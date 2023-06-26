Икарди может продолжить карьеру в «Милане»

Нападающий ПСЖ Мауро Икарди имеет шансы перейти в «Милан».
Парижане готовы расстаться с игроком за 15-20 миллионов евро, для итальянцев это не проблема. Но высокая зарплата аргентинца смущает «россонери» — он получает 7 миллионов евро в год. Мауро придется снизить финансовые требования, чтобы этот трансфер состоялся. Сам Икарди хочет играть за «Милан», но у него еще есть варианты в Саудовской Аравии, либо он может вернуться в «Галатасарай», за который он выступал на правах аренды в прошлом сезоне.
По слухам, другой топ-клуб Серии А также претендует на нападающего.
Интеру тоже необходимы форварды, после ухода Джеко и Лукаку у нерадзурри остался только Лаутаро, так что хорошо знакомый Мауро пришелся бы ко двору! Милану тоже нужно укреплять атакующие ряды, т.к Жиру уже не молод, Ибра завершил карьеру и остается один Рафа Леао. Ювентус так же ьыл бы подходящим вариантом т.к Влаховича могут продать, и остаются Милик и Кин....но считаю Мауро выше классом чем эти двоя....
В атаке Лацио играют два ветерана Иммобиле и Педро. Этого слишком мало для того, что бы успешно выступать в ЛЧ и СерииА, тем более Чиро стал чаще травмироваться....так что и Лацио такой игрок как Мауро пригодился бы
Интеру тоже необходимы форварды, после ухода Джеко и Лукаку у нерадзурри остался только Лаутаро, так что хорошо знакомый Мауро пришелся бы ко двору! Милану тоже нужно укреплять атакующие ряды, т.к Жиру уже не молод, Ибра завершил карьеру и остается один Рафа Леао. Ювентус так же ьыл бы подходящим вариантом т.к Влаховича могут продать, и остаются Милик и Кин....но считаю Мауро выше классом чем эти двоя....
В атаке Лацио играют два ветерана Иммобиле и Педро. Этого слишком мало для того, что бы успешно выступать в ЛЧ и СерииА, тем более Чиро стал чаще травмироваться....так что и Лацио такой игрок как Мауро пригодился бы