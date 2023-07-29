«Ростов» анонсировал матч с «Зенитом» в стиле «Бандитского Петербурга»

1690617441

вчера, 10:57

«Ростов» творчески подошёл к анонсу матча 2-го тура РПЛ против «Зенита».

Южане опубликовали видео в стиле сериала «Бандитский Петербург». В съемках приняли участие главный тренер , футболисты , , а также другие представители «желто-синих».