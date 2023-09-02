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ГлавнаяНовостиЗаграница: аренда игроковИспания. Примера 2023/2024

«Барселона» арендовала Жоау Канселу у «Манчестер Сити»

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Dauletbek
Dauletbek ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 05:13
И Барсе нет смысла его покупать, если не ошибаюсь он только по арендам гуляет))
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 05:11
Как супермен какой-то, окружённый молнией)))
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 04:34
Какой смысл был отдавать его без пункта обязательного выкупа?
протон
протон
сегодня в 01:09
Мощная концовка ТО от Барсы, да и остальные летние трансферы тоже классные. Думаю, для выхода в плей-офф ЛЧ должно хватить
Не знаю, почему они все соглашаются так сильно сокращать зп при переходе, но это не может не радовать в текущей ситуации. Удачи всем новичкам)
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 00:48
2 Жоау в одном трансферном окне - сильно
zenit680
zenit680
сегодня в 00:25
1 ФЛИНТ268 4 2 Cucaraha 2 3 zenit680 Февраль 2023 2 4 ФК Галатасарай 1
zenit680
zenit680
сегодня в 00:23, ред.
Зенит680.Как нет,очки начислены
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ zenit680 (раскрыть)
сегодня в 00:20
Здравствуйте. О какой команде речь? В случае с Вашим профилем команд в конкурсе нет.
zenit680
zenit680
сегодня в 00:14
Почему Оливье Жиру очки не удвоили,как капитану?
Гость
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