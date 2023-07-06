Давинсон Санчес может продолжить карьеру в «Вильярреале»

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вчера, 10:07

Защитник «Тоттенхэма» , скорее всего, покинет клуб. Контракт игрока сборной Колумбии действует до лета 2024 года, но после неудачного предыдущего сезона в команде на него не рассчитывают.

Наиболее вероятное место продолжения карьеры 27-летнего центрального защитника — «Вильярреал». Испанский клуб видит в колумбийце преемника , который, по сообщениям, близок к переходу в «Астон Виллу». Также интерес к Санчесу проявляют «Спартак», «Фенербахче» и «Галатасарай».

В минувшем сезоне английской Премьер-Лиги Давинсон сыграл 18 матчей и получил жёлтую карточку.