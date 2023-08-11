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«Оренбург» лишился основного нападающего на три недели

вчера, 13:35

Главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик высказался о сроках восстановления нападающего Дмитрия Воробьёва.

Пока рано что‑либо говорить, у него гипс на 10 дней. Потом будем смотреть, когда спадёт оттёк. Думаю, минимум на три недели мы без него. Для нас это очень большая потеря в атаке. Надеемся, что сможем его заменить и тот, кто выйдет на поле, тоже будет стараться.

Напомним, Воробьёв получил травму 9 августа в матче Кубка России против «Сочи».

25-летний нападающий выступает за южноуральцев с зимы 2021 года. На его счету 47 игр за клуб, 23 мяча и 9 голевых передач. В текущем сезоне Воробьёв провёл 5 матчей и отметился голом.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 23:53
Грузчик с молзавода !)
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 23:30
Настоящий слесарь-трубопроводчик!
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:49
А тем временем Оренбург не стоит на месте !)
Гость
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