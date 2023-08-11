«Оренбург» лишился основного нападающего на три недели

Главный тренер «Оренбурга» высказался о сроках восстановления нападающего .

Пока рано что‑либо говорить, у него гипс на 10 дней. Потом будем смотреть, когда спадёт оттёк. Думаю, минимум на три недели мы без него. Для нас это очень большая потеря в атаке. Надеемся, что сможем его заменить и тот, кто выйдет на поле, тоже будет стараться.