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ГлавнаяНовостиЗаграница: аренда игроковАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

«Ноттингем Форест» объявил об аренде Андрея Сантоса у «Челси»

вчера, 15:39

Полузащитник «Челси» Андрей Сантос перешёл на правах аренды в «Ноттингем Форест». Об этом сообщила пресс-служба «лесников».

Соглашение рассчитано до конца сезона.

Хавбек перешёл в лондонский клуб в январе из «Васку да Гама», а с марта находился в бразильской команде в аренде.

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23 августа
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Tex
Tex ответ КЭТиК (раскрыть)
сегодня в 02:26
Для общего образования. Фифа введено ограничение на общее количество аренд за сезон. Переход к данному правилу осуществляется постепенно:

С 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года клуб сможет отдавать/брать в аренду не более 8 игроков;
С 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года будет действовать та же система, но максимальное число арендованных/арендуемых футболистов – 7;
С 1 июля 2024 года максимальное число игроков, отданных/взятых в аренду – 6. Эта планка сохранится на постоянной основе.
memphis
memphis
вчера в 19:12
Привет Андрей!)
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 16:50
Хороший клуб! Сантосу надо адаптироваться к Англии
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:42
Похоже у Челси примерно два состава сданы в аренду.
Гость
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