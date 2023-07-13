После покупки «Ньюкасла» саудовские шейхи хотят купить ещё один клуб Европы

Шейхи из Саудовской Аравии планируют купить ещё одну команду из Европы.
После покупки «Ньюкасла» они намерены оформить сделку по приобретению известного клуба из топ-5 европейских лиг.
Шейхи из Саудовской Аравии планируют купить ещё одну команду из Европы.
После покупки «Ньюкасла» они намерены оформить сделку по приобретению известного клуба из топ-5 европейских лиг.
даже прикалываясь, получится лучше работать с лигой точно а не издеваться на футболом и фанатами как сейчас
даже прикалываясь, получится лучше работать с лигой точно а не издеваться на футболом и фанатами как сейчас