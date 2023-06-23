Главный трансфер лета! «Реал» вырывает Мбаппе у ПСЖ, компенсация – 200 миллионов евро

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вчера, 21:50

На этот раз сделку откладывать не стоит.

Со второй попытки мадридцы, кажется, все-таки выцепили одного из наиболее талантливых форвардов поколения – Килиан Мбаппе все ближе к испанскому гранду, а сумма компенсации парижанам может превысить 200 миллионов евро. «Сливочные» — та команда, с которой молодой француз может превратиться в настоящую звезду мировой величины и наконец завоевать «Золотой мяч». Погружаемся в запутанные взаимоотношения Килиана, «Реала» и ПСЖ .

Обломал «галактикос» прошлым летом

Это была по-настоящему звонкая пощечина. Есть понимание в распределении сил между мадридцами и «Пари Сен-Жермен», есть имидж, сформировавшийся годами и былыми победами. Для любого игрока предложение от «Реала» – это мечта. И стороны долго заигрывали между собой – постоянно появлялись слухи, что Мбаппе на прицеле у «сливочных», испанцы обязательно подпишут форварда. По-настоящему близок к трансферу Килиан был прошлым летом – в середине мая сообщалось, что сделка уже закрыта, переход состоится летом, а французы перестали продавать футболки с фамилией своего страйкера.

Однако в последний момент парижане решились на отчаянный шаг – и смогли уговорить Килиана на новый контракт. Ради этого клуб, по слухам, позволил нападающему влиять на выбор тренера и трансферную политику, а также выписал годовой оклад в 100 миллионов евро.

Так «Реал» еще никто не унижал – даже президент Ла Лиги тогда отметил, что действия ПСЖ в переговорах по Мбаппе – это оскорбление футбола.

К слову, когда речь заходит о таланте подобного калибра, гордость не всегда идет во благо. «Сливочные» простили обиду и вновь включились в борьбу за Мбаппе, как только появилась возможность.

Польза для обеих сторон

Изначально было ясно, что парижане могут бороться с «Реалом» за французского таланта лишь деньгами и патриотизмом. Уже в октябре 2022 года появились инсайды, что 24-летний форвард разочарован в проекте – по слухам, ему обещали в прошлое межсезонье подписать Роберта Левандовского, Милана Шкриньяра и Бернарду Силву. Никто в команде так и не появился.

Да и суть ПСЖ остается неизменна. Шейхи все также гонятся за мировыми звездами, что не позволяет подчинить интересы отдельных игроков интересам клуба – коллектив остается группой индивидуалистов, делится на лагеря. И Кристоф Гальтье не смог ничего с этим сделать.

Больше Мбаппе в Париже ничего не держит. В ЛЧ французы уже давно считаются неудачниками – и вряд ли что-то изменится в ближайшей перспективе. При этом без успеха в еврокубке бороться за «Золотой мяч» будет крайне тяжело. При такой постановке вопроса уход в «Реал» — лучшее решение для французского нападающего.

Тем более звание основного нападающего вакантно. Мадридцы по-другому готовились к смене поколений на острие атаки – Бензема еще был бы способен провести пару сезонов на уровне, а в 2024 году ему на смену приехал бы талантливый бразилец Эндрик (об этом ниже). Однако Карим решил покинуть «Реал» уже этим летом – а другого топ-форварда у «сливочных» нет. Поэтому на бумаге все смотрится идеально — «галактикос» получают топ-форварда, сам Мбаппе приходит в элитную команду, которая всегда претендует на трофеи.

Есть подводные камни

И поводов для волнений не было бы, если бы за «Реалом» не закрепилась печальная слава на трансферном рынке. Крайне часто топ-сделки оборачиваются для европейского гранда провалом. Самый свежий и яркий пример – подписание Эдена Азара из «Челси». Вингер тоже очень долго шел к трансферу в «Реал», регулярно осыпал комплиментами на тот момент главного тренера клуба Зинедина Зидана.

Сделку удалось провернуть лишь в 2019 году – и отдали за бельгийца порядка 115 миллионов евро. В итоге Эден потерял 3 сезона из-за травм, а в минувшей кампании уже оказался не нужен Анчелотти.

В одно время с Азаром «сливочные» приобрели сверкнувшего в «Айнтрахте» форварда Луку Йовича – серб забил 17 голов за 32 матча в Бундеслиге-18/19, а мадридцы выплатили немецкому коллективу компенсацию в размере 60 миллионов евро. Далее – два невзрачных сезона, аренда в «Айнтрахт», еще одна слабая кампания с мадридцами и переход в «Фиорентину». И классика для этого аргумента – Гарет Бэйл. Кто бы что ни говорил о его важных голах в финале ЛЧ , ими потраченные 100+ млн евро не окупить – тут нужно стабильно высокий уровень показывать.

Новое топ-противостояние

Осенью испанский гранд провернул еще одну топ-сделку – но на перспективу. «Сливочные» выложили за трансфер 16-летнего (!) нападающего бразильского «Палмейрас» Эндрика целых 72 миллиона евро – небывалая сделка! Форвард высоко котируется на международном рынке – его называют преемником Роналдо, отмечают универсальность страйкера и навык бить с двух ног.

При этом приезда талантливого футболиста придется подождать до 2024 года – тогда ему исполнится 18 лет. Изначально читался сценарий, при котором Эндрик последует по пути Винисиуса и Родриго – будет постепенно подводиться к основе через игры за вторую команду, а прививать победные традиции «Реала» поможет Бензема.