«Ноттингем Форест» объявил об аренде Андрея Сантоса у «Челси»

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вчера, 15:39

Полузащитник «Челси» перешёл на правах аренды в «Ноттингем Форест». Об этом сообщила пресс-служба «лесников».

Соглашение рассчитано до конца сезона.

Хавбек перешёл в лондонский клуб в январе из «Васку да Гама», а с марта находился в бразильской команде в аренде.