Саудовский «Аль-Ахли» оформил переход защитника сборной Турции

Защитник Мерих Демирал перешёл из «Аталанты» в «Аль-Ахли». Об этом сообщила пресс-служба итальянского клуба.
В июле 2022 года бергамаски выкупили игрока сборной Турции у «Ювентуса».
Защитник Мерих Демирал перешёл из «Аталанты» в «Аль-Ахли». Об этом сообщила пресс-служба итальянского клуба.
В июле 2022 года бергамаски выкупили игрока сборной Турции у «Ювентуса».
И на этот мой коммент много дизлайков понаставили
Подскажите пожалуйста, человек которому ставят дизлайки не может увидеть кто их ставит?
И на этот мой коммент много дизлайков понаставили
Подскажите пожалуйста, человек которому ставят дизлайки не может увидеть кто их ставит?