Сборная Португалии без Роналду забила 9 голов в ворота команды Люксембурга

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вчера, 23:49

Сборная Португалии разгромила команду Люксембурга в матче 6-го тура отбора на Евро-2024 (9:0).

Гонсалу Инасиу открыл счет на 12-й минуте. Гонсалу Рамуш на 18-й удвоил преимущество команды. На 34-й Рамуш оформил дубль. Инасиу достиг того же на 45+4-й минуте. Диогу Жота на 57-й забил пятый гол коллектива, на 67-й отметился Рикарду Орта. На 77-й Жота отличился дублем. Бруну Фернандеш на 83-й забил восьмой мяч португальцев, а итоговый счет на 88-й установил Жоау Феликс.

Нападающий Криштиану Роналду пропустил игру из-за накопленных желтых карточек.

После поединка Португалия лидирует в группе J (18 очков), Люксембург идет на 3-й строчке (10 баллов).