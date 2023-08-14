«Краснодар» отстранил Сорокина от тренировок

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вчера, 16:21

Защитник «Краснодара» отстранён от тренировок и переведён в дубль. Сообщается, что игрок не согласился на снижение зарплаты. Скорее всего, защитник покинет «быков».

Сорокин перешёл в «Краснодар» из «Рубина» осенью 2019 года. За «чёрно-зелёных» он провёл 67 игр, отдал 3 голевых передачи и получил 16 карточек (15 жёлтых и 1 красную). В текущем сезоне 27-летний россиянин не играл.

Контракт Сорокина с «Краснодаром» действует до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,5 миллиона евро.