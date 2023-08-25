«Ноттингем Форест» объявил об аренде Андрея Сантоса у «Челси»

Полузащитник «Челси» Андрей Сантос перешёл на правах аренды в «Ноттингем Форест». Об этом сообщила пресс-служба «лесников».
Соглашение рассчитано до конца сезона.
Хавбек перешёл в лондонский клуб в январе из «Васку да Гама», а с марта находился в бразильской команде в аренде.
С 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года клуб сможет отдавать/брать в аренду не более 8 игроков;
С 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года будет действовать та же система, но максимальное число арендованных/арендуемых футболистов – 7;
С 1 июля 2024 года максимальное число игроков, отданных/взятых в аренду – 6. Эта планка сохранится на постоянной основе.
С 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года клуб сможет отдавать/брать в аренду не более 8 игроков;
С 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года будет действовать та же система, но максимальное число арендованных/арендуемых футболистов – 7;
С 1 июля 2024 года максимальное число игроков, отданных/взятых в аренду – 6. Эта планка сохранится на постоянной основе.