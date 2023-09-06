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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2023/2024

Президент ПСЖ: «Мы будем меньше думать о результатах»

вчера, 18:17

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи дал комментарии о целях клуба на данный момент.

Килиан Мбаппе – фантастический футболист и очень хороший человек. Состав ПСЖ, как на поле, так и за его пределами, никогда не был таким единым. На победной игре с «Лионом» это было видно.

В этом году, с новым циклом ПСЖ, мы будем меньше думать о результатах, фокусируя внимание на стиле игры. Если у нас это получится, то победы последуют. У нас есть тренер Луис Энрике и отличный спортивный директор Луиш Кампуш. Я очень доволен новым настроем коллектива.

Ранее сообщалось, что ПСЖ по-прежнему хочет продлить соглашение с Мбаппе.

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Все комментарии
Маг_тм
Маг_тм ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 11:51
Скорее всего они хотят создать второй МС, наняли тренера на подобии Пепа, финансы есть, будут налаживать тики таку. А результаты придут
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 22:07
Акции парижского клуба продолжают стремительно дешеветь, не в прямом смысле конечно.Фраза "Увидеть Париж и умереть" остается в прошлом.Над ПСЖ больше насмехаются, чем восхищаются.Же не манж па сиз жур хе-хе
lotsman
lotsman
вчера в 19:46
Не думать о результате можно только на тренировочных играх и на товарняках. Вот там можно отрабатывать стиль игры. А на официальных играх результат прежде всего.
112910415
112910415
вчера в 19:44
Офелия гибла и пела ... )
Elliada
Elliada
вчера в 19:25
Максимально глупый комментарий. Если результаты не важны, то что важно? Стиль игры? Фанатам будет наплевать, как их команда будет вылетать - красиво или нет. Да и смысл выстраивать игру, если через год "хороший человек" свалит из ПСЖ? Что потом? Заново выстраивать игру, а результаты подождут?
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 19:17
Правильно.. Зачем терять время, думая о результатах.. Лучше сразу думать о последствиях отсутствия результатов.. Хе..
Mekail
Mekail
вчера в 19:09
Особенно лучше не думать о результатах в ЛЧ....:)))
Incredulous
Incredulous
вчера в 18:59
То грозиться продать Мбаппе, то ультиматумы ему ставит, то расплывается в комплиментах и похвалах. Что они там принимают вообще? Походу что-то очень забористое.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 18:58
а о чём тогда думать
протон
протон
вчера в 18:54
Мбаппе, отец и сын, реально выдающаяся пара. Сын действительно "невероятный" игрок, отец столь же "невероятный" специалист по выбиванию бабла из клуба.
Гость
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