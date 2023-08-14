«Бешикташ» заинтересован в подписании ивуарийского вингера «Арсенала»

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вчера, 15:32

Вингер «Арсенала» может покинуть команду.

По информации источника, лондонцы рассматривают возможность перехода игрока в другой клуб. Интерес к футболисту проявил «Бешикташ», который провёл переговоры с «канонирами».

У ивуарийца остаётся год по действующему контракту с «Арсеналом».