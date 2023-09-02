«Барселона» арендовала Жоау Канселу у «Манчестер Сити»

Пресс-служба «Барселоны» объявила об аренде защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу.
Арендное соглашение рассчитано до лета 2024 года и не включает в себя опцию выкупа игрока.
Пресс-служба «Барселоны» объявила об аренде защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу.
Арендное соглашение рассчитано до лета 2024 года и не включает в себя опцию выкупа игрока.
Не знаю, почему они все соглашаются так сильно сокращать зп при переходе, но это не может не радовать в текущей ситуации. Удачи всем новичкам)
Не знаю, почему они все соглашаются так сильно сокращать зп при переходе, но это не может не радовать в текущей ситуации. Удачи всем новичкам)