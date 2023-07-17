Фернандес рассказал о переговорах с ЦСКА

Защитник «Зенита» отреагировал на заявление ЦСКА .

В мае 2022 года я обратился к президенту ЦСКА с просьбой о разрыве контракта, чтобы провести некоторое время в Бразилии со своей семьёй и принять участие в рождении сына. В тот момент мы заключили соглашение, и для того, чтобы меня отпустили, я подписал соглашение о расторжении контракта, тем самым отказавшись от оставшихся двух лет контракта, то есть от «высокой зарплаты», которую я должен был бы получать в этот оставшийся период контракта.

Так получилось, что, находясь в Бразилии, я решил остаться ещё на год. Даже когда контракт уже был расторгнут, я связался с ЦСКА и сообщил о своём намерении вернуться в футбол и о том, что я остаюсь в Бразилии. В тот момент я начал переговоры с «Интернасьоналом», и когда я спросил ЦСКА об освобождении, руководители заявили, что им не нужно никакого письма или освобождения от ЦСКА , так как я уже расторг контракт и теперь свободен, поэтому могу свободно вести переговоры с бразильским клубом.

Так получилось, что я не адаптировался к бразильскому футболу и попросил «Интернасьонал» расторгнуть со мной контракт, отказавшись от всех ценностей, которые я должен был получить, включая зарплату, и эта просьба была принята клубом. Однако при заключении этой сделки/расторжении контракта «Интернасьонал», помимо уже сохранённых ценностей, ещё включил финансовую оговорку на случай перехода в другие клубы, которую я принял и понял, что это справедливо, поскольку я — свободный спортсмен.

В тот момент, а точнее в апреле, будучи снова свободным, просто имея эту оговорку, за которую надо было платить по низкой для футбольного рынка стоимости, я сразу же связался с ЦСКА , предупредив о случившемся и выразив желание вернуться в клуб к новому сезону. Так начались переговоры о моём возможном возвращении. Так получилось, что, узнав о сумме отступных, ЦСКА сразу же запротестовал, заявив, что не согласен с такой стоимостью и не хочет платить всю сумму, предложив мне оплатить часть стоимости сделки из своего кармана. Таким образом, я посчитал несправедливым, что мне придётся выплачивать такую сумму, поскольку я уже отказался от двухлетнего контракта с ЦСКА , чтобы приехать в Бразилию, а также отказался от ценностей, чтобы расторгнуть контракт с «Интернасьоналом», и было бы несправедливо «платить за работу». Кроме того, чтобы я вернулся в ЦСКА в этом сезоне, если они заплатят отступные, я согласился получать зарплату ниже половины той, которую я получал по расторгнутому контракту до отъезда в Бразилию, то есть все возможные усилия я приложил для своего возвращения в ЦСКА . Однако ни со мной, ни с «Интернасьоналом» этот пункт согласован не был, а ЦСКА оставался непреклонным в течение примерно 2 месяцев контактов и решил прекратить переговоры со мной.

В этот момент, когда ЦСКА завершил переговоры, я чётко сказал, что с этого момента буду выслушивать предложения от других клубов, так как хочу продолжить свою карьеру, и они больше не заинтересованы в переговорах, тем самым прекратив со мной всякие контакты со стороны ЦСКА , то есть больше они меня не искали.