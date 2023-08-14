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«Бешикташ» заинтересован в подписании ивуарийского вингера «Арсенала»

вчера, 15:32

Вингер «Арсенала» Николя Пепе может покинуть команду.

По информации источника, лондонцы рассматривают возможность перехода игрока в другой клуб. Интерес к футболисту проявил «Бешикташ», который провёл переговоры с «канонирами».

У ивуарийца остаётся год по действующему контракту с «Арсеналом».

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:58
Все дороги ведут к туркам.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 19:21
Для этой лиги он игрок очень высокого класса.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ idres (раскрыть)
вчера в 19:21
Может задержаться там на дольше.
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:08, ред.
То, что Пепе уйдет из Арсенала, это вопрос времени, т.к Артета конкретно дал понять, что игрок ему не нужен.

Бешикташ уже давно ведет переговоры с самим игроком, который то готов к переезду в Турцию, то начинает требовать завышенную з/п, и так далее.

Также ходят слухи, что Бешикташ просит игрока продавить Арсенал, и заставить разорвать с ним контракт, тогда он уйдет в Турцию свободным агентом и вот тогда Бешикташ сможет удовлетворить запросы Николя по з/п.

А есть ещё такой слух, что какой-то Саудовский клуб так же смотрит в сторону Пепе, и готов заплатить за него больше, чем Бешикташ, и вот этот вариант Арсеналу нравится больше, но меня смущает то, что нет названия этого клуба, и возможно это просто игра Эду, и делается всё это для того, чтобы все же Бешикташ заплатил те деньги, которые хочет Арсенал.
idres
idres
вчера в 15:44
Ну пару лет еще может в Турции попылить... удачи ему.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:37
Еще сможет пользу принести Бешикташу - это точно.
Гость
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