«Оренбург» лишился основного нападающего на три недели

Главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик высказался о сроках восстановления нападающего Дмитрия Воробьёва.
Пока рано что‑либо говорить, у него гипс на 10 дней. Потом будем смотреть, когда спадёт оттёк. Думаю, минимум на три недели мы без него. Для нас это очень большая потеря в атаке. Надеемся, что сможем его заменить и тот, кто выйдет на поле, тоже будет стараться.
Напомним, Воробьёв получил травму 9 августа в матче Кубка России против «Сочи».
25-летний нападающий выступает за южноуральцев с зимы 2021 года. На его счету 47 игр за клуб, 23 мяча и 9 голевых передач. В текущем сезоне Воробьёв провёл 5 матчей и отметился голом.