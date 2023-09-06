Президент ПСЖ: «Мы будем меньше думать о результатах»

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи дал комментарии о целях клуба на данный момент.
Килиан Мбаппе – фантастический футболист и очень хороший человек. Состав ПСЖ, как на поле, так и за его пределами, никогда не был таким единым. На победной игре с «Лионом» это было видно.
В этом году, с новым циклом ПСЖ, мы будем меньше думать о результатах, фокусируя внимание на стиле игры. Если у нас это получится, то победы последуют. У нас есть тренер Луис Энрике и отличный спортивный директор Луиш Кампуш. Я очень доволен новым настроем коллектива.
Ранее сообщалось, что ПСЖ по-прежнему хочет продлить соглашение с Мбаппе.