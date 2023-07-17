Фернандес рассказал о переговорах с ЦСКА

Защитник «Зенита» Марио Фернандес отреагировал на заявление ЦСКА.
В мае 2022 года я обратился к президенту ЦСКА с просьбой о разрыве контракта, чтобы провести некоторое время в Бразилии со своей семьёй и принять участие в рождении сына. В тот момент мы заключили соглашение, и для того, чтобы меня отпустили, я подписал соглашение о расторжении контракта, тем самым отказавшись от оставшихся двух лет контракта, то есть от «высокой зарплаты», которую я должен был бы получать в этот оставшийся период контракта.
Так получилось, что, находясь в Бразилии, я решил остаться ещё на год. Даже когда контракт уже был расторгнут, я связался с ЦСКА и сообщил о своём намерении вернуться в футбол и о том, что я остаюсь в Бразилии. В тот момент я начал переговоры с «Интернасьоналом», и когда я спросил ЦСКА об освобождении, руководители заявили, что им не нужно никакого письма или освобождения от ЦСКА, так как я уже расторг контракт и теперь свободен, поэтому могу свободно вести переговоры с бразильским клубом.
Так получилось, что я не адаптировался к бразильскому футболу и попросил «Интернасьонал» расторгнуть со мной контракт, отказавшись от всех ценностей, которые я должен был получить, включая зарплату, и эта просьба была принята клубом. Однако при заключении этой сделки/расторжении контракта «Интернасьонал», помимо уже сохранённых ценностей, ещё включил финансовую оговорку на случай перехода в другие клубы, которую я принял и понял, что это справедливо, поскольку я — свободный спортсмен.
В тот момент, а точнее в апреле, будучи снова свободным, просто имея эту оговорку, за которую надо было платить по низкой для футбольного рынка стоимости, я сразу же связался с ЦСКА, предупредив о случившемся и выразив желание вернуться в клуб к новому сезону. Так начались переговоры о моём возможном возвращении. Так получилось, что, узнав о сумме отступных, ЦСКА сразу же запротестовал, заявив, что не согласен с такой стоимостью и не хочет платить всю сумму, предложив мне оплатить часть стоимости сделки из своего кармана. Таким образом, я посчитал несправедливым, что мне придётся выплачивать такую сумму, поскольку я уже отказался от двухлетнего контракта с ЦСКА, чтобы приехать в Бразилию, а также отказался от ценностей, чтобы расторгнуть контракт с «Интернасьоналом», и было бы несправедливо «платить за работу». Кроме того, чтобы я вернулся в ЦСКА в этом сезоне, если они заплатят отступные, я согласился получать зарплату ниже половины той, которую я получал по расторгнутому контракту до отъезда в Бразилию, то есть все возможные усилия я приложил для своего возвращения в ЦСКА. Однако ни со мной, ни с «Интернасьоналом» этот пункт согласован не был, а ЦСКА оставался непреклонным в течение примерно 2 месяцев контактов и решил прекратить переговоры со мной.
В этот момент, когда ЦСКА завершил переговоры, я чётко сказал, что с этого момента буду выслушивать предложения от других клубов, так как хочу продолжить свою карьеру, и они больше не заинтересованы в переговорах, тем самым прекратив со мной всякие контакты со стороны ЦСКА, то есть больше они меня не искали.
Через 17 дней после того, как ЦСКА завершил переговоры со мной и сказал, что это не благотворительность, и зная, что я свободен, ко мне обратился «Зенит», заинтересованный в моём подписании. В тот момент я чётко и честно сказал «Зениту», что мой приоритет — ЦСКА, что переговоры со мной завершены и что я готов выслушать другие предложения. Когда я понял, что «Зенит» заинтересован и что они сделают предложение, я связался с ЦСКА, сообщив, что меня хочет заполучить российская команда и что я получу предложение, но даже в этом случае ЦСКА не захотел платить низкую стоимость клаусулы за мой трансфер, оставляя мне возможность заключить сделку с другим клубом. Иными словами, у ЦСКА были все возможности вернуть меня, но они не захотели этого делать.
Скорее всего кто-то в руководстве ЦСКА "встал в позу", а агент воспользовался этим и убедил Марио что к нему относятся неподобающе, в итоге баранье упрямство может выйти всем боком, это репутационные потери и для Марио (особенно если не заиграет) и для ЦСКА (крохоборство по отношению к легенде, на фоне и так не самых удачных прощаний с важными игроками) и для Зенита (который сейчас конечно "показал кто тут папа", но если игрок будет протирать лавку с такой ЗП то вопросы будут).
Вместо счастливой истории о верности клубу и трудолюбии, получили вот это вот всё.
Скорее всего кто-то в руководстве ЦСКА "встал в позу", а агент воспользовался этим и убедил Марио что к нему относятся неподобающе, в итоге баранье упрямство может выйти всем боком, это репутационные потери и для Марио (особенно если не заиграет) и для ЦСКА (крохоборство по отношению к легенде, на фоне и так не самых удачных прощаний с важными игроками) и для Зенита (который сейчас конечно "показал кто тут папа", но если игрок будет протирать лавку с такой ЗП то вопросы будут).
Вместо счастливой истории о верности клубу и трудолюбии, получили вот это вот всё.
ЦСКА: да, сумма чушь, но почему мы должны платить ... (и далее по тексту, который вы на каждой ветке в комментах уже читали, не будем тыкать пальцем)
Фернандес: да, сумма чушь, но я как будто должен платить, чтобы трудоустроиться.
В принципе, как будто, позиции равнозначны в своей принципиальности, и ту, и другую можно понять.
Но..
Фернандеса лично я понимаю больше.
Он же фактически сказал - я подвинусь по зарплате. Т.е. он предложил ЦСКА подбить бабки позже, на следующем этапе, когда этот будет пройден.
Логика его проста - меня долго не было, я бы хотел вернуться, но вы-то как? Я нужен, нет? 400 тысяч сам плати? Нуууу, в принципе мог бы и заплатить, но как будто вы показываете, что вам там плевать уже, а я как побитый блудный пес - плачу за то, чтобы вернуться.
ЦСКА: да, сумма чушь, но почему мы должны платить ... (и далее по тексту, который вы на каждой ветке в комментах уже читали, не будем тыкать пальцем)
Фернандес: да, сумма чушь, но я как будто должен платить, чтобы трудоустроиться.
В принципе, как будто, позиции равнозначны в своей принципиальности, и ту, и другую можно понять.
Но..
Фернандеса лично я понимаю больше.
Он же фактически сказал - я подвинусь по зарплате. Т.е. он предложил ЦСКА подбить бабки позже, на следующем этапе, когда этот будет пройден.
Логика его проста - меня долго не было, я бы хотел вернуться, но вы-то как? Я нужен, нет? 400 тысяч сам плати? Нуууу, в принципе мог бы и заплатить, но как будто вы показываете, что вам там плевать уже, а я как побитый блудный пес - плачу за то, чтобы вернуться.