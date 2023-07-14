УЕФА оштрафовала «Манчестер Юнайтед» и «Барселону» за ошибки в отчётности

Палата УЕФА по финансовому контролю клубов оштрафовала «Манчестер Юнайтед», «Барселону» а также ряд других клубов из-за ошибок в отчётности.
На «Барселону» был наложен штраф в размере 500 тысяч евро за неверное указание в отчётности за 2022 финансовый год прибыли от продажи нематериальных активов (кроме трансферов игроков), которая не является соответствующим доходом в соответствии с правилами.
«Манчестер Юнайтед» сообщил о незначительном безубыточном дефиците, за что был оштрафован на 300 тысяч евро.
«Антверпен» и «Трабзонспор» внесли финансовый взнос в размере 2 миллионов евро каждый из-за несоответствия требованию безубыточности.
«Коньяспор» и АПОЭЛ были оштрафованы на 100 тысяч евро из-за наличия незначительного безубыточного дефицита.
«Андерлехт» за невыполнение обязательств из-за ранее наложенных условных санкций заплатил 100 тысяч евро.
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"Так, что тут, шейхи? Клуб подписал очередной десяток контрактов с мутными арабскими фондами? Тут всё законно, идём дальше!"