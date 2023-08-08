«Спартак» хочет подписать игрока, который покинул «Аль-Наср» из-за Роналду

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вчера, 19:07

Нападающий «Бешикташа» может продолжить карьеру в России.

По данным источника, «Спартак» рассматривает вариант с трансфером форварда сборной Камеруна. Турецкий клуб просит за своего игрока 6 млн евро.

Напомним, что в январе 2023 года «Аль-Наср» расторг контракт с Абубакаром, чтобы зарегистрировать Криштиану Роналду. После этого форвард перешёл в «Бешикташ».