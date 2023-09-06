Президент ПСЖ: «Мы будем меньше думать о результатах»

Президент ПСЖ дал комментарии о целях клуба на данный момент.

Килиан Мбаппе – фантастический футболист и очень хороший человек. Состав ПСЖ , как на поле, так и за его пределами, никогда не был таким единым. На победной игре с «Лионом» это было видно.