В «Динамо» подтвердили, что «Лион» интересуется Сазоновым

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал слухи об интересе «Лиона» к защитнику .

К Сабе Сазонову есть интерес от множества клубов, в том числе и от «Лиона». Но по той информации, которая есть и в прессе, и у меня, на сегодняшний день «Лион» не может делать трансферы, потому что на нем финансовые ограничения.