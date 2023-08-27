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«Лестер» взял в аренду чемпиона Турции

вчера, 11:10

«Лестер» арендовал флангового полузащитника «Галатасарая» Юнуса Акгюна. Соглашение рассчитано на сезон. «Лисы» заплатили 500 тысяч евро.

Акгюн является воспитанником «Галатасарая». За основную команду он провёл 61 игру, забил 6 мячей и отдал 8 голевых передач. В текущем сезоне вингер сыграл 5 матчей и отметился результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего футболиста в 7 миллионов евро.

Вот как прокомментировал свой переход Акгюн:

Я очень горжусь тем, что нахожусь здесь. Я очень рад выйти на поле и встретиться с болельщиками. Все в клубе дружелюбно меня встретили, и я счастлив, что принял правильное решение.

Все игроки, особенно из Турции, мечтают играть за границей, в Европе, и это мой первый опыт. Я собираюсь сделать всё возможное, чтобы преуспеть в клубе, и надеюсь, что впереди меня ждёт отличный сезон.

«Лестер» взял в аренду чемпиона Турции

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:01
Правильное решение Лестера - сначала попробовать, потом брать совсем или не брать.
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:18
У Лестера стоит задача возвращения в АПЛ возможно они видят в лице Акгюна усиление в полузащите .
shlomo
shlomo
вчера в 11:15
Ну не знаю на сколько он усилит Лестер с такими показателями...если только как "машина" будет и впереди отрабатывать и сзади...
Гость
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