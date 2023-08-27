«Байер» подписал одного из лучших бомбардиров Чемпионшипа 2022/2023

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вчера, 11:56

«Байер» объявил о подписании флангового полузащитника «Саутгемптона» . Контракт рассчитан на пять лет. Игрок будет выступать под номером 19.

В прошедшем сезоне Чемпионшипа Телла провёл 39 игр, забил 17 мячей и отдал 5 голевых передач. В текущем сезоне на счету 24-летнего англичанина: 3 игры, гол, ассист и 2 жёлтых карточки.

Ранее сообщалось, что «Байер» согласовал трансфер Теллы.