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«Эвертон» сделал предложение Эшли Янгу

вчера, 16:37

Экс-футболист «Астон Виллы» Эшли Янг может продолжить карьеру в «Эвертоне».

Сообщается, что ливерпульский клуб предложил контракт 38-летнему игроку, который стал свободным агентом после истечения соглашения с бирмингемцами. Главному тренеру «ирисок» Шону Дайчу нравится универсальность футболиста, так как вингер Янг также в последние годы стал играть на позиции защитника. Кроме того, «Эвертон» сейчас вынужден сокращать расходы, поэтому бесплатные трансферы являются предпочтительными. Отмечается, что у англичанина есть предложения и от других команд.

Ранее Янг также выступал за «Уотфорд», «Манчестер Юнайтед» и «Интер».

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:00
Ирискам точно нужны качественные усиления,иначе снова прилется бороться за выживание....
Янг,опытный игрок и для обоймы вполне сойдет, но желательно брать более молодых игроков, ну или брать лидеров из команд, которые покинули АПЛ! Уорд Пауз к примеру был бы шикарным усилением для ирисок, или побороться с Ньюкаслом за Барсна, можно взять форварда Лидса Патрика Бамфорда и вингера Синестеру....короче есть из кого выбирать
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 19:09
Школа Сэра Алекса! Нарасхват, несмотря на возраст! Старый конь борозды не испортит!А глубоко пахать ему и не надо на этой позиции. Разумное решение приглашающей стороны.
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 17:55
Зачем им этот старикан?
memphis
memphis
вчера в 17:36
Один из самых переоцененных игроков в Англии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:18
Янг уже не мальчик,если зовут надо бежать!
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:00
При всём уважении к Янгу , но "ирискам" в нынешнем положении помоложе бы кого.
Гость
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