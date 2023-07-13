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Джеррард объяснил, почему возглавил «Аль-Иттифак»

вчера, 09:48

Стивен Джеррард рассказал, почему принял предложение стать тренером «Аль-Иттифака».

Когда я приехал в Саудовскую Аравию, я почувствовал семейную атмосферу. Это заставило меня почувствовать себя желанным гостем. Есть три вещи, которые я всегда рассматриваю, когда раздумываю над предложением — это должно быть правильным для моей семьи в первую очередь. Во-вторых, я думаю, что футбольный проект должен быть амбициозным. И, конечно, я должен быть доволен контрактом.

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Все комментарии
FenixSL
FenixSL ответ ОПС (раскрыть)
вчера в 15:17
не в рпл же ехать
Grizly88
Grizly88
вчера в 11:45
Стивусик деньги все решили, забирай и Хендерсона два недокапитана.
ОПС
ОПС
вчера в 11:35
Ага, все туда сейчас едут "за семейной атмосферой". Другого там не предлагают.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 10:25
Ахахах) "Семейную атмосферу"... Вспоминаются его слова про то, как он ненавидит тех, кто ныряет, и никогда не ныряет, но внезапно вот такое видео))

Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 10:11
А ведь за результат спросят
Василий 50
Василий 50
вчера в 10:10
Там очень много платят...
А других вариантов и нет
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 10:08
Перешел сразу к третьему пункту, от которого в полной мере зависит и первый.
112910415
112910415
вчера в 09:54
" Буду краток. Про такие бабки я и мечтать не мог !"
Гость
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