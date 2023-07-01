«Челси» подписал молодого таланта из «Норвича»

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вчера, 12:23

«Челси» объявил о переходе из «Норвича» 18-летнего атакующего футболиста .

Матос, способный играть в полузащите и атаке, в прошлом сезоне выступал за команды «Норвича» U18 и U21. В составе последней он забил три гола в Премьер-Лиге 2.