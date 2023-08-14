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«Краснодар» отстранил Сорокина от тренировок

вчера, 16:21

Защитник «Краснодара» Егор Сорокин отстранён от тренировок и переведён в дубль. Сообщается, что игрок не согласился на снижение зарплаты. Скорее всего, защитник покинет «быков».

Сорокин перешёл в «Краснодар» из «Рубина» осенью 2019 года. За «чёрно-зелёных» он провёл 67 игр, отдал 3 голевых передачи и получил 16 карточек (15 жёлтых и 1 красную). В текущем сезоне 27-летний россиянин не играл.

Контракт Сорокина с «Краснодаром» действует до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,5 миллиона евро.

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Все комментарии
TheBoLt
TheBoLt ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:31
Определенно. Убрал из знакомого коллектива в незнакомый ему коллектив, чтобы он не жаловался партнерам. Опыта с Уткиным-Игнатьевым-Сулеймановым хватило, чтобы начать принимать максимальные меры. Все оправдано, нефиг ныть партнерам
Напрасный труд
Напрасный труд ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 19:41
Почему нет? "Реал" Баку может им заинтересоваться.
agentSmith.
agentSmith.
вчера в 18:39
Так-то клуб здесь неправ. Контракт есть контракт.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 18:35
Куда теперь, в "Реал"?
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:41
И правильно сделал, пусть выполняют контракт.
cska1948
cska1948
вчера в 16:59
У Галицкого уже есть опыт, как поступать в подобных случаях. Е.Сорокин не на того нарвался...
a6v4hfq92vzz
a6v4hfq92vzz
вчера в 16:29
Явно не рассчитывает Ивич на Егорку
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