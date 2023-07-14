УЕФА оштрафовала «Манчестер Юнайтед» и «Барселону» за ошибки в отчётности

1689341554

вчера, 16:32

Палата УЕФА по финансовому контролю клубов оштрафовала «Манчестер Юнайтед», «Барселону» а также ряд других клубов из-за ошибок в отчётности.

На «Барселону» был наложен штраф в размере 500 тысяч евро за неверное указание в отчётности за 2022 финансовый год прибыли от продажи нематериальных активов (кроме трансферов игроков), которая не является соответствующим доходом в соответствии с правилами.

«Манчестер Юнайтед» сообщил о незначительном безубыточном дефиците, за что был оштрафован на 300 тысяч евро.

«Антверпен» и «Трабзонспор» внесли финансовый взнос в размере 2 миллионов евро каждый из-за несоответствия требованию безубыточности.

«Коньяспор» и АПОЭЛ были оштрафованы на 100 тысяч евро из-за наличия незначительного безубыточного дефицита.

«Андерлехт» за невыполнение обязательств из-за ранее наложенных условных санкций заплатил 100 тысяч евро.