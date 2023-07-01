«Челси» подписал молодого таланта из «Норвича»

«Челси» объявил о переходе из «Норвича» 18-летнего атакующего футболиста Алекса Матоса.
Матос, способный играть в полузащите и атаке, в прошлом сезоне выступал за команды «Норвича» U18 и U21. В составе последней он забил три гола в Премьер-Лиге 2.
«Челси» объявил о переходе из «Норвича» 18-летнего атакующего футболиста Алекса Матоса.
Матос, способный играть в полузащите и атаке, в прошлом сезоне выступал за команды «Норвича» U18 и U21. В составе последней он забил три гола в Премьер-Лиге 2.
Средний возраст в Челси будет похоже 22 года в новом сезоне
Средний возраст в Челси будет похоже 22 года в новом сезоне