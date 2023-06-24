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Луис Энрике поговорил с руководителями ПСЖ о будущем Мбаппе

сегодня, 00:42

Луис Энрике может возглавить «Пари Сен-Жермен».

По информации источника, испанский специалист задал вопрос руководству клуба о будущем нападающего Килиана Мбаппе. Тренеру ответили, что футболист уйдёт, только если получит очень серьёзное предложение, либо если сам игрок будет настаивать на переходе.

Отмечается, что Энрике может сыграть важную роль в создании благоприятной атмосферы в раздевалке парижской команды.

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Все комментарии
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 08:52
…благоприятная атмосфера в раздевалке.
Сомневаюсь я однако.)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:19
На экстренном совещании по теме "Будущее Мбаппе" пришли к соглашению, что будущее Мбаппе будет богатым и прекрасным....

Следующее совещание будет на тему "Будущее Энрике в Париже без Мбаппе"....
Каким оно будет и есть ли оно вообще...
zp8c4p6mj4ec
zp8c4p6mj4ec
сегодня в 06:53
Скорее бы закончилась эта бесконечная история
Василий 50
Василий 50
сегодня в 03:37
Будущее Мбаппе в Реале
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 02:02
Энрике в ПСЖ ... это будет кккрутто.

Данный "специалист" , чувствуется, меня так и заставит искать новый клуб.(
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:51
Думаю Энрике прекрасно понимает от чего зависит здоровая обстановка в раздевалке.
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