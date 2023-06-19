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Квинси Промес приговорён к 18 месяцам лишения свободы

вчера, 10:47

Нападающий «Спартака» Квинси Промес приговорён к 18 месяцам тюрьмы по решению суда Амстердама за нападение на двоюродного брата.

Прокуратура требовала посадить футболиста в тюрьму на 2 года. Он был обвинён также в том, что не присутствовал ни на одном из заседаний.

В июле 2020 года Промес с ножом напал на своего двоюродного брата, нанёс ему несколько ран. Изначально Квинси хотели привлечь к ответственности за покушение на убийство, но обвинение было ослаблено до нападения при отягчающих обстоятельствах.

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Все комментарии
альсато
альсато ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
сегодня в 09:13
дело в мельчайших подробностях -мы не знаем!...Но-мы знаем вердикт!!!....знаем, что сказала обвинительная сторона, какое решение принял суд, и заявление потерпевшего!....а от КВИНСИ-мы не слышали не слова!!!))))...отсюда вывод-ТЫ оправдываешь-ПРЕСТУПНИКА!
альсато
альсато ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 09:08
а , что тут размышлять? Деточкин -вор!...да, он крал авто у взяточников и спекулянтов!...это НИЧЕГО не меняет!....да деньги (от продажи краденных авто) он передавал в Детские Дома!...НО, ЗАМЕТЬ_НЕ СВОИ ДЕНЬГИ!!!....еще раз советую...перечитать Наказание и Преступление! (Достоевского)
1 984
1 984 ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
сегодня в 08:38
А сколько людей убивает мразь торгующая наркотой?
Влута не оправдываю.
Андрей Ав
Андрей Ав ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
сегодня в 08:02
"если ты играешь за Спартак, то можешь совершать преступления"
Mdtrgft3
Mdtrgft3
вчера в 22:01
К Ефремову его ...
Сп62
Сп62 ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 21:54
Напомню слова из классики. Следователь Подберёзкин: "Деточкин виноват, но он не виноват!". Просто слова к размышлению.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 21:07
Контракт у него кончается в 24 году и вряд ли в этой ситуации клуб РПЛ его продлит. А без контракта, т.е. без рабочей визы его пребывание в РФ незаконно и он будет УФМС немедленно депортирован.
Тот самый чувак
Тот самый чувак ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 21:06, ред.
Ну куда бы он пошёл? За ст. 115 получил бы административый штраф, ст. 119 условка, ст. 112 да тут 50/50 либо условка либо уголовка (и то не 10-15 лет, года на 1,5-2 потянет, а через год по УДО выйдет).
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 21:04
Уважаемый, хочу развеять твои сомнения, как находящийся немного в теме. Приговор зависит в значительной степени не от самого поступка, а от тяжести его последствий. В данном случае, судя по всему, речь может идти о телесных повреждениях средней тяжести. Покушение на убийство из обвинения убрали. У нас эта статья (нанесение телесных повреждений средней тяжести) практически полностью декриминализирована, т.е. уголовного наказания не предусматривает, за редким исключением. Так что не надо фантазировать насчет 10-15 лет. Удачи.
Viollator
Viollator
вчера в 21:02
Суд из гейропы совсем не вызывает доверия, скорее наоборот
DaslerU
DaslerU
вчера в 20:14
А где срок отсидит? На базе Спартака?
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 20:03
18месяцев,как-то маловато,ну совсем!!!
Шуnя771
Шуnя771 ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 19:42
Минуточку!
А где я сказал, что ТЫ написал: ""что кто то высказался положительно за наркотики"
Я в контексте твоего первого поста высказал мнение и в свою очередь задал вопрос по поводу ЧТО КТО ТО РАЗВЕ ВЫСКАЗАЛСЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНО.... Но нигде ни по смысловому ни по прямому не сказано, что это были твои слова.
Желаемое за действительное не проходит. Читайте более внимательно и меньше мыслей, что если спартач, то обязательно....
TheBoLt
TheBoLt ответ Тот самый чувак (раскрыть)
вчера в 19:38
Да ну это я ж образно, не писать же про два стула, бутылку и роняние мыла)) Я о том, что у нас он бы по всей строгости закона пошел бы сразу, без прелюдии, без 228 и прочего сопутствующего
Catenaccio_86
Catenaccio_86 ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 18:58
А ты прям все подробности дела знаешь? Может там было превышение самообороны. Родственник первый набросился, за это и получил. Ты то вообще откуда знаешь дело до мельчайших подробностей?
Catenaccio_86
Catenaccio_86 ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 18:55
А ты не сравнивай, мразь из Урала ребёнка убила, сев за руль в нетрезвом состоянии.
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 18:28
Теперь за ним будет охотиться интерпол.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 18:07
Так Промес ещё легко отделался, там 4 года изначально светило, это потом уже прокурор два года просил.
Тем более Промес не появлялся в суде и скрывался от голландского правосудия, а это отягощает дело.

А вот теперь давайте разберём слова "на мой взгляд преступление Квинси заслуживает осуждения, но не сурового наказания".

То есть за попытку убийства человека Промеса надо было просто осудить его на товарищеском суде, погрозить пальцем, услышать от него заветные слова: "я больше так не буду" и отпустить на все четыре стороны?
Нет тут должен быть реальный срок, тем более были добыты доказательства, а именно слова самого Промеса, что он хотел убить двоюродного брата. Есть телефонная запись. А с этим как быть?
И заметь, что он не просто сказал а махал ножом. Первый удар пришёлся в коленную чашечку брата, а когда Промес заносил руку с ножом, чтобы нанести второй удар, его остановила сестра потерпевшего.
Да ещё не маловажный факт, потерпевший в следствии травмы лишился работы и уже не вернётся к ней по медицинским показателям.

Ребята, если бы не были известны такие факты, то можно было вам поверить, но когда есть такие доказательства, вы предлагаете, что его надо было просто пожурить.
Вам мешает быть объективным, только одно, что Промес игрок Спартака.
Сп62
Сп62 ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 17:43
Если бы осуждали только за факт нарушения закона, то не нужен был бы мирской суд. Судить можно было бы доверить компьютору с программой по всем статьям законов. Однако, компьютор не будет учитывать обстоятельства преступления, опасность преступления для общества, тяжесть преступления и ещё десятки моментов сопровождающие это преступления. Поэтому на мой взгляд преступление Квинси заслуживает осуждения, но не сурового наказания. Это относится и к моему мнению на счёт Кокорина и Мамаева.
Serious94
Serious94
вчера в 17:24
Если бы было адекватное государство у нас , то его стоило бы депортировать и передать полиции Нидерландов. Но так ,как у нас приступная власть , то он та ки будет играть за кучу миллионов.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 16:11
Если ты не перевернул мои слова, то где я сказал, "что кто то высказался положительно за наркотики".
Или у тебя есть какое то другое понимание твоей фразы?
Шуnя771
Шуnя771 ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 16:05
Ты прекрасно знаешь, что я не занимаюсь "переворачиванием" слов, а тема наркоты всплыла на ответ твоего первого дискуссионного поста, да и лично в твой адрес мну по обыкновению, бездоказательно не писал.
По моему мнению, пока не будет окончательного решения суда, никто его не тронет, если докажут и он попадет в международный розыск - выдадут легко...
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 15:47
Вы сейчас о чём?
Вы приравниваете кражу денег к торговли наркотиками?
Вот скажите честно вы оправдываете Промеса или как и я считаете, что нарушивший закон человек, неважно кто он, должен сидеть в тюрьме?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 15:41
Ну подпортил он ему шкурку за наркоту по всей видимости и правильно сделал, да и возможно в состоянии аффекта. Пусть радуется, что на небеса не отправил. В семье разлад вот, это плохо.
Не буду оссуждать Промеса. Это такое дело... Помочь надо. Были бы другие времена и решение могло быть другим. Свободу Квинси!
Сп62
Сп62 ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 15:34
Один украл сто рублей, другой миллион. И тот и другой вор и аморальный человек. Давай всех под одну гребёнку.
альсато
альсато
вчера в 15:19
Петля! да здравствует наш Советский суд, самый гуманный суд в мире!)))хкак говорил герой одной известной комедии)))..ну задел я-мерс-мерса, так сегодня осаго работает)))))...Ты , чего такой злой?..Тебе кто то должен?))))..ты чем недоволен?..не уж то, что промеса не оправдали!?...НЕВЕРЮ!!!!))))
Тот самый чувак
Тот самый чувак ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 14:52
10-15 лет строгача, Вы серьёзно? Это, где в России за ст. 119 УК РФ дают такой срок? Если вы имеете ввиду ст. 30 УК РФ, то здесь она не уместна, он не готовился к преступлению заранее, так как само преступление совершено из-за внезапно произошедшего конфликта на фоне личных неприязненных отношений (возможно неприязненных отношений). Также здесь можно усмотреть ст. 112 или 115 УК РФ, но 10-15 лет, это Вы загнули.
P.S. Ни сколько не защищаю Промеса, каждый должен отвечать за свои поступки.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ альсато (раскрыть)
вчера в 14:43, ред.
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце ответ Шуnя771 (раскрыть)
    вчера в 14:41
    Ну для начала вам надо ознакомится с делом о наркотиках.
    Никто и не говорит, что сам Промес тащил наркоту через границу, он не был курьером, он вложился в этот бизнес.
    Кстати и я не видел, что бы здесь, кто то высказывался положительно за наркотики. Да и скорее всего таких сразу бы удалили с сайта, так как это запрещено. Интересно откуда вы такое взяли в моих словах? Надеюсь вы не со зла перевернули мои слова.
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    вчера в 14:26
    Спартаковские игроки настолько суровы...
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