«Эвертон» сделал предложение Эшли Янгу

Экс-футболист «Астон Виллы» Эшли Янг может продолжить карьеру в «Эвертоне».
Сообщается, что ливерпульский клуб предложил контракт 38-летнему игроку, который стал свободным агентом после истечения соглашения с бирмингемцами. Главному тренеру «ирисок» Шону Дайчу нравится универсальность футболиста, так как вингер Янг также в последние годы стал играть на позиции защитника. Кроме того, «Эвертон» сейчас вынужден сокращать расходы, поэтому бесплатные трансферы являются предпочтительными. Отмечается, что у англичанина есть предложения и от других команд.
Ранее Янг также выступал за «Уотфорд», «Манчестер Юнайтед» и «Интер».
Янг,опытный игрок и для обоймы вполне сойдет, но желательно брать более молодых игроков, ну или брать лидеров из команд, которые покинули АПЛ! Уорд Пауз к примеру был бы шикарным усилением для ирисок, или побороться с Ньюкаслом за Барсна, можно взять форварда Лидса Патрика Бамфорда и вингера Синестеру....короче есть из кого выбирать
Янг,опытный игрок и для обоймы вполне сойдет, но желательно брать более молодых игроков, ну или брать лидеров из команд, которые покинули АПЛ! Уорд Пауз к примеру был бы шикарным усилением для ирисок, или побороться с Ньюкаслом за Барсна, можно взять форварда Лидса Патрика Бамфорда и вингера Синестеру....короче есть из кого выбирать