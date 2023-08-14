«Бешикташ» заинтересован в подписании ивуарийского вингера «Арсенала»

Вингер «Арсенала» Николя Пепе может покинуть команду.
По информации источника, лондонцы рассматривают возможность перехода игрока в другой клуб. Интерес к футболисту проявил «Бешикташ», который провёл переговоры с «канонирами».
У ивуарийца остаётся год по действующему контракту с «Арсеналом».
Бешикташ уже давно ведет переговоры с самим игроком, который то готов к переезду в Турцию, то начинает требовать завышенную з/п, и так далее.
Также ходят слухи, что Бешикташ просит игрока продавить Арсенал, и заставить разорвать с ним контракт, тогда он уйдет в Турцию свободным агентом и вот тогда Бешикташ сможет удовлетворить запросы Николя по з/п.
А есть ещё такой слух, что какой-то Саудовский клуб так же смотрит в сторону Пепе, и готов заплатить за него больше, чем Бешикташ, и вот этот вариант Арсеналу нравится больше, но меня смущает то, что нет названия этого клуба, и возможно это просто игра Эду, и делается всё это для того, чтобы все же Бешикташ заплатил те деньги, которые хочет Арсенал.
Бешикташ уже давно ведет переговоры с самим игроком, который то готов к переезду в Турцию, то начинает требовать завышенную з/п, и так далее.
Также ходят слухи, что Бешикташ просит игрока продавить Арсенал, и заставить разорвать с ним контракт, тогда он уйдет в Турцию свободным агентом и вот тогда Бешикташ сможет удовлетворить запросы Николя по з/п.
А есть ещё такой слух, что какой-то Саудовский клуб так же смотрит в сторону Пепе, и готов заплатить за него больше, чем Бешикташ, и вот этот вариант Арсеналу нравится больше, но меня смущает то, что нет названия этого клуба, и возможно это просто игра Эду, и делается всё это для того, чтобы все же Бешикташ заплатил те деньги, которые хочет Арсенал.