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«Ювентус» планирует расстаться с Погба

вчера, 13:46

«Ювентус» планирует продать полузащитника Поля Погба.

В туринском клубе не верят, что после череды травм француз сможет приносить пользу команде. Из-за повреждений игрок пропустил практически весь прошлый сезон, он провел в Серии А 6 матчей. «Бьянконери» готовы рассмотреть возможные предложения о трансфере футболиста.

Ранее стало известно, что «Ювентус» подпишет нападающего сборной США.

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Все комментарии
Quake1988
Quake1988
сегодня в 01:19
Травмы, травмы... Пофигистическое и непрофессиональное отношение ему уже в принципе завершило карьеру. Не верю что сможет играть на высоком уровне. Азар №2.
ilia77707
ilia77707
вчера в 21:42
Игрок конечно классный , но травмы ему не дают играть , для команды которая не играет в европе, его содержание дорого выходит
FenixSL
FenixSL
вчера в 16:46
ох
как хорошо что Реал все же его не взял
мне и самому хотелось его трансфер
но, все к лучшему
cv7y7tdh3s3u
cv7y7tdh3s3u
вчера в 14:29
Пора сдавать лентяя пустынным толстосумам к вящему удовольствию всех трёх сторон
memphis
memphis
вчера в 14:12
Арабам пусть продадут
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:11
Полю уже 30, постоянные травмы, практически не играет - вот кому есть смысл попытать счастья в "золотых песках" СА.
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