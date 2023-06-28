«Ювентус» планирует расстаться с Погба

1687949179

вчера, 13:46

«Ювентус» планирует продать полузащитника .

В туринском клубе не верят, что после череды травм француз сможет приносить пользу команде. Из-за повреждений игрок пропустил практически весь прошлый сезон, он провел в Серии А 6 матчей. «Бьянконери» готовы рассмотреть возможные предложения о трансфере футболиста.