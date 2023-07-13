Джеррард объяснил, почему возглавил «Аль-Иттифак»

рассказал, почему принял предложение стать тренером «Аль-Иттифака».

Когда я приехал в Саудовскую Аравию, я почувствовал семейную атмосферу. Это заставило меня почувствовать себя желанным гостем. Есть три вещи, которые я всегда рассматриваю, когда раздумываю над предложением — это должно быть правильным для моей семьи в первую очередь. Во-вторых, я думаю, что футбольный проект должен быть амбициозным. И, конечно, я должен быть доволен контрактом.