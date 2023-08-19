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Саудовский «Аль-Ахли» оформил переход защитника сборной Турции

вчера, 17:29

Защитник Мерих Демирал перешёл из «Аталанты» в «Аль-Ахли». Об этом сообщила пресс-служба итальянского клуба.

В июле 2022 года бергамаски выкупили игрока сборной Турции у «Ювентуса».

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Все комментарии
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 17:57
Добрый день. Нужно навести мышью или нажать пальцем (в случае с некоторыми устройствами) на дизлайк чтобы увидеть кто его поставил. Это могут делать только VIP-пользователи.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 17:48
Добрый день. Я тут недавно поздравил Дашу с призами и написал что это очень круто выиграть призы в борьбе с десятками клоноводов
И на этот мой коммент много дизлайков понаставили
Подскажите пожалуйста, человек которому ставят дизлайки не может увидеть кто их ставит?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:38
Хороший защитник,поэтому Аль - Ахли ухватились.
Гость
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