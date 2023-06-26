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Икарди может продолжить карьеру в «Милане»

вчера, 20:47

Нападающий ПСЖ Мауро Икарди имеет шансы перейти в «Милан».

Парижане готовы расстаться с игроком за 15-20 миллионов евро, для итальянцев это не проблема. Но высокая зарплата аргентинца смущает «россонери» — он получает 7 миллионов евро в год. Мауро придется снизить финансовые требования, чтобы этот трансфер состоялся. Сам Икарди хочет играть за «Милан», но у него еще есть варианты в Саудовской Аравии, либо он может вернуться в «Галатасарай», за который он выступал на правах аренды в прошлом сезоне.

По слухам, другой топ-клуб Серии А также претендует на нападающего.

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Все комментарии
ilia77707
ilia77707
вчера в 23:40
Не уровень Милана
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:54
Я уже писал про то, что Икарди провел шикарный сезон в турецкой Суперлиге и как мне кажется он еще может серьезно пошуметь и в топ чемпионате! Вообще, в Серии А он сейчас бы пригодился любому топ клубу! Если Осимхен уйдет из Наполи, то Мауро мог бы стать заменой нигерийцу!
Интеру тоже необходимы форварды, после ухода Джеко и Лукаку у нерадзурри остался только Лаутаро, так что хорошо знакомый Мауро пришелся бы ко двору! Милану тоже нужно укреплять атакующие ряды, т.к Жиру уже не молод, Ибра завершил карьеру и остается один Рафа Леао. Ювентус так же ьыл бы подходящим вариантом т.к Влаховича могут продать, и остаются Милик и Кин....но считаю Мауро выше классом чем эти двоя....
В атаке Лацио играют два ветерана Иммобиле и Педро. Этого слишком мало для того, что бы успешно выступать в ЛЧ и СерииА, тем более Чиро стал чаще травмироваться....так что и Лацио такой игрок как Мауро пригодился бы
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