«Лестер» взял в аренду чемпиона Турции

«Лестер» арендовал флангового полузащитника «Галатасарая» . Соглашение рассчитано на сезон. «Лисы» заплатили 500 тысяч евро.

Акгюн является воспитанником «Галатасарая». За основную команду он провёл 61 игру, забил 6 мячей и отдал 8 голевых передач. В текущем сезоне вингер сыграл 5 матчей и отметился результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего футболиста в 7 миллионов евро.

Вот как прокомментировал свой переход Акгюн:

Я очень горжусь тем, что нахожусь здесь. Я очень рад выйти на поле и встретиться с болельщиками. Все в клубе дружелюбно меня встретили, и я счастлив, что принял правильное решение.

Все игроки, особенно из Турции, мечтают играть за границей, в Европе, и это мой первый опыт. Я собираюсь сделать всё возможное, чтобы преуспеть в клубе, и надеюсь, что впереди меня ждёт отличный сезон.