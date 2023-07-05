Шкурин продолжит карьеру в польском клубе

Нападающий Илья Шкурин на правах аренды перешел из ЦСКА в команду «Сталь Мелец» из чемпионата Польши.
Состав «армейцев» футболист пополнил в 2020 году, после чего несколько раз уходил в другие клубы в рамках аренды.
По итогам прошлого сезона «Сталь» заняла 11-е место.
В Беларуси колотил считать не успевали....
Во второй израильской лиге - тоже был холандоподобен....
Обошёлся в 16,5 раз дешевле Гаича....и явно не хуже...
В ЦСКА 13 матчей - 3 гола...
Кассьерра столько же забьёт за Зенит....за 13 сезонов....
Конечно Федотову как лучшему тренеру в РПЛ виднее...но...
В Беларуси колотил считать не успевали....
Во второй израильской лиге - тоже был холандоподобен....
Обошёлся в 16,5 раз дешевле Гаича....и явно не хуже...
В ЦСКА 13 матчей - 3 гола...
Кассьерра столько же забьёт за Зенит....за 13 сезонов....
Конечно Федотову как лучшему тренеру в РПЛ виднее...но...
Не веоика потеря.
Не веоика потеря.