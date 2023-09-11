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Сборная Португалии без Роналду забила 9 голов в ворота команды Люксембурга

вчера, 23:49
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия9 : 0Логотип футбольный клуб ЛюксембургЛюксембургМатч завершен

Сборная Португалии разгромила команду Люксембурга в матче 6-го тура отбора на Евро-2024 (9:0).

Гонсалу Инасиу открыл счет на 12-й минуте. Гонсалу Рамуш на 18-й удвоил преимущество команды. На 34-й Рамуш оформил дубль. Инасиу достиг того же на 45+4-й минуте. Диогу Жота на 57-й забил пятый гол коллектива, на 67-й отметился Рикарду Орта. На 77-й Жота отличился дублем. Бруну Фернандеш на 83-й забил восьмой мяч португальцев, а итоговый счет на 88-й установил Жоау Феликс.

Нападающий Криштиану Роналду пропустил игру из-за накопленных желтых карточек.

После поединка Португалия лидирует в группе J (18 очков), Люксембург идет на 3-й строчке (10 баллов).

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10 сентября
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Все комментарии
kazakoff
kazakoff
сегодня в 07:00
Рон уже всем всё доказал, а хейт он и в Африке хейт
Ну не забил сейчас (потому что не играл) забьёт потом
Vadik
Vadik
сегодня в 06:14
По результату отсутствие звездуна не сказалось.
ABir
ABir
сегодня в 06:02
Если бы Роналду был в составе, скорее всего тоже отметился бы несколькими голами
112910415
112910415
сегодня в 04:42
обидно, очень обидно
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 04:28
Жаль, что Роналду не улучшил статистику голов на пять - сам виноват...
ОПС
ОПС
сегодня в 04:21
В общем без Роналду сборная скорее жива, а вот с ним... Все как то не так.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ lNGMAN (раскрыть)
сегодня в 03:50
А зачем вы после победы Португалии над Люксембургом 9:0 без гея-нарцисса смотрите как Португалия вылетела с ЧМ проиграв марокканцам с геем-нарциссом в составе?
Вы тоже считаете, что гей-нарцисс делает только хуже сборной?
Дима Логинов
Дима Логинов
сегодня в 03:46
Негоже великому избивать слабых, он ждёт равного себе соперника. Он не будет забивать Мальте и Фарерским островам, он сделает хет-трик в полуфинале Евро с испанцами, а потом забьёт покер в финале французам и поднимет кубок Европы над головой... а потом проснётся.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 03:44
С геем -нарциссом была бы ничья 2:2 ну и конечно дубль с пенальти.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 03:13
Без Роналду: 9-0 с Люксембургом, 6-1 с Швейцарией, а с ним на поле команда еле-еле вымучивает голы. Давно пора убрать его из состава, если Португалия хочет бороться за трофеи.
lNGMAN
lNGMAN
сегодня в 02:43
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
сегодня в 01:36
Если и дальше будет без него играть, шансы даже на самом этапе ЧЕ на победу будут
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 01:03, ред.
3 голевые передачи и гол, одним словом - Магнифико!!!
de1-pier0
de1-pier0
сегодня в 00:36
Прямое доказательства что роналду не тянет,он тормозить атаки,забили 9,а с ним не было бы и трёх. Думаю сегодня он точно не заснёт, уверен что поругается с партнёроми,зачем его так унизили,а так называемому тренеру урок,кого нужно ставит, а кого нет.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 00:27
Роналду наверное разбил телевизор во время просмотра матча. Такой шанс упустил набить стату)
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 00:09
10 встреч с такими Люксембургами и 9-10 хеттриков с дублями)
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 23:59
Возможна сама крупная победа португалов в своей истории. И без Авейру.. Для него это кошмар.. Это точно.. С какими словами он теперь "выступит" в инсте?.. Хватит ли сил на общие поздравительные фразы?. Хе..😀.
Гость
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