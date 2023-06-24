Луис Энрике поговорил с руководителями ПСЖ о будущем Мбаппе

Луис Энрике может возглавить «Пари Сен-Жермен».
По информации источника, испанский специалист задал вопрос руководству клуба о будущем нападающего Килиана Мбаппе. Тренеру ответили, что футболист уйдёт, только если получит очень серьёзное предложение, либо если сам игрок будет настаивать на переходе.
Отмечается, что Энрике может сыграть важную роль в создании благоприятной атмосферы в раздевалке парижской команды.
Сомневаюсь я однако.)
Сомневаюсь я однако.)
Следующее совещание будет на тему "Будущее Энрике в Париже без Мбаппе"....
Каким оно будет и есть ли оно вообще...
Следующее совещание будет на тему "Будущее Энрике в Париже без Мбаппе"....
Каким оно будет и есть ли оно вообще...
Данный "специалист" , чувствуется, меня так и заставит искать новый клуб.(
Данный "специалист" , чувствуется, меня так и заставит искать новый клуб.(