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«Байер» подписал одного из лучших бомбардиров Чемпионшипа 2022/2023

вчера, 11:56

«Байер» объявил о подписании флангового полузащитника «Саутгемптона» Натана Теллы. Контракт рассчитан на пять лет. Игрок будет выступать под номером 19.

В прошедшем сезоне Чемпионшипа Телла провёл 39 игр, забил 17 мячей и отдал 5 голевых передач. В текущем сезоне на счету 24-летнего англичанина: 3 игры, гол, ассист и 2 жёлтых карточки.

Ранее сообщалось, что «Байер» согласовал трансфер Теллы.

«Байер» подписал одного из лучших бомбардиров Чемпионшипа 2022/2023

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Все комментарии
DXTK
DXTK ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 15:44, ред.
Я не скажу кто еще пойдет по пути Саутгемптона или современного Брайтона, но интересный проект пока наблюдается в Брентфорде....... когда они еще в шипе играли у них купили Олли Уоткинса, Нила Мопе, которые достаточно много забивали, затем когда Эриксен вдруг никому не стал нужен, из-за проблемы с сердцем, перешел к ним, оживил команду, и можно сказать сам обрел второе дыхание, сегодня он выступает снова на топ уровне в МЮ, сейчас правда у Тоуни дисквалификация до конца года, но и без него клуб на страте справляется..........

Я привожу пример Когда команда продает лидеров но при этом играет еще лучше))))) Так было в саутгемптоне, сегодня это наблюдаем в Брайтоне, в Брентфорде что-то похожее есть.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 15:04
Кто ещё пойдёт по этому пути?
DXTK
DXTK ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 13:24, ред.
И не говори, даже из Чемпионшипа))))) Ну скоро по этому пути пойдет и Брайтон, продавать продавать, а кем заменять? И тренеры не будут сидеть когда каждый сезон у тебя пол состава берут...

PS Вот продали Прауса, Лавию, сейчас Телла, не знаю кем там будут играть, но пока клуб идет после 4 туров в лидерах, вот они продают игроков, а не могут приличного вратаря купить.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 12:31
У бедного Саутгемптона продолжают уводить игроков
Вoлхв
Вoлхв
вчера в 12:20
Если приживется в Байере, то думаю останется там надолго.
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:01
Байер который превосходно "стартанул" в этом году продолжает усиливаться.
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