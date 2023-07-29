«Ростов» анонсировал матч с «Зенитом» в стиле «Бандитского Петербурга»

«Ростов» творчески подошёл к анонсу матча 2-го тура РПЛ против «Зенита».
Южане опубликовали видео в стиле сериала «Бандитский Петербург». В съемках приняли участие главный тренер Валерий Карпин, футболисты Денис Терентьев, Максим Осипенко, а также другие представители «желто-синих».
На Ростов Ф(0)!
На Ростов Ф(0)!
Но это так, шуточки антипитерские. Ролик классный, а Карпыч в каждой реплике улыбался кончиками губ, я представляю, сколько дублей он похерил, когда ржал)) Молодцы, Ростовчане, смогли удивить вне поля)
Но это так, шуточки антипитерские. Ролик классный, а Карпыч в каждой реплике улыбался кончиками губ, я представляю, сколько дублей он похерил, когда ржал)) Молодцы, Ростовчане, смогли удивить вне поля)