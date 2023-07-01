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«Челси» подписал молодого таланта из «Норвича»

вчера, 12:23

«Челси» объявил о переходе из «Норвича» 18-летнего атакующего футболиста Алекса Матоса.

Матос, способный играть в полузащите и атаке, в прошлом сезоне выступал за команды «Норвича» U18 и U21. В составе последней он забил три гола в Премьер-Лиге 2.

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Все комментарии
Stalker-ato
Stalker-ato ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 02:19
Ну и нормально, лучше чем сбитые лётчики за 30ть. Будет у нас команда комсомолецев :)
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:01
Наконец пошли перспективные игроки, а незаигранные типа звёзды.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:53
Посмотрим,что у Челси получится с молодежью!
hаrut
hаrut
вчера в 13:03
Распродали неликвид и принялись за старое... скупать все что угодно.
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:47
Трансферы Челси порой очень сильно удивляют...
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 12:34
Опытных продают…подписывают 18-22х летних…и гоняются за такими же (Кайседо, Лавия, Онана из Эвертона и т.д.)
Средний возраст в Челси будет похоже 22 года в новом сезоне
Гость
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