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«Спартак» хочет подписать игрока, который покинул «Аль-Наср» из-за Роналду

вчера, 19:07

Нападающий «Бешикташа» Венсан Абубакар может продолжить карьеру в России.

По данным источника, «Спартак» рассматривает вариант с трансфером форварда сборной Камеруна. Турецкий клуб просит за своего игрока 6 млн евро.

Напомним, что в январе 2023 года «Аль-Наср» расторг контракт с Абубакаром, чтобы зарегистрировать Криштиану Роналду. После этого форвард перешёл в «Бешикташ».

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 07:07
Ишра с ПариНН показала, что надо "хотеть подписать" не нападающего, а вратаря и защитника!
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:10
Если вдруг Венсан всё же перейдёт в Спартак, хотелось бы пожелать этому большому смуглому парню, что бы все обиды которые у него накопились "вылились" голами в ворота наших соперников!)))
galem72
galem72
вчера в 21:48, ред.
Этот чёрный ноунейм не нужен Спартаку.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 21:46, ред.
Абаскаль хочет проводить Семака и Федотова в первую лигу с почестями, с полной охапкой)))
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:48
Ну раз Роналду не понравился, то гнилой наверное игрок.
Scorp689
Scorp689
вчера в 20:25
Вторые после арабов.... И с этим составом вполне готовы стать чемпионами....
n3wr969d9f9a
n3wr969d9f9a
вчера в 19:49
Недорого, даже по меркам России
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 19:38
Ух ты! С самим Рони!?)🤯.
Утка..).
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 19:32
Спартаку центральный защитник нужен , а не нападающий. Забивать есть кому....
Валерыч
Валерыч
вчера в 19:18
Хотеть можно много чего...
Но хотеть, это ещё не значит ИМЕТЬ,
Но почему опять нападающий, а не ЦЗ?
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 19:17
Дело в том, что не запрещены оскорбления футбольных личностей, без исключений.

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Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 19:14, ред.
Это понятно, но, где раньше вы были, когда тренера уважаемого мною обзывали и не такими словами?). Те же болельщики. Эта парочка всю неделю провоцировала меня прикрывая друг, друга. Меня 4 раза в бан за неделю, а с них, как с гуся вода. И ещё, кто-то говорит о "не достоинстве борьбы""). Я 12 лет на сайте и поверьте в первый раз обратился к вам! Вот приходится бороться их же методами). Теперь знать буду. Не знал такую функцию и не интересовался даже). Благодарю за ответ).
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