Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияАнглия. Лига Два 2023/2024

Дингли — первая женщина, ставшая тренером мужского профессионального клуба

вчера, 10:19

Ханна Дингли стала рулевой клуба английской Лиги 2 «Форест Грин Роверс». Это первая женщина, возглавившая профессиональный коллектив в английском футболе.

Ранее на этом посту работал Данкан Фергюсон. Дингли является главой клубной академии, она заняла должность исполняющей обязанности главного тренера «зеленых».

По итогам прошлого сезона команда финишировала на последнем месте в Лиге 1.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноЛуис Энрике возглавил «Пари Сен-Жермен»
Вчера, 17:59 Фото
Официально«Пари Сен-Жермен» объявил о расторжении контракта с Гальтье
Вчера, 14:07
СлухиПСЖ расторг контракт с Гальтье
Вчера, 11:41
Анчелотти возглавит сборную Бразилии в 2024 году
Вчера, 08:16
Вместо «Ливерпуля» — Саудовская Аравия. На легенду «красных» нет спроса после работы в «Астон Вилле»
04 июляМаксим Тарасов в блоге Тренерская доляКомментарии3
ОфициальноБывший тренер «Краснодара» возглавил «Лидс»
04 июля Фото
Сортировать
Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 17:23
Ханна или Хан?
https://s-cdn.6/images/styles/upload/fp_fotos/f2/c2/25aaa512cc89e6ae007a7975796a421364a5054ade19f419404264.jpg
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 14:18
Реально на дяденьку смахивает. Не забалуешь у такой, судя по внешнему виду.
Futurista
Futurista ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 13:15
Не богини))...
Шуnя771
Шуnя771 ответ ОПС (раскрыть)
вчера в 12:33
Спонсорскую струю улучшит и всё порешает.
Помните Семака в Уфе...?
И... в Зените!))
ОПС
ОПС
вчера в 12:25
Буду хлопать в ладоши, если она что нибудь добьется.
112910415
112910415
вчера в 12:09
ну ... не боги горшки обжигают
Шуnя771
Шуnя771 ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 11:27
В общем лицо волевое...
Отсутствуют серьги в ушах... Это тоже плюс...
Вот руки в карманах - минус)
Шуnя771
Шуnя771 ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 11:19
Спасибо за подсказку!
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 11:18
Можно открыть ссылку источника (там где Перевод с) и увидеть её фотографию.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:16
Мну хочет её лицезреть!)
FenixSL
FenixSL
вчера в 11:06
бедняга
независимо от страны ее будут чморить как женщину на дороге, которая просто едет, а ей уже оскорбления прилетают)
Futurista
Futurista ответ stromshik (раскрыть)
вчера в 11:03
Нет...там белая и на мужика похожа...
Futurista
Futurista
вчера в 11:02
Послематчевые разборки в раздевалке отменяются)...
stromshik
stromshik
вчера в 11:02
То, что она женщина - мало. В рамках того, что творится на Западе, надо, чтобы она была ещё негритянкой и лесбиянкой.
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:50
Англия , есть Англия !)
Ждём теперь первую ЛГБТ команду или транс лигу !?!)
Василий 50
Василий 50
вчера в 10:46
Её никто не будет помнить
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 10:45
Она чёрная лесбиянка
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 10:38
У них сейчас много мужчин становятся женщинами в спорте и наоборот.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 