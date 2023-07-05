ПСЖ расторг контракт с Гальтье

«Пари Сен-Жермен» расторг контракт с главным тренером Кристофом Гальтье по обоюдному согласию сторон. Официальное объявление ожидается в ближайшие часы.
Гальтье возглавил ПСЖ 5 июля 2022 года. Под его руководством парижский клуб провёл 50 матчей (34 победы, 6 ничьих и 10 поражений). 56-летний специалист привёл ПСЖ к победам в Суперкубке Франции и Лиге 1.
Сообщается, что сегодня в 14:00 парижане представят в качестве нового главного тренера Луиса Энрике.
Ну а так что, будем откровенны, с Гальтье ПСЖ уже начал тонуть. Тренер он средний. Ну для клубов, в которых нет такого давления и внимания со стороны СМИ, как в ПСЖ, где нет звёзд, ему более комфортнее. Чемпионство взяли (взяли с трудом), при этом, потерпев 10 поражений во всех турнирах. Из Кубка Франции вылетели от принципиального Марселя, в ЛЧ против Баварии вообще ничего не показали. И самое главное - ПСЖ начал терять свою философию тотального атакующего футбола. ПСЖ - это вдохновение, сила, много атак и много голов, а Гальтье начал превращать ПАРИ СЕН-ЖЕРМЕН в свой чемпионский Лилль. Болелы наверное уже стали переживать за матчи против Лорьяна, Ренна и других середняков, которым безвольно проиграли дома!
Ну а так что, будем откровенны, с Гальтье ПСЖ уже начал тонуть. Тренер он средний. Ну для клубов, в которых нет такого давления и внимания со стороны СМИ, как в ПСЖ, где нет звёзд, ему более комфортнее. Чемпионство взяли (взяли с трудом), при этом, потерпев 10 поражений во всех турнирах. Из Кубка Франции вылетели от принципиального Марселя, в ЛЧ против Баварии вообще ничего не показали. И самое главное - ПСЖ начал терять свою философию тотального атакующего футбола. ПСЖ - это вдохновение, сила, много атак и много голов, а Гальтье начал превращать ПАРИ СЕН-ЖЕРМЕН в свой чемпионский Лилль. Болелы наверное уже стали переживать за матчи против Лорьяна, Ренна и других середняков, которым безвольно проиграли дома!