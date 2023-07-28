Чернов: «Окажусь ли в ЦСКА или „Зените“? Зависит от предложения»

Защитник «Спартака» ответил на вопрос о возможном переходе в «Зенит» или ЦСКА .

Допускаю ли я, что когда-то окажусь в ЦСКА или «Зените»? Зависит от того, какое будет предложение, как будет складываться моя карьера. Сейчас я хочу, чтобы все продолжалось так, как есть. Хочу выходить на поле и побеждать за «Спартак», радовать игрой болельщиков.