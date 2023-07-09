«Эвертон» сделал предложение Эшли Янгу

1688909870

вчера, 16:37

Экс-футболист «Астон Виллы» может продолжить карьеру в «Эвертоне».

Сообщается, что ливерпульский клуб предложил контракт 38-летнему игроку, который стал свободным агентом после истечения соглашения с бирмингемцами. Главному тренеру «ирисок» Шону Дайчу нравится универсальность футболиста, так как вингер Янг также в последние годы стал играть на позиции защитника. Кроме того, «Эвертон» сейчас вынужден сокращать расходы, поэтому бесплатные трансферы являются предпочтительными. Отмечается, что у англичанина есть предложения и от других команд.

Ранее Янг также выступал за «Уотфорд», «Манчестер Юнайтед» и «Интер».