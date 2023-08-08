«Спартак» хочет подписать игрока, который покинул «Аль-Наср» из-за Роналду

Нападающий «Бешикташа» Венсан Абубакар может продолжить карьеру в России.
По данным источника, «Спартак» рассматривает вариант с трансфером форварда сборной Камеруна. Турецкий клуб просит за своего игрока 6 млн евро.
Напомним, что в январе 2023 года «Аль-Наср» расторг контракт с Абубакаром, чтобы зарегистрировать Криштиану Роналду. После этого форвард перешёл в «Бешикташ».
Утка..).
Утка..).
Но хотеть, это ещё не значит ИМЕТЬ,
Но почему опять нападающий, а не ЦЗ?
Но хотеть, это ещё не значит ИМЕТЬ,
Но почему опять нападающий, а не ЦЗ?
Если не нравится что пишет пользователь, то рекомендуем использовать опцию игнорирования пользователя.
Не правда то, что не было действий против нарушений правил Ваших оппонентов. Они были, и все равны перед правилами сайта.
Вопрос закрыт (не более двух комментариев в хэштеге по одной теме).
Если не нравится что пишет пользователь, то рекомендуем использовать опцию игнорирования пользователя.
Не правда то, что не было действий против нарушений правил Ваших оппонентов. Они были, и все равны перед правилами сайта.
Вопрос закрыт (не более двух комментариев в хэштеге по одной теме).