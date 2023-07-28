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В «Динамо» подтвердили, что «Лион» интересуется Сазоновым

вчера, 21:29

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал слухи об интересе «Лиона» к защитнику Сабе Сазонову.

К Сабе Сазонову есть интерес от множества клубов, в том числе и от «Лиона». Но по той информации, которая есть и в прессе, и у меня, на сегодняшний день «Лион» не может делать трансферы, потому что на нем финансовые ограничения.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 03:26
Если есть финансовые ограничения, то тогда какой может быть интерес? Никакого.
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сегодня в 02:17
Интересующихся много, а останется как обычно в Динамо
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:09
В некоторых СМИ уже даже отправили его в Лион .
Capral
Capral
вчера в 21:43
Лучше бы Лион заинтересовался самим Гафиным...
А, Сабе- Удачи и творческого роста, от всей души!!!!!!! Буду следить за его игрой!!!
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