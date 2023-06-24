Луис Энрике поговорил с руководителями ПСЖ о будущем Мбаппе

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сегодня, 00:42

может возглавить «Пари Сен-Жермен».

По информации источника, испанский специалист задал вопрос руководству клуба о будущем нападающего . Тренеру ответили, что футболист уйдёт, только если получит очень серьёзное предложение, либо если сам игрок будет настаивать на переходе.

Отмечается, что Энрике может сыграть важную роль в создании благоприятной атмосферы в раздевалке парижской команды.