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«Ростов» анонсировал матч с «Зенитом» в стиле «Бандитского Петербурга»

вчера, 10:57
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Ростов» творчески подошёл к анонсу матча 2-го тура РПЛ против «Зенита».

Южане опубликовали видео в стиле сериала «Бандитский Петербург». В съемках приняли участие главный тренер Валерий Карпин, футболисты Денис Терентьев, Максим Осипенко, а также другие представители «желто-синих».

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Все комментарии
RTS-25
RTS-25
вчера в 15:59
Настолько я понимаю, это первый такой анонс. Через известный фильм. Ростов с почином.
zooveterinar
zooveterinar ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 15:43
Бразильским самбо-Диджанейро!!!
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 15:42
Блин,все ,так неоднозначно!! Как вобще Карпин повелся на,эту шляпу,вобще не ожидал такой хрени!!!! Ну после этого концерта нашим ,вернее наши,обязаны,как минимум не проиграть,как правильно написал пользователь Шупя фора ноль,а вобще,задел судя по ролику ,сценарий таков,что Зенит ,мы должны разнести,сильно не напрягаяся!!! Ну,в бандитском плане,может такое бы и случилося, в годах 70-80ххкогда,Питер,тогдашний город-герой Ленинград ,наверное не такой ьыл банлитский,уверен Ростов был впереди,как сейчас обстоят дела сказать не могу,а в футбольном плане,нужно быть реальным Зенит стоит на голову выше!!! Вобще питерцы на выезде хуже играют,надеюся,что они проиграют!!!
lotsman
lotsman
вчера в 15:37
Знаешь, у какого то классика есть такое выражение - Не смешите мои тапки.))
stanichnik
stanichnik
вчера в 15:22, ред.
Позабавили ребятки. После завершения футбольной карьеры могут подрабатывать в Комеди-Клаб.
vlasovca
vlasovca
вчера в 14:36
Прикольный ролик!!!
vlasovca
vlasovca ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 14:33
В РОСТОВЕ-папы к твоему сведенью управляют местные воры , а не кавказцы как в ПИТЕРЕ или в Москве.
lotsman
lotsman
вчера в 13:54
Кто бы говорил о бандитизме, только не Ростов папа. И потом - к матчу ПРОТИВ Зенита............. Это что, санкция такая? И с кем вы проводите матч против Зенита?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 13:22
... в стиле "Бандитского Петербурга". Пещерное, уголовное, мышление нашего человека никогда не позволит выбраться ему из дебрей сумрачного состояния.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:11
Занятно, занятно...))
На Ростов Ф(0)!
TheBoLt
TheBoLt ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 13:06
Пакетами, 40 сезонов спустя, как в далеком 1984)

Но это так, шуточки антипитерские. Ролик классный, а Карпыч в каждой реплике улыбался кончиками губ, я представляю, сколько дублей он похерил, когда ржал)) Молодцы, Ростовчане, смогли удивить вне поля)
a-league
a-league
вчера в 12:49
Валера как мог сдерживался, чтобы не взоржать
teqvkzj638vn
teqvkzj638vn
вчера в 11:49
Ув. модераторы, что то ничего не понятно, почему у меня лимит на трансферы...
ABir
ABir ответ Свeтозар (раскрыть)
вчера в 11:43
Ростов Папа против Бандитского Петербурга, не плохая афиша к матчу. Прямо, что из песен Розенбаума напомнило. Не хватает Одессы Мамы. Но это уже другая страна.
Просто пенсионер
Просто пенсионер
вчера в 11:40
Молодцы ребята. С чувством юмора в порядке.
Василий 50
Василий 50
вчера в 11:39
Лучше бы на поле веселились
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 11:38
Голами.
Свeтозар
Свeтозар
вчера в 11:26
Теперь хотелось бы что бы Питер ответил "Ростов папа"...
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 11:20
Осипенко и Онопко ни одного слова не сказали, но сыграли очень достоверно
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:09
Ростов к матчу готов - чем ответит Питер !?)
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