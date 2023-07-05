ПСЖ расторг контракт с Гальтье

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вчера, 11:41

«Пари Сен-Жермен» расторг контракт с главным тренером по обоюдному согласию сторон. Официальное объявление ожидается в ближайшие часы.

Гальтье возглавил ПСЖ 5 июля 2022 года. Под его руководством парижский клуб провёл 50 матчей (34 победы, 6 ничьих и 10 поражений). 56-летний специалист привёл ПСЖ к победам в Суперкубке Франции и Лиге 1.

Сообщается, что сегодня в 14:00 парижане представят в качестве нового главного тренера .