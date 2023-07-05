Дингли — первая женщина, ставшая тренером мужского профессионального клуба

Ханна Дингли стала рулевой клуба английской Лиги 2 «Форест Грин Роверс». Это первая женщина, возглавившая профессиональный коллектив в английском футболе.
Ранее на этом посту работал Данкан Фергюсон. Дингли является главой клубной академии, она заняла должность исполняющей обязанности главного тренера «зеленых».
По итогам прошлого сезона команда финишировала на последнем месте в Лиге 1.
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https://s-cdn.6/images/styles/upload/fp_fotos/f2/c2/25aaa512cc89e6ae007a7975796a421364a5054ade19f419404264.jpg
Помните Семака в Уфе...?
И... в Зените!))
Помните Семака в Уфе...?
И... в Зените!))
Отсутствуют серьги в ушах... Это тоже плюс...
Вот руки в карманах - минус)
Отсутствуют серьги в ушах... Это тоже плюс...
Вот руки в карманах - минус)
независимо от страны ее будут чморить как женщину на дороге, которая просто едет, а ей уже оскорбления прилетают)
независимо от страны ее будут чморить как женщину на дороге, которая просто едет, а ей уже оскорбления прилетают)
Ждём теперь первую ЛГБТ команду или транс лигу !?!)
Ждём теперь первую ЛГБТ команду или транс лигу !?!)