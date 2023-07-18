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Минспорта России хочет допускать крымские клубы в российские турниры

сегодня, 14:34

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что крымские клубы нужно допускать ко всем российским соревнованиям по футболу.

Конституционно у нас не должно быть никаких барьеров, в частности деятельности всероссийских федераций, чтобы включать в систему всероссийских соревнований абсолютно все регионы. Период сложности заключался в том, что РФС как член ФИФА и УЕФА оправданно опасался санкций. Как только команда участвовала бы, был бы недопуск к стартам.

Рубикон перейден, все карты открыты, уже нет никаких иллюзий, куда и когда нас будут допускать или не допускать. Надо выстраивать свою национальную систему без всяких оговорок, пускать как детские команды, так и профессиональные, любительские к общим соревнованиям. Так я вижу эту задачу.

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Матыцин Олег
Источник: tass.ru
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