Дингли — первая женщина, ставшая тренером мужского профессионального клуба

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вчера, 10:19

стала рулевой клуба английской Лиги 2 «Форест Грин Роверс». Это первая женщина, возглавившая профессиональный коллектив в английском футболе.

Ранее на этом посту работал Данкан Фергюсон. Дингли является главой клубной академии, она заняла должность исполняющей обязанности главного тренера «зеленых».

По итогам прошлого сезона команда финишировала на последнем месте в Лиге 1.