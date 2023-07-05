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Шкурин продолжит карьеру в польском клубе

вчера, 16:21

Нападающий Илья Шкурин на правах аренды перешел из ЦСКА в команду «Сталь Мелец» из чемпионата Польши.

Состав «армейцев» футболист пополнил в 2020 году, после чего несколько раз уходил в другие клубы в рамках аренды.

По итогам прошлого сезона «Сталь» заняла 11-е место.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:51, ред.
Вроде нормальный игрок....
В Беларуси колотил считать не успевали....
Во второй израильской лиге - тоже был холандоподобен....
Обошёлся в 16,5 раз дешевле Гаича....и явно не хуже...
В ЦСКА 13 матчей - 3 гола...
Кассьерра столько же забьёт за Зенит....за 13 сезонов....
Конечно Федотову как лучшему тренеру в РПЛ виднее...но...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 18:51
В ЦСКА на Шкурина никто и не рассчитывал, пусть играет в Польше)))..
Не веоика потеря.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 17:30
Он в Беларуси за сезон забил 22 мяча в 20 играх, и Гачар его взял по совету своего друга. Но не заиграл, видно уровень не тот.Хотя лично мне он нравился своим напором.
Scorp689
Scorp689
вчера в 16:33
Непонятный крендель...
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 16:32
НИкто не зарыдает.
shlomo
shlomo
вчера в 16:26
Непонятно зачем вообще коняшки его брали... не ужели глаз армейский затуманился....
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