Икарди может продолжить карьеру в «Милане»

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вчера, 20:47

Нападающий ПСЖ имеет шансы перейти в «Милан».

Парижане готовы расстаться с игроком за 15-20 миллионов евро, для итальянцев это не проблема. Но высокая зарплата аргентинца смущает «россонери» — он получает 7 миллионов евро в год. Мауро придется снизить финансовые требования, чтобы этот трансфер состоялся. Сам Икарди хочет играть за «Милан», но у него еще есть варианты в Саудовской Аравии, либо он может вернуться в «Галатасарай», за который он выступал на правах аренды в прошлом сезоне.

По слухам, другой топ-клуб Серии А также претендует на нападающего.