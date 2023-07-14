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УЕФА оштрафовала «Манчестер Юнайтед» и «Барселону» за ошибки в отчётности

вчера, 16:32

Палата УЕФА по финансовому контролю клубов оштрафовала «Манчестер Юнайтед», «Барселону» а также ряд других клубов из-за ошибок в отчётности.

На «Барселону» был наложен штраф в размере 500 тысяч евро за неверное указание в отчётности за 2022 финансовый год прибыли от продажи нематериальных активов (кроме трансферов игроков), которая не является соответствующим доходом в соответствии с правилами.

«Манчестер Юнайтед» сообщил о незначительном безубыточном дефиците, за что был оштрафован на 300 тысяч евро.

«Антверпен» и «Трабзонспор» внесли финансовый взнос в размере 2 миллионов евро каждый из-за несоответствия требованию безубыточности.

«Коньяспор» и АПОЭЛ были оштрафованы на 100 тысяч евро из-за наличия незначительного безубыточного дефицита.

«Андерлехт» за невыполнение обязательств из-за ранее наложенных условных санкций заплатил 100 тысяч евро.

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Все комментарии
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 18:59
Вот Чеферину и на премию собрали.. Хе..
lotsman
lotsman
вчера в 18:29
Бухгалтерия хромает в футбольных клубах.))
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 17:24
Противозаконная футбольная бедность, борьба с ней методом её запрета.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 17:16
Мне больше всего нравится пункт о штрафах за несоответствие безубыточности) Это типа "У вас не хватает денег на жизнь, ребята? Тогда гоните по два ляма. А теперь, когда мы вам так помогли, не забудьте, что мы и в следующем году к вам заглянем."

"Так, что тут, шейхи? Клуб подписал очередной десяток контрактов с мутными арабскими фондами? Тут всё законно, идём дальше!"
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 16:51
Нехило УЕФА деньги на ровном месте загребают.
Как гопники из 90-х: "Есть чё? А если найду?"
Cara Delevingne
Cara Delevingne
вчера в 16:47
Не слабые штрафы такие.
r2xmzjferj3x
r2xmzjferj3x
вчера в 16:47
Там штрафовать можно через одного,у всех существующют черные классы
Гость
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