго и очень долго, несмотря на национальность, гражданство, цвет кожи и прочие убеждения.