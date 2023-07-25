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Переход Фабиньо в «Аль-Иттихад» может сорваться из-за собак

сегодня, 00:58

Трансфер полузащитника Фабиньо в «Аль-Иттихад» может не состояться по необычной причине.

У бразильца есть два французских бульдога, а по законам Саудовской Аравии ввоз в страну таких собак запрещён, так как там эта порода считается опасной и агрессивной. Исключением является применение их для охоты, использования в качестве сторожевых псов, либо в роли поводырей для незрячих людей. Не исключено, что хавбек откажется от перехода, если так и не сможет получить разрешение на переезд вместе с животными.

Ранее сообщалось, что сумма сделки составит 40 млн фунтов.

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vesaw85qp23v
vesaw85qp23v
сегодня в 01:24
Причина вполне уважительная, друзей нельзя предовать
Гость
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