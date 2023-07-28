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Чернов: «Окажусь ли в ЦСКА или „Зените“? Зависит от предложения»

вчера, 15:40

Защитник «Спартака» Никита Чернов ответил на вопрос о возможном переходе в «Зенит» или ЦСКА.

Допускаю ли я, что когда-то окажусь в ЦСКА или «Зените»? Зависит от того, какое будет предложение, как будет складываться моя карьера. Сейчас я хочу, чтобы все продолжалось так, как есть. Хочу выходить на поле и побеждать за «Спартак», радовать игрой болельщиков.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 21:19
Предложения ЦСКА и Зенита можно поставить рядом только из вежливости к ЦСКА. О конкуренции тут речи не идёт.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Константин Белых (раскрыть)
вчера в 21:14
Там у тебя было гораздо жестче.." надо рвать контракт". И второе . Где он на всех углах об этом вещал ? Нигде. Его спросили, он ответил, вот и все. Надо аккуратнее с формулировками и не только в отношении этого футболиста, а вообще. У нас же не в*йна, а всего лишь игра в футбол.
ABir
ABir
вчера в 20:37
Никто не знает, что будет завтра, а тем более послезавтра. В отличие от некоторых других российских клубов массового исхода игроков из Спартака не наблюдается, а ротация одного двух футболистов - вполне нормальное футбольное явление
Константин Белых
Константин Белых ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:25
Ну если ты пришел на любую хорошую работу с нехилой зп и на всех углах начинаешь вещать что в любой момент все кину и свалю там где больше дадут-это как минимум странно и уважения среди своих коллег ты уже не увидишь-о таких вещах молчать надо. Особенно если у тебя талант и умения ну так себе.. Хотя о чем я -этож нашей дивной лиги не касается..
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Константин Белых (раскрыть)
вчера в 19:48
У нас рабовладельческий строй появился ? Везде, или только в Спартаке? Он что присягу нарушил ?
Сп62
Сп62
вчера в 19:36
Нечего задавать парню провокационные вопросы.
ermak6848
ermak6848
вчера в 19:34
Время покажет Никита, да и как ваш агент подсуетится
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 19:34
За такие комменты надо рвать контракт и выпинывать его куда нибудь в химки. Пусть за доширак играет Мальдини мля доморощенный..
Red blu
Red blu ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:00
Малком знает что спартак столько денег ему в зарплату не предложит как предложил Аль- Хиляль.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:50
Вот Малком молодец....
Сразу сказал..."Я в Спартак не пойду.....в "Аль-Хиляль" пойду."
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 18:05
Слава Володьки Быстрова не даёт покоя многим!
RamonCSKA
RamonCSKA ответ makkie (раскрыть)
вчера в 17:40
Денег дадут -перейдут, сейчас идейных почти нет
Capral
Capral ответ RamonCSKA (раскрыть)
вчера в 17:39
Да все они такие.
Capral
Capral ответ makkie (раскрыть)
вчера в 17:38
Макс, я тебя умоляю- кто сейчас в футболе идейный? Идейное сейчас- только бабло.
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:36, ред.
Зато он честно сказал как мужик, дадут больше денег пойду куда угодно, не строит из себя преданного игрока клубу, а сразу говорит он наёмный рабочий по контракту

А не как например Фигу, говорит что останется в барсе навсегда, любит клуб, город и болелов и через месяц в мадриде
makkie
makkie ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:36
Ну Промес или Соболев, допустим, не перейдут в цска и Зенит. Есть уверенность и в Литвинове. Все они идейные и лидеры.
Насчёт остальных - зависит от предложения. Джикия, Селихов, Чернов, Бальде, Шамар и иже с ними легко могут оказаться в Зените или цска. Ну, возможно, Джикия не перейдёт в цска.
Capral
Capral ответ makkie (раскрыть)
вчера в 17:34
И думаю не только он...
makkie
makkie
вчера в 17:29
Думаю, если Чернова позовут в цска, он не раздумывая согласится.
Capral
Capral
вчера в 17:17
Спросили бы футболистов Спартака в 1979-м: хотят ли они играть еще где-то, кроме Спартака?
А вот ответ Чернова, так себе- и вашим, и нашим...
Alean
Alean
вчера в 16:40
Так то ЦСКА уже слил этого игрока, и что то я не вижу там феноменальной игры что бы мнение поменялось.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:34
Отдать армейцам бесплатно или поменять на Зинатудинова с доплатой армии
Свeтозар
Свeтозар
вчера в 16:28
Нечего никуда рыпаться. Показывай хорошую игру и помогай клубу побеждать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:28
Правильно парень меркует...
Лысый-Шарлатан
Лысый-Шарлатан
вчера в 16:26
Любой игрок маленького клуба мечтает играет в большом клубе.
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