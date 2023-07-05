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ПСЖ расторг контракт с Гальтье

вчера, 11:41

«Пари Сен-Жермен» расторг контракт с главным тренером Кристофом Гальтье по обоюдному согласию сторон. Официальное объявление ожидается в ближайшие часы.

Гальтье возглавил ПСЖ 5 июля 2022 года. Под его руководством парижский клуб провёл 50 матчей (34 победы, 6 ничьих и 10 поражений). 56-летний специалист привёл ПСЖ к победам в Суперкубке Франции и Лиге 1.

Сообщается, что сегодня в 14:00 парижане представят в качестве нового главного тренера Луиса Энрике.

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Все комментарии
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 14:37
Почему Вы столь уверены что главные тренеры в этом клубе будут меняться так часто?
Incredulous
Incredulous
вчера в 12:45
Можно смело делать шаблон такой новости, оставив пустыми строки имени тренера и статистики за сезон, и каждый год вписывая свежие данные, публиковать.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:24
Гальтье в суд за расизм...Месси в США за деньгами...Неймар в Барсу за прошлым...
Золотой век ПСЖ наступает..
shlomo
shlomo
вчера в 11:47
7-ой тренер за 12 лет, получается..... я думаю это урок для все тренеров...нельзя переходит в ПСЖ даже если там платят много. Гальте наверное раз 100 пожалел что перешёл тренировал бы свой Лилль спокойно.

Ну а так что, будем откровенны, с Гальтье ПСЖ уже начал тонуть. Тренер он средний. Ну для клубов, в которых нет такого давления и внимания со стороны СМИ, как в ПСЖ, где нет звёзд, ему более комфортнее. Чемпионство взяли (взяли с трудом), при этом, потерпев 10 поражений во всех турнирах. Из Кубка Франции вылетели от принципиального Марселя, в ЛЧ против Баварии вообще ничего не показали. И самое главное - ПСЖ начал терять свою философию тотального атакующего футбола. ПСЖ - это вдохновение, сила, много атак и много голов, а Гальтье начал превращать ПАРИ СЕН-ЖЕРМЕН в свой чемпионский Лилль. Болелы наверное уже стали переживать за матчи против Лорьяна, Ренна и других середняков, которым безвольно проиграли дома!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:44
Свершилось... Сбылось...
Щас дела в гору полетят!?)
Гость
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