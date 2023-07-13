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ГлавнаяНовостиФинансыАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

После покупки «Ньюкасла» саудовские шейхи хотят купить ещё один клуб Европы

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Igo0rek
Igo0rek ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 19:47
Деньги там как раз есть, а вот игроков всех утащили
112910415
112910415
вчера в 18:56
наступают по всем направлениям, однако
Grizly88
Grizly88 ответ Nazi (раскрыть)
вчера в 18:39, ред.
Был уже один конкурент у Псж , Монако но вот только закончились деньги
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 18:29
Ну так спам точно так же в 90-х
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 18:26
Купите Барселону. У клуба и так тяжёлые времена
Nazi
Nazi
вчера в 18:08
Если это будет французский клуб будет здорово. Составит конкуренцию Парижу.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:19
Тут следовало сказать, что хотят купить ещё НЕ одну футбольную команду.
Igo0rek
Igo0rek ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 16:47
А тебе Зенитушку не жалко будет? А то монополия в чемпионате сразу закончится.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:43
Спартак не подойдёт?...
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
вчера в 16:41
Интересно кого купят!
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Константин Ильичев (раскрыть)
вчера в 16:41
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Константин Ильичев
Константин Ильичев
вчера в 16:39
Я такие инсайды могу каждый день выдавать SOCCER.RU возьмите меня на работу
Свeтозар
Свeтозар
вчера в 16:31
Интересно будет узнать какой клуб станет счастливчиком с деньгами.
leonidspb1958a
leonidspb1958a
вчера в 16:11
И это Спартак!
FenixSL
FenixSL
вчера в 16:08, ред.
купите РПЛ по приколу, пожалуйста
даже прикалываясь, получится лучше работать с лигой точно а не издеваться на футболом и фанатами как сейчас
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:08
Ничего удивительного. Деньги есть, почему бы не купить.
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