Шкурин продолжит карьеру в польском клубе

1688563307

вчера, 16:21

Нападающий на правах аренды перешел из ЦСКА в команду «Сталь Мелец» из чемпионата Польши.

Состав «армейцев» футболист пополнил в 2020 году, после чего несколько раз уходил в другие клубы в рамках аренды.

По итогам прошлого сезона «Сталь» заняла 11-е место.