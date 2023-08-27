«Байер» подписал одного из лучших бомбардиров Чемпионшипа 2022/2023

«Байер» объявил о подписании флангового полузащитника «Саутгемптона» Натана Теллы. Контракт рассчитан на пять лет. Игрок будет выступать под номером 19.
В прошедшем сезоне Чемпионшипа Телла провёл 39 игр, забил 17 мячей и отдал 5 голевых передач. В текущем сезоне на счету 24-летнего англичанина: 3 игры, гол, ассист и 2 жёлтых карточки.
Ранее сообщалось, что «Байер» согласовал трансфер Теллы.
PS Вот продали Прауса, Лавию, сейчас Телла, не знаю кем там будут играть, но пока клуб идет после 4 туров в лидерах, вот они продают игроков, а не могут приличного вратаря купить.
PS Вот продали Прауса, Лавию, сейчас Телла, не знаю кем там будут играть, но пока клуб идет после 4 туров в лидерах, вот они продают игроков, а не могут приличного вратаря купить.